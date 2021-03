Conforme a los criterios de Saber más

El consenso del lugar común y el intercambio de postales marca país, define gran parte de los enunciados de los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos en la lid electoral de este año. Todos hablan de respetar a la diversidad cultural, de la urgencia por descentralizar, de la necesidad de dotar de mayor infraestructura y presupuesto a las instituciones. Como señala el crítico literario José Carlos Yrigoyen, en estas elecciones casi todo se resuelve por medio de la frase hecha, las promesas gaseosas o las declaraciones solemnes pero inasible.

Tomemos por ejemplo a Acción Popular, uno de los punteros en las encuestas. En su plan, anuncia que busca “fortalecer la identidad nacional y acrecentar la autoestima personal valorando nuestra multiculturalidad y el legado histórico de nuestros antepasados”, rescatando el verbo del arquitecto Belaunde. Sin embargo, como analiza Yrigoyen, nunca explica cómo un eventual gobierno populista logrará estas metas tan altas.

Lo mismo sucede, advierte el crítico, con Alianza para el Progreso, en cuyos planes se proyecta la erradicación del Ministerio de Cultura para ser absorbido por el sector Educación, con el objetivo de “evitar es el uso político de las actividades culturales”. “La lógica de esta medida queda en el más insondable misterio” dice Yrigoyen. Para Karin Elmore, coreógrafa y directora cultural de la Alianza Francesa, la “revolución” que propone Alianza para el Progreso es más bien una confusa involución, que mezcla las especificidades de los sectores educación, economía, ciencia, turismo y cultura. “Muestra un absoluto desconocimiento de los temas culturales, sus necesidades y sus potenciales. Su propuesta de pasar la administración de los sitios arqueológicos a Promperú es desconocer por completo las necesidades del sector”, advierte.

Asimismo, Yrigoyen encuentra igualmente lírico y superficial la sección de cultura tanto del plan del Partido Morado, agrupación que se precia de sus cuadros y sus expertos, como de Fuerza Popular. “Sabemos que el interés del fujimorismo por las manifestaciones culturales y artísticas siempre ha colindado con la indiferencia, pero de todos modos es bochornoso que un partido que postula por tercera ocasión presente propuestas tan escasamente desarrolladas”, afirma el crítico.

Una excepción a este deprimente panorama resultan las izquierdas: “El Frente Amplio y Juntos por el Perú han asumido con más seriedad el compromiso por la cultura en sus planes de gobierno. Coinciden en muchos puntos relevantes, como el impulso a las artes audiovisuales, los planes de lectura y de implantación de bibliotecas, pero quizá el más importante sea elevar el presupuesto del Mincul al 2%, siguiendo las recomendaciones de la Unesco. Yrigoyen destaca también el aporte de Victoria Nacional, minucioso y realista en sus objetivos, así como detallado en los modos de alcanzarlos.

Para la coreógrafa y directora cultural de la Alianza Francesa, Karin Elmore las propuestas de ambos partidos de izquierda ciertamente resultan las más trabajadas y rescatables. Sin embargo, no encuentra en ellas un enfoque contemporáneo de la creación, libre de proteccionismo paternalista, que vaya más allá de la sempiterna separación de las culturas “tradicionales” y la creación actual. “Falta también un capítulo sobre la descolonización de conceptos y el desarrollo del pensamiento crítico, señala.

Inventores de la rueda

Para el escritor cusqueño Luis Nieto Degregori, en países de institucionalidad débil, el error más común entre quienes llegan al gobierno es pensar que todo se debe empezar de cero cuando, mal que bien, el país cuenta ya con políticas culturales en marcha. “Solo el Frente Amplio y Juntos por el Perú toman en cuenta estas políticas y proponen acciones para corregirlas y desarrollarlas. El resto de partidos o construye castillos en el aire (APP, Fuerza Popular, Partido Morado y Victoria Nacional) o le concede una importancia mínima a la cultura (Acción Popular, Perú Patria Segura, Podemos y Somos Perú)”, señala el ex director de Cultura de la región Cusco.

