Son conocidas, pero tal vez deberían serlo más. Las charlas TED son un espacio para la reflexión, donde cientos de personas que tienen un conocimiento o experiencia pueden compartir con una audiencia en vivo. Esta charla es grabada y difundida en internet. Tenemos desde grandes pensadores, músicos, artistas, psicólogos sociales, empresarios, educadores hasta políticos, activistas, escritores y soñadores.

En esta ocasión, les vamos a presentar cinco charlas TED que por su impacto y vistas se han convertido en clásicos del internet y que merecen ser vistos y escuchados porque tienen importantes ideas que merecen ser difundidas.

“¿La próxima epidemia? No estamos listos”, por Bill Gates

Era el 2015 y uno de los hombres que marcó la evolución tecnológica se puso frente a una audiencia no para hablar de computadoras o aplicaciones, sino sobre virus y bacterias. En esta charla el fundador de Microsoft advierte sobre las vulnerabilidades mundiales frente a un virus que se transmita por el aire y hace recomendaciones para estar preparados. Algunos han dicho que pronosticó el coronavirus.

“Las escuelas matan la creatividad” por Ken Robinson

Esta es una increíble conferencia sobre la necesidad de cambiar el sistema educativo actual por uno que de apertura a los diferentes tipos de inteligencia y habilidades. Se ha convertido en un clásico de los amantes de las charlas TED y está dada por Ken Robinson, autor del libro “El elemento”, éxito de ventas que aborda la confluencia de las cosas que sabemos hacer y las que amamos hacer.

“El poder de la vulnerabilidad”, por Brené Brown

Esta charla la dicta una prestigiosa socióloga estadounidense que se ha dedicado durante 12 años al estudio de la vulnerabilidad. En esta conferencia aborda las razones por las que las personas luchamos contra el sentimiento de vulnerabilidad y las enormes puertas que se pueden abrir cuando abrazados nuestros errores para aprender de ellos.

“El lenguaje corporal moldea nuestra Identidad”, por Amy Cuddy

La profesora de Harvard y psicóloga social conocida por sus investigaciones en estereotipos, discriminación, emoción, poder,y comportamiento no verbal Amy Cuddy; aborda un tema fascinante como es la comunicación no verbal, específicamente sobre cómo el cuerpo puede delatarnos y guiarnos en la dirección que no queremos seguir.

“El precio de la humillación”, por Mónica Lweinski

Mónica Lewinski, quien se vio involucrada en uno de los mayores escándalos sexuales de la Casa Blanca en la década de los noventa da esta charla sobre lo tremendamente poderosa que es la humillación mundial en las redes sociales. Es una charla emotiva y sincera que cuenta una historia de aprendizaje y valor. Notable.