David Harbour en la mira: una ruptura por infidelidad, la denuncia de Millie Bobby Brown y un pasado que resurge

El universo de “Stranger Things” se tambalea antes de su despedida definitiva. A pocas semanas del estreno de la última temporada, la actriz Millie Bobby Brown presentó una denuncia formal contra David Harbour por acoso e intimidación, según confirmaron medios británicos como el Mail on Sunday. La queja, presentada antes del rodaje, derivó en una investigación interna de Netflix que se desarrollará bajo estricta confidencialidad durante los siguientes meses.

Ninguna de las partes ha emitido declaraciones públicas, y la plataforma de streaming se ha limitado a asegurar que “nada eclipsará el cierre de la serie”. Pero el silencio ha sido tan resonante como la propia acusación. En el set, Brown habría estado acompañada por una persona de confianza durante todo el rodaje, mientras los equipos de producción lidiaban con un clima tenso que contrastaba con la camaradería que alguna vez caracterizó al elenco.

Millie Bobby Brown y David Harbour durante el rodaje de la primera temporada de Stranger Things en 2016. La química entre ambos marcó el inicio de una de las duplas más queridas de la serie. (Foto: Netflix) / Netflix

Harbour, de 46 años, no solo enfrenta la presión mediática, sino también las consecuencias emocionales del proceso. Fuentes cercanas al actor señalan que atravesó semanas particularmente duras, apoyado incluso por su exesposa, Lily Allen. Para un intérprete que fue visto como figura paterna dentro y fuera de la serie, el giro de los acontecimientos marca un quiebre en su imagen pública.

Las viejas declaraciones del actor han vuelto a circular. En una entrevista de 2017, Harbour decía sentirse “protector” de Brown, que entonces tenía 13 años. Hoy, esas palabras son reinterpretadas bajo un nuevo prisma que lo pone en la mira de múltiples polémicas.

Casi una década después, en 2025, Millie Bobby Brown y David Harbour vuelven a compartir pantalla en la temporada final de Stranger Things, bajo un clima de tensión y distanciamiento. (Foto: Netflix) / Netflix

Una Raya en medio

Mientras la polémica por “Stranger Things” crece, el divorcio entre David Harbour y Lily Allen añade otro capítulo a la saga personal del actor. Casados en Las Vegas en 2020, la pareja confirmó su separación a comienzos de 2025, tras meses de rumores y distancia. La ruptura no solo fue emocional: también se convirtió en materia prima para “West End Girl”, el nuevo álbum de Allen, donde la cantante británica narra el colapso de su matrimonio con una crudeza pocas veces vista en el pop contemporáneo.

Según el Daily Mail, Allen descubrió que Harbour mantenía conversaciones con otras mujeres a través de la app de citas Raya, también conocida como el Tinder de los famosos. Decidió crear un perfil propio para comprobarlo y, al hacerlo, confirmó sus sospechas. El actor, por su parte, habría asumido el final de la relación como inevitable.

David Harbour y Lily Allen en una aparición pública en Londres. La pareja se casó en 2020, pero su relación terminó en medio de rumores, distancia y un disco inspirado en su ruptura. (Foto: Difusión)

El disco de Allen transforma el desengaño en relato: habla de infidelidades, juguetes sexuales y secretos escondidos en apartamentos vacíos. En temas como “Madeleine” y “Pussy Palace”, la artista convierte la intimidad rota en espectáculo pop, despojando de misterio una historia que muchos creían perfecta. Su voz, entre la rabia y la ironía, ha colocado a Harbour como el antagonista involuntario de una catarsis pública.

Mientras la cantante convierte el dolor en arte, el actor parece atrincherarse en el silencio. Los fanáticos, entretanto, rastrean letras y entrevistas buscando señales de verdad en medio de la exposición mediática. Entre tantas letras aparece la figura de una cantante, quien habría fallecido hace 10 años.

El regreso de la polémica

Como si el presente no bastara, el pasado vuelve a golpear a Harbour. En medio de las noticias sobre su separación y la denuncia en el set, resurge el caso de Christin Croft, una joven de 29 años que murió en 2015 tras caer desde la escalera de incendios del departamento vinculado al actor en Nueva York. Aunque la Policía determinó que la muerte fue “indeterminada” y descartó sospechas de homicidio, la historia ha recobrado atención tras el lanzamiento del disco de Allen, que varios interpretan como una alusión velada a aquel episodio.

Familiares de Croft han cuestionado la versión oficial, asegurando que ella “no tenía intención de hacerse daño” y que atravesaba un proceso de reconstrucción personal. Su primo político, Marlon Martindale, afirmó que “tenía dónde quedarse y apoyo familiar”, desmintiendo la idea de que vivía en un refugio, como se mencionó en su momento.

El actor, visto recientemente en Orlando, intenta mantener su vida pública en calma mientras enfrenta denuncias y revisiones del pasado. Su expresión resume un capítulo incierto de su historia. (Foto: AFP)

Harbour declaró entonces que intentaba ayudar a Croft mientras ella pasaba por un mal momento. Sin embargo, las letras del nuevo álbum de Allen, sumadas a la reaparición del caso, han reavivado la discusión sobre las sombras en torno a la figura del actor. En redes sociales, los usuarios han recuperado los viejos titulares y las publicaciones de Croft, convertidas ahora en piezas de un rompecabezas que nadie logra armar del todo.

Pese al ruido, David Harbour intenta mantener su vida pública en pie. Fue visto recientemente en Universal Orlando junto a las hijas de Allen, sonriente, ajeno al escándalo. Pero la realidad parece menos serena: denuncias, separaciones y un pasado lleno de interrogantes conforman el guion más oscuro de su carrera. Y, como en las historias que interpreta, el desenlace sigue siendo incierto.