El escenario de la cultura oficial

Para el periodista Rafo León, hay que reconocer que, a diferencia de años pasados en que la palabra Cultura no figuraba en los planes de gobierno de las organizaciones políticas en campaña, esta vez se aprecia una abnegada dedicación a la misma. Para analizar sus propuestas, León propone un divertido algoritmo, producto de “chocolatear” un continuo indiferenciado de categorías oficiales, en la que se repiten sin concierto los términos de Cultura, educación, turismo, deporte, patrimonio, danzas, folclore, fondos concursables, identidad nacional, leyes de promoción, descentralización, incremento de presupuesto, creación de órganos públicos, planes, sistemas, protección, salvaguarda, conservación, museos, teatros nacionales, gestión cultural, entre otros. ¿Adónde nos lleva ese algoritmo? Para el memorable conductor de Tiempo de Viaje, la respuesta tiene que ver con “el escenario” de la cultura oficial: “Sin excepción, todas las propuestas de los partidos plantean la figura de un ente “que sabe” y que se coloca en alto y al frente de una inmensa e indiferenciada masa “que no sabe”. Combinada la cultura con el turismo (fórmula hace mucho desechada en otros países), da también como resultado la figura de un rector que pone las pautas de lo que se llama “puesta en valor”, que no es sino la reconversión de una realidad ancestral sobreviviente en un full day para gringos viejos”, señala.

Visiones opuestas

Como señala el dramaturgo Alfonso Santistevan, en los diferentes planes de gobierno se puede advertir, en términos generales, dos visiones marcadamente opuestas. Por un lado, quienes ven la cultura asociada a patrimonio monumental, al folklore, a la gastronomía, entre otros aspectos “vendibles” al turismo; y los grupos que ven la cultura como algo más complejo y esencial, ligado a la vida cotidiana de todos, a saber: identidad nacional y regional, cultura viva, educación, promoción del respeto al otro, y todo lo que constituya la concepción de una cultura nacional diversa. “Aparentemente, estamos ante la dicotomía conservación-modernización, explica.

Viéndolo en detalle, para el analista aparece otro claro contraste: propuestas que respetan a la cultura, como se advierte en la propuesta nacionalista de Acción Popular, del Frente Amplio y de Juntos por el Perú, con una mayor participación estatal en la conservación y promoción de la cultura, y los que sugieren la depredación de la misma, léase “la “modernización del patrimonio cultural” planteada por Fuerza Popular; la mayor “interacción con el sector privado” que reclama Alianza para el Progreso; la búsqueda de la “ventaja competitiva” de la cultura que pide Victoria Nacional; la “puesta en valor del patrimonio arqueológico” de Perú Patria Segura o “capitalizar” la cultura de algunas ciudades para atraer turistas de altos ingresos que propone Podemos.

El futuro no es lo que era

Para Rafo León, con tales usos de la retórica política, resulta cansador y hasta inútil estudiar los planes de las organizaciones enfocadas en la cultura. “Es obvio que el discurso reciente de lo políticamente correcto y el espacio ganado en medios y redes por el profuso decir de los gestores culturales, ha obligado a redactar esos párrafos desganados, llenos de una palabrería tomada de los muros de Facebook de ONGs y entidades culturales barranquinas”, ironiza.





Sin embargo, para el especialista, lo más preocupante es que ninguna de las propuestas políticas considere los cambios sufridos por mundo tras la aparición de la Covid-19. “Todo lo que se propone podría ser funcional a una realidad predecible en la que el Estado concentraba la definición oficial de cultura, soltaba dinero mediante fondos de promoción y se ocupaba sistemáticamente de manejar los recursos patrimoniales en función de los intereses de capitales privados. Pero eso ya fue”, afirma.

“Con la pandemia habrá mucho menos recursos para el sector Cultura. A pesar de ello, sin excepción, las organizaciones proponen un incremento de dichos fondos al 1 o al 2 % del PBI, dato recogido de algún documento viejo emitido por UNESCO. Nadie piensa en que las industrias culturales tendrán que ocupar las bodeguitas de esquina para mantenerse con vida; o cómo el ‘zoom’ ha cambiado sustancialmente la manera de consumir espectáculos”, alerta. Karin Elmore coincide en considerar utópico un presupuesto del 2% para el sector. “Sería fantástico, pero creo lastimosamente que no hay gente preparada para administrarlo de manera profesional y limpia”. Asimismo,

La cultura es también verde

Para León, también resulta preocupante que ninguna organización se le haya ocurrido vincular el mandato del sector Cultura con el mandato relativo a las Áreas Naturales Protegidas. “La ausencia de ese cruce es una de las causas de la exclusión de comunidades nativas y sus recursos del panorama de la cultura, así como de la falta de conciencia acerca del valor de la naturaleza y la urgencia por preservarla de la expoliación humana”, dice. Como señala el escritor, esta exclusión define el concepto de cultura que manejan los políticos como una noción urbana y pro extractivista.

