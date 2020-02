La mañana siguiente de su cierre el centro comercial Arenales lucía más viejo que de costumbre. Ese segundo aire de vida que recibió a finales de la década del noventa parecía haberse esfumado. La imagen de abandono producto del terrorismo y shocks económicos regresaba trayendo los fantasmas de pasillos vacíos y tiendas cerradas. Pero algo era diferente.

Alrededor del centro comercial, en los ángulos que forman la intercepción de las entradas de las tiendas cerradas había un grupo de jóvenes, de entre 20 y 30 años. Muchos de ellos con mochilas y con folders donde se protegían tarjetas de Yu-Gi-Oh!, el juego de cartas coleccionable que se popularizó desde inicios del presente siglo.

LINCE, 30 DE SETIEMBRE DEL 2011 LA MUNICIPALIDAD DE LINCE, LA V FISCALIA PROVINCIAL, LA PNP CLAUSURARON ANOCHE LOCALES DE INTERNET DEL CENTRO COMERCIAL ARENALES POR ESTAR EN SITUACION DE ALTO RIESGO. FOTO KAREN ZARATE EL COMERCIO

“Arenales es el lugar donde vienen las personas a entrenar, a jugar, a convivir. Es donde nos encontramos con los clientes y ellos se encuentran con sus amigos y gente con sus mismos intereses”, comenta un vendedor de tarjetas que no quiso revelar su nombre.

La protección de su identidad tiene una razón. Las tiendas, que venden productos oficiales y que pagan un alquiler en el centro comercial, no permiten que haya vendedores independientes cerca. Y, aunque por ahora las tiendas no estén abiertas, la costumbre permanece.

Es el mismo caso con la única tienda de alquiler de computadoras para juegos en línea que ha sobrevivido al cierre gracias a que cuenta con una puerta que da al jirón León Velarde. El administrador contó, bajo la condición de no dar su nombre, que el cierre se produjo durante la tarde del último jueves, cuando los locales de computadoras estaban llenos. Rápidamente debieron desalojar a los clientes.

—El corazón de una comunidad—

Se le llama el Akihabara peruano, en honor al distrito japonés famoso por sus tiendas electrónicas, de videojuegos y animes.

Enrique Junior Martínez, fanático de los videojuegos y editor de Parallax, web de noticias y cultura geek describe al C.C. Arenales como insustituible. “Es un espacio no solo para la comunidad que vive sus pasatiempos favoritos, es también el lugar de entrenamiento de mucha gente que se dedica de forma profesional a los videojuegos como los equipos Beastcoast que juegan “Dota 2” y Supremacy Gaming que juegan “CounterStrike Global Offensive”.

Erick Paz Villarroel, editor de contenidos de Masgamers.com destaca que Arenales es un bastión para los amantes de los mangas y animes, de la música pop coreana y de los juegos por computadora. “Es un espacio ganado desde que a finales del siglo pasado abrió la tienda Sugoi, de mangas y animes. A partir de entonces más tiendas llegaron y el movimiento de fanáticos es tan grande que no creo que la clausura vaya a durar mucho tiempo”, opina.

Para Jorge García, entendido en temas gamers, la medida de cierre tampoco debería durar tanto. “Ya hubo en el pasado otros cierres del centro comercial Arenales y esto no debería tardar en arreglarse”, asegura. Mientras que José Antonio Vilca, experto en cómics, manifiesta que Arenales no solo es importante para los fanáticos locales, sino también para los extranjeros que vienen a Lima y llegan al centro comercial en busca de contenido que no hay en sus países. Y justo para probar esa teoría en la mañana del día después del cierre una familia chilena compuesta por padre, madre y dos hijos llegaron a las puertas del centro comercial Arenales.

—¿Por acá se puede comprar las figuras de acción?— preguntó el padre a los chicos que intercambiaban tarjetas de Yu-Gi-Oh!

— No acá ya está cerrado— respondió uno de los chicos

—¿Y dónde puedo comprar?

—Puede irse a Polvos Rosados.

—¿Polvos Rosados? ¿es como este lugar?

—No maestro, como este (Arenales), no hay otro lugar.