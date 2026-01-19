Peter Claffey, de 29 años y 1.95 metros de alto, versus la niñez de Dexter Sol Ansell, con alrededor de un 1.30 de alto, son lo primero que se impone en pantalla. Los protagonistas de “El caballero de los siete reinos” (“A Knight of the Seven Kingdoms”), la nueva serie de HBO Max ambientada en Westeros un siglo antes de los eventos de “Game of Thrones”, encarnan a Sir Duncan “Dunk” el Alto y su escudero Egg.

Enorme, torpe en su propio cuerpo y lleno de dudas, Claffey como Dunkan se topa con Egg, un niño pequeño, vivaz y observador, en la serie de la creación del escritor George R. R. Martin, también creativo de la producción. A pesar de su grandeza física, “Dunk”, que en inglés es “burro”, está hecho del corazón más sensible. En una conferencia de prensa internacional con el elenco de la serie y su creador, showrunner y productor ejecutivo, Ira Parker, dice: “Es un ser humano que inmediatamente cae bien”.

Lejos de la épica de puñaladas de “Game of Thrones” o del linaje incendiario de “House of the Dragon”, la precuela, “El caballero de los siete reinos” se apoya en el único punto de vista de Dunkan y su historia de vida familiar, en unión con Egg, un niño que en realidad esconde un linaje increíble (todavía no podemos hacer spoiler).

“Espero que la serie sea una excelente entrada para quienes no vieron ‘Game of Thrones’. Solo hay un punto de vista, Sir Duncan el Alto”, dice Parker. “Es solo un joven con el sueño tonto de que quiere ser caballero, pero no sabe cómo lograrlo. Sabe lo abrumador que será el camino. Creo que mi trayectoria de vida se ha reflejado en él. Pero también ver alguien a quien no se le dio todo y puede fracasar. Con suerte atraerá suficiente atención al principio, y luego empezaremos a divertirnos un poco en Westeros para volver al antiguo ‘Juego de Tronos’, como siempre le gusta hacer a George R.R. Martin, con esa brutalidad que choca con nuestra felicidad y esperanza”, agrega.

Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, interpretan a Sir Duncan el Alto y Egg en "El caballero de los siete reinos". (Foto: Warner Bros.)

El primer encuentro entre Dunk y Egg resume el espíritu de la historia. Dunk no es nadie: acaba de perder a su mentor, no tiene título ni familia, solo un sueño ingenuo de convertirse en caballero. Egg, en cambio, aparece como un niño abandonado que le lanza una frase desarmante: no sabe quién es él. La ironía —que el espectador descubrirá pronto— es que ese niño anónimo es en realidad un príncipe Targaryen, el futuro Aegon V. La serie juega con esa inversión de jerarquías desde el inicio.

“Conocí a Dexter justo al final de mi proceso de audición en Londres. Hicimos la prueba de ‘química’ entre actores. Él tenía nueve años en ese momento (ahora 11), pero vi la ilusión de un niño inmaduro desvanecerse por completo. Dexter es un hombrecito impresionante y maduro. Se siente como yo. Y hoy, decimos, se siente como si estuvieras trabajando con un actor que lleva 50 años en la industria”, dijo a los medios Peter Claffey.

Frente a los medios, hubo un momento cuando Dexter Sol Ansell tomó la palabra y habló con tanta naturalidad que descolocó a la sala, mientras el resto del elenco lo escuchaban sonrientes. “Es raro, porque soy el único niño, pero me siento como si hubiera estado con ellos toda mi vida”, dijo Ansell sobre trabajar rodeado de “adultos”. Su madurez, coincidieron varios, fue clave para que la relación entre Egg y Dunk funcionara desde el primer encuentro en el primer capítulo.

En la serie, Egg le pregunta: “¿Quién eres?”. Duncan se sacude de hombros, agita la cabeza hacia arriba y pronuncia: “Sir Duncan el Alto”. Entonces, el niño responde: “Ah, nunca lo he escuchado”. Y más rápido de lo pensado, ya entablaban una relación familiar que los llevará a muchas aventuras antes de revelarse el secreto detrás de la jerarquía del jovencillo.

Estreno: “El caballero de los siete reinos” se estrena el 18 de enero con un capítulo semanal hasta el 23 de febrero.

Un Westeros más íntimo: ¿Pero igual de brutal?

El vínculo de los protagonistas también abre la puerta al poder Targaryen sin dragones. En esta etapa de Westeros, la dinastía gobierna por la política, los torneos y la presencia pública. Personajes como Aerion “Llamabrillante”, cruel y violento; Baelor “Rompelanzas”, honorable heredero del Trono de Hierro; y Maekar Targaryen, un padre duro y pragmático, muestran distintas caras de una familia obligada a ejercer autoridad sin su arma más temida.

Que no haya dragones en la serie no significa que falten los elementos adultos que definieron a “Game of Thrones”. Hay sexo, batallas, humor áspero y una violencia siempre latente. El tono es más terrenal, pero no más suave. Como se comentó durante la charla, incluso los actores se enfrentan al mismo vértigo que el público: “Nunca sabes quién va a sobrevivir”, dijo Daniel Ings, quien interpreta a Lyonel Baratheron, sobre la saga de R. R. Martin.

“Creo que ‘Game of Thrones’ tiene una especie de esperanza, a pesar de la muerte, masacre y caos, y es que esperamos ver a los Stark reunirse. En la nueva serie, solo quieres que estos dos personajes sobrevivan y que los demás vean la bondad en ellos”, añade.

Puesto que la serie todavía se apoya en la herencia literaria de Martin. Sam Spruell, quien interpreta a Maekar Targaryen, separa el peso de la expectativa de fans de “Game of Thrones” del trabajo en sus textos como actor. Más allá del desafío, intentó “simplemente no pensar en eso”, en la presión del fandom, sino “concentrarse en el guion y en la acción escrita”. Tal vez es un Westeros diferente, pero definitivamente más humano, y veremos si eso conquista a multitudes.