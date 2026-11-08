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Resumen

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Juan Luis Guerra durante el concierto que brindó el 7 de noviembre del 2026 en el Estadio San Marcos. Un día después del show, la Municipalidad deLima clausuró el recinto, decisión que recuerda lo ocurrido en 2022 con el Arena Perú.
Juan Luis Guerra durante el concierto que brindó el 7 de noviembre del 2026 en el Estadio San Marcos. Un día después del show, la Municipalidad deLima clausuró el recinto, decisión que recuerda lo ocurrido en 2022 con el Arena Perú.
/ César Bueno
Por Leonardo Ledesma Watson

Hay un hombre de cincuenta y tantos años que baila con una muleta en una mano y una cerveza en la otra. La muleta le sirve de apoyo, aunque por momentos parece que también de instrumento de percusión. Se mueve como puede, que es bastante. No tiene precisamente la ligereza de un bailarín de salsa, pero tampoco parece interesado en conseguirla. Ha venido a bailar y eso es lo que hace. A su alrededor, varias parejas ensayan sus propios pasos, se abrazan, se ríen y cantan con esa confianza que solo se adquiere después de haber escuchado una misma canción durante buena parte de la vida. Una mujer le canta al oído a su acompañante. Otra levanta los brazos y cierra los ojos. Un grupo de amigos brinda. La noche apenas comienza y en el Estadio San Marcos, donde primero canta Juan Luis Guerra y luego lo hará Carlos Vives, ya no queda demasiado espacio para la timidez.

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