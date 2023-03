La cantante y actriz polémica Demi Lovato debutará como directora en “Child Star”, un documental que se enfoca en la vida de las exestrellas infantiles y las dificultades que implicó ser el centro de atención de las cámaras y luces del entretenimiento. Esta cinta se estrenará el próximo año y estará disponible en la plataforma de streaming Hulu.

En esta cinta, que será codirigida por Nicola Marsh, se mostrarán entrevistas a famosos que fueron estrellas infantiles, incluyendo la experiencia de la misma Demi Lovato quien se lanzó al estrellato con la película “Camp Rock” en Disney Channel.

A la espera de este documental, recordaremos la trayectoria de la actriz que paso de ser una estrella infantil a los ocho años a una artista centrada en diversos campos y que ahora incursiona como directora en un proyecto que la involucra personalmente.

Su debut en el mundo del entretenimiento fue en el 2003 encarnando en el papel de Angela en el programa infantil “Barney y sus amigos” donde participó hasta el 2004.

En el 2006 tuvo una pequeña aparición en la destacada serie dramática Fox: “Prison Break”. En esta producción protagonizada por Wentworth Miller y Dominic Purcell le tocó interpretar a Danielle Curtin, en el cuarto episodio de la segunda temporada.

La actriz tendría roles pequeños en series como “Just Jordan” de la cadena Nickelodeon o “Mientras toca la campana” de la cadena Disney, pero no sería hasta el 2008 que la joven Demi Lovato saltaría a la fama con la película musical “Camp Rock”, donde interpretaría a la rebelde e ingeniosa Mitchie Torres junto con la banda Jonas Brothers. Años más tarde, en el documental “Demi Lovato: Dancing with the Devil” (2021) la artista reveló que durante las grabaciones del filme perdió su virginidad por una violación.

Esta película no solo fue un gran paso en su carrera como actriz, sino también como cantante, pues ese mismo año lanzó su primer álbum musical “Don’t Forget”, disco donde participaron de manera colaborativa en la composición de los temas los Jonas Brothers en diez canciones.

Al año siguiente la actriz fue escogida para interpretar a Sonny Munroe en la serie de Disney “Sunny, entre estrellas”, además de participar en la película original de Disney Channel “Princess protection program” (2009) junto con la también actriz y cantante Selena Gómez.

Ese mismo año lanza su segundo disco que lleva por nombre “Here we go again”. El disco cuenta con 14 canciones escritas en la que solo “Stop the World” fue compuesta en compañía de Nick Jonas. Al momento de publicarlo, el álbum debutó en la primera posición del Billboard 200, siendo una de las producciones más queridas de la artista.

En los años posteriores continuó con papeles pequeños en programas como “Extreme Makeover: Home Editio”, “America’s Next Top Model The”, “X Factor USA” o series como “Grey’s Anatomy”, “Glee” y “From Dusk Till Dawn” de Netflix.

A la par su carrera como actriz, su lado musical la llevó a grabar su tercer disco, “Unbroken” (2011), álbum que la llevó a tener una gira mundial llamada “A Special Night With Demi Lovato”. Para este momento Demi ya contaba con antecedentes de abuso de drogas y autolesiones, unos meses después ingresó a rehabilitación, donde fue diagnosticada con depresión bipolar.

En el 2013 fue nombrada mentora de adolescentes y adultos jóvenes con problemas de salud mental en el Día Nacional de Concientización de la Salud Mental Infantil en Washington, DC, además de ser la portavoz de Be Vocal, una iniciativa centrada en ayudar a las personas y comunidades con enfermedades mentales a abogar por sí mismas y por los demás. Durante este periodo la cantante lanzó su álbum siguiente álbum, “Demi”. Dos años después lanzaría “Confident”, quinto disco donde contaría con apoyo de la comunidad LGTB+ y varios éxitos musicales como “Cool for the Summer” o Confident Kingdom Come” o “Waitin For You”.

En el 2017 Demi Lovato fue la productora ejecutiva de un documental llamado “Más allá del silencio”, el cual se enfocó en las enfermedades mentales. Ese mismo año presenta al mercado discográfico el tema “Sorry not sorry”, primer sencillo de su sexto disco titulado “Tell me you love me”, mismo nombre de una cinta en donde la artista hablaría de su recuperación del alcoholismo, pero tras la sobredosis del 2018, la filmación se detuvo indefinidamente.

En el 2020 realiza su regreso a la escena musical con el estreno de “Anyone”, a través de la entrega anual de los Premios Grammy. También estuvo presente en el The Star-Spangled Banner del Super Bowl LIV.

El 23 de marzo 2021 se estrenó “Dancing With The Devil”, el documental donde Demi Lovato mostró todo lo que pasó durante su vida y contó con la participación de los familiares de la artista, sus mejores amigos, así como colaboradores como Christina Aguilera, DK Khaled, su manager Scooter Braun y el actor Will Ferrell. Unos meses después se anunció su séptimo disco llamado “Dancing with the Devil... the Art of Starting Over”, el cuál compartía una temática profunda y reflexiva.

En el 2022, luego de la polémica que se armó tras el estreno de su documental, la artista lanzó su octavo disco “Holy Fvck” que marcó su regreso al punk rock y fue presentado por primera vez en el programa de Jimmy Fallon.

Ahora en el 2023, Demi Lovato participó de la banda sonora de la película “Scream VI” con su canción “Still Alive” y anunció que será directora en “Child Star”, documental que explorará el mundo poco explorado de las exestrellas infantiles y su propia experiencia que, por lo visto, aún mantiene escondido algunos demonios que la artista buscará enfrentar.