Su vida ha tenido que lidiar entre el derecho y la música y el intento por conocer un poco más sobre él ha sido una clara muestra de ello. Su apretada agenda impidió en un inicio concretar la comunicación con El Comercio, pero finalmente, el cantautor peruano Diego Escalante pudo platicar un poco sobre el nacimiento de “Memoria”, su primer disco, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas de distribución por streaming.

Primero pasos

Desde su juventud, Escalante estuvo muy interesado en la composición de temas musicales, pero fue el encuentro con los hermanos Carlos y Saúl Guerrero lo que lo motivó a concretar el trabajo que había venido desarrollando durante años. Los Guerrero ya eran conocidos en la escena musical peruana cuando Escalante los contactó. Saúl había sido parte de la banda “Laghonia” antes de juntarse con su hermano Carlos en “We All Together”, agrupación conocida por temas como “Band on the run”, “Ozzy” y “Symbol Queen”.

El cantautor peruano Diego Escalante habla de “Memoria”, su primer disco. (Foto: Archivo Diego Escalante)

“Era fan de su música, así que decidí llamarlos y fue cuestión de tiempo para convertirnos en buenos amigos. Fueron ellos quienes me invitaron a grabar en su estudio y así se dieron los primeros pasos de “Memoria””, dijo Escalante. Durante dos años estuvo componiendo, grabando y dando forma a diversos temas hasta que se percató que tenía en sus manos lo que podría ser su primer disco.

Mensaje personal

“Es un disco de música de autor, existen mensajes diversos dedicados a mi esposa, hijos y amistades. También existen otros con un fondo más crítico sobre lo que sucede a nuestro alrededor”, señaló el músico. Aunque se trate de temas diversos, la mayoría muestran la admiración que Escalante siente por el trabajo de The Beatles y Bob Dylan. Existe una clara influencia de los géneros que estos artistas cultivaron durante décadas.

“Memoria” es sin duda alguna un proyecto bastante íntimo. “Vencer por siempre la soledad” es una especie de juego entre la versión infantil del cantante y su pequeño hijo mientras que “Una vez más” se presenta como una muestra de amor a su esposa. Pero también están las canciones que se fueron transformando con el tiempo como “Te espero” que empezó inspirado por el huayno y en el camino fue combinándose con el folk.

La carrera de Diego Escalante ha mostrado sus primeros resultados a través de un disco compuesto por temas cargados de sinceridad. Ahora, el cantautor se encuentra en la realización de un segundo álbum que, como señaló en la conversación, estará marcado por todo lo que ha venido atravesando el mundo este año.