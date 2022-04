Creció viendo los programas “Margarito Tereré” y a “Los payasos de la tele”, quienes le sirvieron de inspiración para identificar que su destino estaba en entretener y hacer felices a los más pequeños del hogar. Diego Topa es un animador nacido en Argentina que lleva más de 20 años en el rubro del entretenimiento y este 2022 regresa a los escenarios con su nuevo show “Topa: tu primer show”.

Después de la pausa obligatoria a las actividades culturales producidas por la pandemia del COVID-19, Diego decidió tomarse el tiempo para crear el ansiado encuentro con su público y así nació su nuevo tour que recorrerá diversas ciudades de Latinoamérica, incluyendo Lima el próximo 11 de junio.

El origen de su pasión

Diego Topa reconoce que siempre tuvo el impulso de ser actor, pero la vida lo condujo al mundo del entretenimiento infantil, lo cual ha significado una experiencia hermosa en su vida. “Es hermoso a dónde me llevó la vida: ser un animador infantil, un referente para lo más chiquitos, no solo de mi país Argentina, sino de toda Latinoamérica. Es un lugar espectacular que cuido, valoro y respeto mucho”, contó en entrevista con El Comercio.

Desde niño siguió a artistas como Gaby, Fofó y Miliki (“Los payasos de la tele”) y más adulto empezó a consumir el show de Xuxa, así como el de “Nubeluz”, “Odisea Burbujas” y “El Chavo del 8″. “Todos me marcaron muy fuerte en mi corazón”, recalcó.

“En pandemia me conecté con el amor más grande de mi vida que es mi hija Mitaí. Pude disfrutar de la paternidad, de criarla, de estar muy cerquita de ella, acompañándola en sus primeros pasos". Diego Topa

Cada uno de ellos le dejó una lección, pero definitivamente la que marcó su carrera fue Xuxa. “Se convirtió en mi referencia, en lo que yo quería ser. Ella amaba cantar para lo más chiquitos, tener contacto con ellos. Me marcó muy fuerte”, dijo.

Diego es uno de los pocos artistas que ha logrado posicionar a su apellido como su marca personal. Consultado al respecto, el ex animador de Disney reconoció que decidió seguir con la idea porque para los niños es más fácil pronunciarlo. “Me identifican y tiene mucha personalidad. Una de las frases que más me escriben en mi Instagram, o en mi vida cotidiana cuando veo a las familias, es que ´Dicen Topa, antes que papá o mamá´. Para mí es muy fuerte cuando comentan eso porque me da mucho amor formar parte de la familia y estar tan presente en ese momento de la niñez”.

Además, reconoce que la clave del éxito para posicionarse como el mejor show infantil durante sus 20 años de carrera es ser auténtico. “ Creo que tiene que ver con ser original y poder transmitirles lo que yo soy para los más chiquitos y la familia y siempre conectarme con el amor de poder hacerlos reír, de estar cerquita, de hablarles de igual a igual, de ser el nexo para poder volar y salir de este mundo. Ellos también confían en mí para acompañarlos en esta época tan bonita y maravillosa que es la niñez ”, confiesa.

Proyecto en marcha

Durante la pandemia, Diego Topa extrañó seguir compartiendo estos shows con los niños; sin embargo, también le permitió vivir uno de sus más grandes sueños: ser papá. “Me conecté con el amor más grande de mi vida que es mi hija Mitaí. Pude disfrutar de la paternidad, de criarla, de estar muy cerquita de ella, acompañándola en sus primeros pasos, su primer gateo, su primera comida. Estuve muy cerquita, fui muy privilegiado”, señaló.

La pequeña ha sido el impulso para que Diego empiece a crear este nuevo show para todo su público. “Mi hija es muy fan mía. Quiero que ella me vea en el escenario y poder compartirlo con todos (mis seguidores)”, reconoció.

El show incluirá los nuevos sencillos de su último disco “El viajero”, el cual fue compuesto –en su mayoría- en honor a Mitaí, mientras que ella se encontraba en camino a este mundo. Por ejemplo, “Para ser grande” es una de las canciones dedicada especialmente a ella, la cual habla de no apurar las cosas y disfrutar la vida.

“´Topa, tu primer concierto´ es el primer concierto de los más chiquitos que me verán por primera vez, es el primer show que yo voy a hacer después de mucho tiempo y va a ser el primer concierto de mi hija. Tiene un significado muy especial después de tanto tiempo de no poder estar encima de un escenario”, sentencia.

Su regreso al Perú

Diego Topa se encuentra emocionado por regresar al Perú para ofrecer esta nueva propuesta a sus fanáticos. Antes de la pandemia, uno de sus últimos shows fue justamente en nuestro país.

“Cuando empezó lo de la pandemia, cerraba los ojos y me conectaba con todo lo que recibía en ese momento de amor y pensar que puedo volver ahora al Plaza Arena Jockey Club para que la gente se reconecte. La van a pasarla increíble. Ese día va a ser alucinante. Me encanta que me acompañen en mi regreso a los escenarios”, agregó.

El show del próximo 11 de junio contará con un equipo de bailarines alucinantes, canciones y muchas risas. “Les va a encantar. Es un show para que se vayan súper felices. La verdad es que la van a pasar increíble y les estoy preparando muchas sorpresas. Vamos a viajar por las emociones, la imaginación y el humor”.

“Amo estar en Perú. La familia peruana va a ir a disfrutar de ese momento y quiero llevarles mucho amor y mucha alegría. Los espero con mi corazón abierto para pasar un momento único”, finalizó.

El dato

“Topa: mi primer concierto”

Lugar: Plaza Arena Jockey Club del Perú

Fecha: Sábado 11 de junio

Hora: 7:00 p.m.

Entradas: Teleticket (accede en este link)

A sus 43 años, el actor guatemalteco suma otro papel de alcance mundial, ahora con una serie de la franquicia Marvel Studios para Disney+. En esta entrevista, habló de qué hace diferente al personaje, sobre tratar con respeto las enfermedades mentales en ficción en incluso si visitará Perú.