La danza en el plan

Karin Elmore confiesa que el proyecto de creación del Instituto Nacional de la Danza era una idea en mente desde hace mucho y que parece increíble que sea un partido como Fuerza Popular el que lo proponga. Sin embargo, el problema fundamental de su propuesta es que confunde cultura con creación artística, y que el término de industrias culturales está usado incorrectamente. “Es un error propio de quien no pertenece al sector pero que se ha quedado fascinado por la palabra. Las industrias culturales se refieren a aquellos sectores de la producción cultural en serie, como son la industria cinematográfica, la editorial o la discográfica”.

¿Y Chinchero?

Otro asunto tampoco presente en los planes de gobierno es el caso Chinchero, un tema que, a decir de Rafo León, sintetiza todas las taras inherentes al manejo tradicional de la cultura desde el Estado: asociación ilícita con el interés privado, desdén absoluto por las comunidades afectadas, imposición de la infraestructura por sobre los valores naturales y culturales, construcción de elefantes blancos para mantener el caudal político de elites caudillistas con intereses subalternos, populismo, clientelismo, festinación de exigencias administrativas y trámites obligatorios, corrupción, a secas”, añade.

PLANES DE GOBIERNO DE LOS PARTIDOS (en orden alfabético)

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular

Acción Popular. En el punto cuatro de su plan de gobierno, titulado “Identidad nacional, cultura y turismo” se señala: “Fortalecer la identidad nacional y acrecentar la autoestima personal, reconociendo y valorando nuestra multiculturalidad y el legado histórico de nuestros antepasados, es lo que los acciopopulistas definimos como “La Conquista del Perú por los peruanos”.

Entre sus propuestas se destaca:

1. “Posicionar en todos los niveles, nuestra marca Perú, valorando y enalteciendo nuestras fortalezas culturales, gastronómicas y geográficas, motivando el turismo interno y externo, poniendo en valor nuestros restos arqueológicos y difusión de las danzas y costumbres de los pueblos para su mayor atracción turística”.

2. “Fortalecer la malla curricular de estudiantes secundarios con enfoque a educación cívica, música y artes plásticas según la región donde se encuentren de tal manera que se potencie el amor y valor a nuestras expresiones locales, regionales y nacionales”

3. Incluir la enseñanza del quechua en el plan de estudio escolar.

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso.

Alianza para el progreso. En su plan de gobierno plantea una “Revolución de la educación, ciencia y cultura”.

El partido señala que la política cultural ha estado desligada de la educación básica y superior. Para reestructurar el sistema educativo se tomarán las siguientes medidas:

1. Crear un Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. Como viceministerios incluiría: Educación básica, Educación Técnica, Educación Universitaria, Cultura y Ciencia y Tecnología.

2. El Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura asumirá las funciones que tiene ahora el Ministerio de Cultura, bajo el Viceministerio de Cultura, con excepción de la administración de los sitios pertenecientes a las rutas turísticas internacionales que pasarán a ser administrados por Promperú.

3. Se promoverá que en cada capital de región se disponga de una sede regional del Gran Teatro Nacional, y se promoverán giras de artistas nacionales. Se promete construir veinte teatros Regionales construidos al 2026.

4. Se establecerán pautas claras para que los Certificados de Inexistencia de restos Arqueológicos (CIRA) no se conviertan en trabas injustificadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Hernando de Soto, candidato de Avanza País

Avanza País. No encontramos mayor desarrollo del tema cultural en su plan de gobierno.

Andrés Alcantara, candidato de Democracia Directa

Democracia directa. No encontramos mayor desarrollo del tema cultural en su plan de gobierno.

Marco Arana, candidato de Frente Amplio

Frente amplio. Entre sus propuestas para promover la descentralización estatal en el ámbito cultural se destaca:

1. Aprobar una Ley General de las Culturas.

2. Elaborar un Plan Nacional de Cultura y un Sistema Nacional de Cultura articulados a planes de desarrollo local, regional y nacional.

