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Resumen

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George A. Romero, tal y como aparece en entrevista con Vice.
George A. Romero, tal y como aparece en entrevista con Vice.
Por Leonardo Ledesma Watson

Se ha terminado de rodar “Twilight of the Dead”, el último carrete de celuloide concebido por George A. Romero antes de fallecer en 2017. Un testamento que empezó con maquillaje barato y una alegoría tan involuntaria como corrosiva. Pero no nos engañemos ni compremos la lágrima fácil de la nostalgia cinematográfica, ya que el cineasta nacido en El Bronx no inventó un simple pasatiempo de feria para asustar a adolescentes con exceso de acné, sino la autopsia en vivo de una civilización que ya apestaba antes de caer.

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