La obra del fotógrafo piurano Manuel Quiroz Jiménez vuelve a ser puesta en valor tras la reciente declaratoria del Ministerio de Cultura que reconoce su colección de cien foto-óleos sobre Catacaos como Patrimonio Cultural de la Nación. Este reconocimiento destaca el excepcional valor documental, artístico e histórico de un trabajo que captura la esencia del Bajo Piura.
Los foto-óleos de Quiroz registran plazas, calles y escenas cotidianas de Catacaos, intervenidas con delicadas capas de óleo transparente. Formado en Bellas Artes y dedicado al fotoperiodismo, el artista fusionó la mirada informativa con un acabado pictórico, logrando imágenes únicas que continúan fascinando por su belleza y técnica.
Lejos del exotismo turístico, Quiroz retrató la vida cotidiana del pueblo cataquense con autenticidad y profundidad. Para el investigador y especialista en cultura visual Andrés Garay, esta declaratoria significa reconocer una narrativa visual que influyó directamente en la construcción de la identidad piurana y peruana, abriendo nuevas posibilidades para los estudios fotográficos en el país.
La colección pertenece al Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) y representa un valioso registro recuperado pese a las pérdidas ocasionadas por las constantes inundaciones en la región. Con esta declaratoria, no solo se protege el legado del artista, sino también la memoria cultural de toda una comunidad que se reconoce en sus propios rostros y tradiciones.
Según la museóloga Cristina Vargas, de la Universidad de Piura, el reconocimiento constituye un paso fundamental en la protección del patrimonio visual del Perú. Ahora la colección cuenta con protección legal, lo que impide su venta o salida del país salvo excepciones, garantizando su preservación para futuras generaciones y fortaleciendo la visibilización del arte regional.
A más de medio siglo de su trabajo, Manuel Quiroz se consolida como una figura clave para comprender la identidad del norte peruano. Su obra confirma que la memoria visual del Perú se construye desde todos los rincones del país, y que el arte y la fotografía siguen siendo pilares esenciales para entender nuestra diversidad cultural.
