Día de la Mujer: 2 discos recomendados para este día

Por el Día de la Mujer te recomendamos dos discos que demuestran que ser sensible no es lo mismo que ser frágil: Ruiseñora de Andrea Echeverri y "Zamba puta" de La Lá.



Andrea Echeverri , vocalista de Aterciopelados, sacó el disco “Ruiseñora” el 2012. La canción que da nombre a este trabajo es un homenaje a la mujer campesina de Colombia.



Ella dice que estas canciones surgieron desde la feminidad y del reconocimiento de las mujeres como poderosas, creadoras y guerreras.



El disco "Zamba puta" de la peruana La Lá es una reflexión sobre la violencia de género. “Las canciones hablan sobre el lugar

de la mujer en la sociedad”, explicó.



Asegura que la mujer en el Perú está totalmente cercada por el machismo. La cantante es directa y lo dice claro: “Las mujeres no deben permitir que nadie las disminuya".