3. Aprobar una Ley de Trabajadores Culturales, modificando la vigente Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante.

4. Crear e implementar un Plan de Descentralización de la Infraestructura Cultural para mejorar las condiciones sociolaborales del sector y ampliar el acceso a iniciativas culturales con énfasis en sectores socio económicos vulnerables.

5. Crear un Programa Nacional de Fondos para la promoción, difusión y circulación de proyectos artísticos y culturales de los pueblos tradicionalmente marginados por la cultura oficial.

6. Creación del Ministerio de las Culturas como ente rector para la descolonización y promoción de la diversidad y pluralidad cultural, así como para fortalecer la gestión intercultural del Estado y la sociedad peruana.

7. Elevación del presupuesto del sector cultura hasta el 2% del Presupuesto Nacional, conforme a recomendaciones de la UNESCO.

8. Establecer, financiar y ejecutar un Cronograma Anual de Actividades Culturales que comprometa a ministerios, gobiernos regionales y especialmente a las municipalidades, en estrecha colaboración con las organizaciones, culturales, sociales y ciudadanas en general, con la finalidad adicional de atraer al turismo.

9. Plan del inventario nacional del patrimonio cultural que nos permita identificar sus potencialidades (tecnologías ancestrales, ganadería, agricultura, turismo cultural, gastronomía, etc.), en las diferentes regiones del territorio peruano.

10. Programa nacional de protección y saneamiento físico legal del patrimonio cultural (sitios arqueológicos, paisajes culturales, itinerarios culturales, etc.) aprobado en coordinación y consenso con las comunidades, gobiernos locales y sectores involucrados.

11. Fortalecer y ampliar la Red de museos. Impulsar la creación de casas de cultura y museo comunitarios.

12. Apoyo e impulso a la ejecución de propuestas emergentes, proyectos y producciones independientes en el ámbito de las artes, la gestión cultural y las industrias culturales nacionales.

13. Recuperación del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, fortalecido bajo la rectoría del Ministerio de Cultura con visión estratégica, multisectorial, interactuante con plataformas de comunicación de la sociedad civil y promotora de la difusión de las actividades de los poderes del Estado.

14. Implementación del Plan Nacional de Capacitación de Docentes en Artes.

15. Instituto Peruano de Lenguas Indígenas en funcionamiento a cargo del Ministerio de Cultura.

16. Programa Nacional de Recuperación e Investigación de Tecnologías Indígenas y Conocimientos Originarios, aprobado y en funcionamiento con la consiguiente creación de un área de inventario y registro de estas manifestaciones.

17. Universidad Peruana de las Artes creada con enfoque intercultural e interdisciplinario y sedes en regiones estratégicas del país.

18. Desarrollo del Plan Nacional del Libro y la Lectura vinculado a las comunidades.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular

Fuerza popular. En su plan de gobierno, el partido destaca la promoción el desarrollo de las industrias culturales, la investigación, conservación y defensa del patrimonio cultural. Para ello se dispone:

1. Fortalecer las diversas intervenciones que propicien el apoyo, rescate y defensa de las comunidades nativas, pueblos originarios y afrodescendientes, fortaleciendo la inclusión social y la identidad local, regional y nacional.

2. Fomentar la creación del título universitario de Maestro Artesano, reconociendo su vital importancia para el sector cultural. Se promoverá su capacitación y formación universitaria.

3. Implementar una infraestructura cultural de primer nivel, sostenible y de fácil acceso. Promover la realización de actividades culturales en todas las regiones del Perú a bajo costo o gratuitamente.

4. Promover la dinamización y modernización del patrimonio cultural. “Propiciar proyectos piloto para que los emprendedores puedan adaptar nuestra cultura ancestral a las tendencias y necesidades del mundo moderno”.

5. Crear el Instituto Nacional de la Danza, que profesionalice el oficio del bailarín y puedan obtener un grado profesional. Asimismo, propiciar la creación de la Federación Deportiva de Danza Urbana con la finalidad de que los bailarines de break dance peruano demuestren sus capacidades en competencias mundiales.

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú

Juntos por el Perú. Entre sus propuestas dentro del sector Cultura se propone replantear la Ley de Patrimonio y la Ley del Artista, así como crear un Plan Nacional de Cultura, una ley que disponga el 1% del presupuesto nacional del Perú de cultura y una Ley de Cultura Viva Comunitaria.

