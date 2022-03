Conforme a los criterios de Saber más

Alrededor de doce años haciendo contenido audiovisual. El Cholo Mena se ha convertido en todo un personaje en las redes sociales tras empezar a subir videos sobre comida en sus plataformas; lo cual lo ha llevado a ser seguido por más de un millón de personas. Son ellos también quienes lo han convertido en el ganador del Premio Luces 2021 por Mejor programa digital gastronómico.

Durante su conversación con El Comercio tras recibir el galardón, Gabriel Mena agradeció a su público por este reconocimiento. “Es como el ejemplo del esfuerzo, así que muy contento de recibir esto. Desde hace tiempo quería recibir uno, de lo que sea. No sabía necesariamente de qué, gastronómico o no. Pero salió gastronomía y yo feliz”, reconoció con una sonrisa.

Asimismo, contó que hubo un momento de su vida donde se estresó y dejó de hacer videos. Decidió dedicar su tiempo a otras actividades como crear su propia empresa, pero se dio cuenta que lo suyo era continuar haciendo contenido, pero con un enfoque distinto.

“Me hice la pregunta a mí mismo de qué es lo que me gusta, que nunca me la había hecho. Recién teniendo 26 o 27 me la hice y me di cuenta que me gusta mucho la comida. Disfruto más comer que jugar play, que salir a juerguear. Prefiero comer, cenar. Descubrir cosas nuevas con la comida”, dijo.

Así nació su primer video viral “Lomo saltado de 65 soles VS Lomo saltado de 20 soles” el cual tiene más de un millón de reproducciones. El Cholo Mena aún recuerda cómo es que nació esta interesante idea.

“Dije ´voy a grabar algo´ y hubo un video que se hizo viral porque la gente le tiro tierra porque un lomo saltado costaba muy caro. Le hice video, lo comparé y se volvió viral. Fue mi primer viral. Un millón en un día en YouTube que es difícil. De ahí hice otro millón (con otro video), de ahí el tercero y el cuarto. Dije ´wow, que bacán que me esté gustando lo que hago y aparte esté recibiendo visitas´. Y así fue lo de la comida. Ya voy 4 años”, recuerda.

Crítico gastronómico

Gabriel Mena reconoce que vivió mucho tiempo sin preguntarse cuál realmente era su pasión y solo se dejaba llevar por lo que sentía en el momento. “Es como cuando eres chibolo y no sabes qué carrera estudiar y básicamente te obligan a entrar a una pre sin saber nada. Yo viví así bastante tiempo, hasta mis 26 o 27 años que decidí preguntarme qué me gustaba enserio, qué quieres hacer con tu vida. Escogí la gastronomía”, señaló.

El YouTuber continúa innovando en su camino como crítico gastronómico y ahora coloca los famosos ´stickers dorados´ en los restaurantes que –a su gusto- son los que tienen buena sazón. Aunque, Mena reconoce que la idea nació como una broma entres sus amigos.

“Justo era época de las estrellas Michelin. Un pata mío viene y me dice ´las estrellas micholin´ por cholo y nos reímos un montón. Anoté la idea y dije ´¿por qué no?´. Al final es el gusto de cada uno pero yo lo pongo porque me gusta a mí, no para decir que debes comer acá. Sino porque me gusta y se acabó”, puntualizó.

El Cholo Mena junto a su Premio Luces por Mejor programa digital gastronómico. (Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio)

El Cholo Mena también destacó el gran papel que han tenido las redes sociales para compartir su contenido. “La madre nodriza es YouTube y de ahí alimenta Facebook, Instagram y Twitter. Son mi mejor arma. Las redes sociales son potentísimas, sin hacer videos. También he tomado foto y he escrito una nota y la gente va. El internet es la mejor arma que se puede tener”.

Además, recalca que las personas dentro del mundo gastronómico se han vuelto como una familia. “No hay rivalidades. Ahorita en la gastronomía todos somos amigos, todos nos apoyamos. No importa de dónde vengas o qué hagas. Si te importa la gastronomía, eres parte del equipo (…) Toda la gente que estaba nominada (a esta categoría de Premios Luces) está influenciando en el mundo gastronómico, que al final es lo que importa. No quien gana o quien pierda. Sino que todos remen para que la gastronomía no se pierda o para que la gastronomía peruana siga creciendo a nivel mundial”.

Próximos proyectos

El 2022 significa un año lleno de nuevos retos para El Cholo Mena y, aunque no puede revelar mucho aún, sí ha dado algunas pistas de las sorpresas que vendrán, donde claramente continúan los videos gastronómicos.

“Se vienen cositas ricas para comer, cosas chéveres. Documentales, un libro. Se vienen varias cosas, pero la más importante la revelaré en otra nota (…) Yo voy a morir haciendo videos. Yo me veo haciendo videos de 10 a 15 años más tranquilamente. Es mi fútbol”, finalizó.

