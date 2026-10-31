Se ha terminado de rodar “Twilight of the Dead”, el último carrete de celuloide concebido por George A. Romero antes de fallecer en 2017. Un testamento que empezó con maquillaje barato y una alegoría tan involuntaria como corrosiva. Pero no nos engañemos ni compremos la lágrima fácil de la nostalgia cinematográfica, ya que el cineasta nacido en El Bronx no inventó un simple pasatiempo de feria para asustar a adolescentes con exceso de acné, sino la autopsia en vivo de una civilización que ya apestaba antes de caer.

El Comercio conversó sobre esta larga agonía con el crítico y magíster en filosofía Sebastián Pimentel, quien no tuvo reparo en empezar con una reflexión más que acertada y sin anestesia al afirmar que “Romero no creó un monstruo lejano ni una criatura nacida de los abismos del folclore caribeño, sino que puso a caminar a nuestro propio reflejo.”

La irrupción del hombre ordinario y las grietas del sueño americano

Antes de 1968, cuando el mundo olía a gas lacrimógeno y la juventud estadounidense se desangraba en Vietnam, el zombi era un asunto exótico que reunía rituales en la selva, tambores a medianoche y hechiceros de opereta controlando mentes a distancia. Romero llegó con “La noche de los muertos vivientes” y borró de un plumazo todo ese teatro místico.

“Lo que hace Romero no es presentar un monstruo venido de afuera”, me dice Pimentel, mientras desentraña ese origen primario. “El zombi de Romero está vestido como cualquier trabajador de oficina. Es el hombre ordinario de finales del siglo XX. El tipo promedio que se levanta por la mañana, agarra el autobús, y de pronto regresa de la muerte para reclamar el mundo a los pocos que todavía respiran”.

Aquella primera estocada cinematográfica ocurrió en el corazón de los sesenta, una década quebrada por revueltas raciales, paranoia nuclear y utopías que se pudrían en el suelo. Encerrar en una casa de campo a un grupo de sobrevivientes desperdigados —con un héroe afroamericano al frente rompiendo todos los moldes de la época— no fue un truco de guion, sino un experimento de laboratorio social. Forzados a convivir bajo el asedio de la carne hambrienta, los vivos prefirieron arrastrar sus propios prejuicios al abismo antes que aprender a respirar juntos. La radiografía ya estaba trazada: el enemigo no venía del espacio exterior; estaba sentado a tu lado en la mesa.

Anatomía de la horda: una taxonomía del zombi moderno

Para entender cómo mutó esa plaga desde los bosques de Pensilvania hasta los rascacielos de Seúl, conviene desglosar las especies de esta fauna desalmada que ha invadido las pantallas y nuestros propios insomnios:

El zombi romeriano: Lento, torpe, pesado como un abrigo mojado. El muerto viviente de “La noche de los muertos vivientes” o “El amanecer de los muertos” avanza con la pesadez de quien ficha tarjeta a las ocho de la mañana . No corre porque no lo necesita; la fuerza de la horda radica en su insistencia numérica y en su completa falta de espíritu.

Lento, torpe, pesado como un abrigo mojado. El muerto viviente de “La noche de los muertos vivientes” o “El amanecer de los muertos” . No corre porque no lo necesita; la fuerza de la horda radica en su insistencia numérica y en su completa falta de espíritu. El zombi voraz e hiperactivo: Con la llegada de los años dos mil, el cine perdió la paciencia. En “28 días después”, de Danny Boyle, o en la versión contemporánea de “El amanecer de los muertos”, de Zack Snyder, las criaturas ya no caminan: saltan, rugen y corren como atletas desquiciados. Son el producto de la prisa moderna, la adrenalina pura, el pánico biológico llevado a la velocidad de la fibra óptica .

Con la llegada de los años dos mil, el cine perdió la paciencia. En “28 días después”, de Danny Boyle, o en la versión contemporánea de “El amanecer de los muertos”, de Zack Snyder, las criaturas ya no caminan: saltan, rugen y corren como atletas desquiciados. . El zombi de la colmena: En superproducciones como “Guerra Mundial Z”, de Mark Foster, o la propuesta surcoreana “Estación Zombie: Tren a Busan”,de Yeon San Ho, el individuo ha desaparecido por completo. El zombi opera como un fluido, una marea de cuerpos que se apilan para escalar muros y descarrilar trenes. Es el miedo a la masa descontrolada, a la masa informe que aplasta las metrópolis financieras y arrasa con los últimos reductos de la propiedad. El centro comercial: el altar vacío de la mercancía

Fue en 1978, con la cumbre de “El amanecer de los muertos”, cuando Romero clavó el bisturí en el nervio central de la cultura occidental. Los sobrevivientes se atrincheran en un centro comercial gigante —ese templo de neón y pasillos relucientes— mientras los muertitos deambulan frente a los escaparates por una memoria muscular autómata.

Pimentel apunta al centro mismo de la metáfora: “¿Qué es un zombi? Es un ser humano que ha perdido el alma, el espíritu. Se ha reducido a un cuerpo que devora. Es la alegoría definitiva del consumidor moderno”.

Tan implacable era la mirada del director que el propio escritor chileno Roberto Bolaño solía repetir en sus charlas que George A. Romero era, tal vez, “el único director de cine verdaderamente marxista del mundo”. Y la etiqueta no le queda grande. Hay algo profundamente existencial en ese espectáculo: cuando el apocalipsis se desata y los escaparates saltan por los aires, las mercancías que unos minutos antes justificaban una vida entera —las alhajas, los trajes de diseñador, los relojes de oro— se convierten en basura inservible.

En medio de las ruinas del mall, la propiedad privada se evapora. El mundo retrocede de golpe a un estado primitivo, precapitalista, donde las fronteras de lo ajeno no valen nada y donde lo único que cuenta es resistir una hora más sin que te arranquen la yugular.

Desde aquellas producciones independientes en blanco y negro hasta el despliegue del cine asiático como “Kingdom” o el regreso póstumo en “Twilight of the Dead”, el género apocalíptico no ha dejado de crecer. Y no es por afición al susto barato. Es porque la realidad se ha ido emparejando con la ficción a un ritmo escalofriante.

“La sensación de que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina no ha hecho más que acrecentarse”, reflexiona Pimentel hacia el final de nuestro diálogo. “Vivimos atrapados en una lógica de competitividad salvaje, un escenario de ‘sálvese quien pueda’ dividido estrictamente entre ganadores y perdedores. A eso le sumas la crisis ecológica, las guerras transmitidas en directo, el desmantelamiento del derecho internacional y los genocidios que presenciamos con la indiferencia de quien pasa de canal”.

Romero lo vio venir antes que nadie desde su trinchera de serie B. No necesitaba presupuestos millonarios para recordarnos que la civilización es una capa de pintura muy delgada sobre un abismo de dientes y garras. Al cerrar el ciclo de su obra con esta entrega final, el mensaje queda intacto: el verdadero pavor no surge cuando los muertos abren las tumbas y empiezan a caminar, sino cuando nos miramos al espejo por la mañana y descubrimos que ya nos hemos convertido en lo mismo: en cuerpos hambrientos, devorando desesperadamente lo que queda a nuestro paso en medio de la noche.