1. Se propone el desarrollo de mayor infraestructura para el desarrollo de iniciativas cultural a nivel nacional y altamente centralizada en Lima.

2. Promover la descentralización de capacidades, recursos, infraestructura y herramientas administrativas y legales para la gestión cultural a nivel nacional, priorizando las regiones con mayores niveles de pobreza.

3. Impulsar el Sistema de estímulos para gobiernos locales orientado a promover la inversión de la promoción de iniciativas culturales en espacios públicos y el fortalecimiento de circuitos y plataformas de intercambio de bienes y servicios

4. Normativa sobre medios mejorada con el fin de democratizar el espectro electromagnético, brindar cuotas de pantalla-dial a propuestas comunicacionales de organizaciones sociales.

5. Actualizar el marco legal y administrativo referido al Patrimonio Cultural de la Nación para fortalecer las funciones del Estado referidas a protección y salvaguarda.

6. Fortalecer el Sistema Nacional de Museos públicos y privados, potenciando la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura.

7. La fundación de la Cineteca Nacional del Perú.

8. Plantear una cuota de pantalla para el cine nacional con proporcionalidad de la diversidad regional.

9. Fomento de la educación audiovisual desde la educación básica hasta la superior y la creación de la Escuela Pública de Cine.

10. Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú fortalecido bajo la rectoría del Ministerio de Cultura y con visión estratégica, multisectorial, interactuante con plataformas de comunicación de la sociedad civil.

11. Creación de la Universidad Pública de las Artes.

Julio Guzmán, candidato del Partido Morado

Partido Morado. En su plan de gobierno, el partido propone implementar una estrategia de comunicación que recoja los activos culturales más relevantes de cada territorio.

1. Protección de sus activos tangibles, arqueología preventiva y recuperativa, apropiación social de las investigaciones involucrando a la población.

2. Fomento de mecanismos de recuperación y conservación de una identidad local con la participación activa de los jóvenes y de los cultores de las principales tradiciones culturales.

3. Promoción del turismo hacía el Perú, en especial entre los países de la Comunidad Andina perjudicado por la pandemia.

4. Promoción de la exportación de industrias culturales (ferias internacionales de artesanías, discos, libros, etc.).

Ollanta Humala, candidato del Partido Nacionalista

Partido Nacionalista. No encontramos mayor desarrollo del tema cultural.

Alberto Beingolea, candidato del PPC

Partido Popular Cristiano. En el plan del PPC solo se manifiesta su compromiso con el respeto a las actuales Políticas Nacionales de Cultura, Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad.

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre

Perú libre. En su plan se habla de incentivar una “cultura turística” y promover el turismo en las comunidades nativas. El Partido nacionalista afirma su propósito de defender la identidad nacional y riqueza cultural.

Rafael Santos, candidato de Perú Patria Segura

Perú Patria Segura. En su plan de gobierno, el partido destaca la necesidad de fortalecer el sistema de museos “ingresando a la era digital”.

Asimismo, promover concertadamente con gobiernos regionales y locales, además del sector privado, la conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico y cultural, “diseñando y ejecutando proyectos integrales específicos de puesta en valor de sitios arqueológicos que comprendan el desarrollo del turismo”.

1. Impulsar el reconocimiento y difusión de las creaciones artísticas en todas sus formas de expresión, desarrollando proyectos específicos de promoción y fomento de las creaciones culturales andinas, nativas, afroperuanas y asiática.

2. Fortalecer la Academia Mayor de la Lengua Quechua.

3. Reforzar integralmente el sistema de seguridad y conservación del patrimonio de la Biblioteca Nacional del Perú. Crear un Sistema Nacional de Bibliotecas con uso intenso de nuevas tecnologías.

Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú

Podemos Perú. La propuesta de este partido se basa en el programa “Pueblos Mágicos de México 2001”, aplicándola en nuestro medio como “Lugares Mágicos del Perú”.

En ella, el Presidente de la Republica propone un listado inicial de 50 sitios, monumentos y paisajes para preservar su integridad y sustentabilidad. “La lista es abierta con ascensos y descensos en función al compromiso de su comunidad para preservar todo su anclaje cultural y explotar racionalmente su recurso patrimonial”, se señala.

