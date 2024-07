1/7 ¿Cuál de estas características te describe mejor como estudiante? Sabelotodo (a) Flojo (a) Tímido (a) Artístico (a) Problemático (a) Rebelde Quien se duerme en clase Gracioso (a) Quien siempre llega tarde Hablador (a) Continuar

2/7 ¿Cuál de estos es tu curso favorito? Literatura Música Inglés Ciencias sociales Matemáticas Continuar

3/7 ¿Cuál es tu talento? Canto/Baile Creo que tengo poderes psíquicos Hablar en público Me ‘recurseo con lo que tengo Escribir Continuar

4/7 ¿Cómo sería una clase perfecta para ti? Que empiece a la hora y siga la currícula al pie de la letra Aprender con mis canciones favoritas Salimos del salón y llevamos la clase a un parque, donde leemos un libro y lo analizamos Me conformo con que este año las sillas no estén rotas y funcionen los baños Sin exámenes, las notas no importan para definir el talento Continuar

5/7 Tienes un problema y vas donde tu profe. ¿Cuál te gustaría que fuera su reacción? Me aconseja de tal forma que siento que estoy hablando con un miembro de mi familia Me da una solución inesperada, y me cuenta cómo lo resolvería a su manera, porque su vida ha sido tan complicada como la mía Analizará el caso de la forma más imparcial posible y sus palabras serán duras de ser necesario Me cuenta cómo lo resolvería un ídolo del rock clásico Me aconseja de forma enredada, pero me hace reír Continuar

6/7 Sacaste una nota desaprobatoria y le pides ayuda a tu profe. ¿Qué te gustaría que te diga? Que me dé unas horas extra de su tiempo para entender la lección Que me exija más, me mande muchas tareas y libros para leer Que me dejé como tarea ver y analizar el concierto de Led Zeppelin en el Royal Albert Hall en los años setenta. La música es filosofía Que me motive a no desanimarme con un poema de Walt Whitman Que lo tome con buen sentido del humor, todo es mejor con una broma de por medio Continuar