“Perú ha estado muy concentrado en lo arqueológico en general y en Machu Picchu en especial y es necesaria una diversificación para turistas de altos ingresos que complementen sus aventuras culinarias con baños culturales”, se lee en el Plan de gobierno.

1. Se propone convertir a cinco ciudades del Perú en “epicentros culturales del mundo”, capitalizando la profundidad, diversidad y complementariedad de la cultura peruana, acogiendo en imponentes inmuebles en riesgo a sucursales de museos referentes del mundo que presenten sus colecciones.

2. El Programa “Museos del Mundo en Perú” para inmuebles históricos tendría como herramienta un convenio de estabilidad tributaria para la lista corta de museos a ser formulada por el Ministerio de Cultura.

3. Se propone la creación de la Tarjeta Juvenil, con descuentos para jóvenes de entre 18 y 25 años para eventos culturales, así como para la adquisición de libros, bicicletas, pastillas anticonceptivas y condones, a ser financiada mediante asignación presupuestal específica.

Daniel Salaverry, candidato de Somos Perú

Somos Perú. El plan de gobierno de esta agrupación sostiene que garantizará la sostenibilidad de la gobernanza cultural, condición importante para el desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales y protección del patrimonio cultural.

Como sus metas, propone.

1. Población e instituciones que participan de manera sostenible en la gobernanza cultural de los derechos culturales.

2. Población que valora de manera sostenible el patrimonio cultural material e inmaterial del país.

3. Garantizar la inclusión de los pueblos indígenas u originarios en el desarrollo nacional a través del pleno ejercicio de sus derechos colectivos.

4. Pueblos indígenas u originarios pueden ejercer sus derechos colectivos en un marco de ciudadanía y democracia intercultural, que incluye la seguridad jurídica de sus tierras y territorio y su participación en las decisiones del Estado, con principal énfasis en la inclusión económica de las mujeres indígenas.

5. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población culturalmente diversa del país, prioritariamente de los pueblos Indígenas y la población Afroperuana.

Ciro Gálvez, candidato de Renacimiento Andino

Renacimiento Andino. No encontramos mayor desarrollo del tema cultural.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular

Renovación Popular. No encontramos mayor desarrollo del tema cultural.

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional

Victoria Nacional. El plan de gobierno del partido propone una “Transformación de nuestra riqueza cultural en ventaja competitiva”, además de anunciar una reforma del sistema cultural nacional para garantizar el desarrollo económico y humano y la inclusión social.

Esta reforma se sustentará en los siguientes lineamientos:

1. La elaboración de un catastro arqueológico a escala nacional.

2. Sistematizaremos los saberes y expresiones populares y los convertiremos en oportunidades de desarrollo económico y social.

3. El desarrollo de ecosistemas competitivos e inclusivos para cada arte o esfera cultural: museología, curaduría, teatro, edición, cine, escritura creativa, artes plásticas, escultura, música, etc.

4. La formulación del “Plan Nacional de Industrias Culturales y Creativas Competitivas e Inclusivas” como plataforma de desarrollo de ventajas competitivas sustentadas en nuestro patrimonio cultural y las capacidades creativas de los peruanos.

5. La creación de fondos concursables y círculos de innovación abierta.

6. El otorgamiento de becas de posgrado en universidades de primer nivel, así como estadías para artistas nacionales e internacionales.

7. Organización del “Consejo de Competitividad Cultural”, conformado por estrategas y expertos culturales.

8. Promoción de la curiosidad por nuestra cultura a través del desarrollo de una “Red de Museos” en todo el Perú y de la visita informada de nuestros museos.

9. Desarrollo de una “Red de Centros Culturales – Bibliotecas” emblemáticos ubicados en zonas de pobreza como palanca de desarrollo.

10. Promoción de la diversidad cultural regional urbana y rural, tanto ancestral como joven, que renueve y enriquezca la identidad peruana a través de eventos de envergadura autofinanciados.

11. Resolver conflictos sociales y económicos en torno a algunos centros históricos con un criterio multidimensional que considere las necesidades sociales.

12. Integrar estrategias de promoción cultural con las de promoción turística.

13. Promover el turismo rural comunitario para poner en valor el patrimonio material e inmaterial de las comunidades campesinas y nativas.

14. Duplicar el número de sitios arqueológicos y monumentos históricos abiertos oficialmente al público y que sean autosostenibles económicamente.





