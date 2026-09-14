Meg Stalter y Paul W. Downs llegaron juntos a los Emmy 2026, representando a una de las duplas más reconocibles de la comedia televisiva contemporánea.
1/16
Meg Stalter y Paul W. Downs
  • Meg Stalter y Paul W. Downs llegaron juntos a los Emmy 2026, representando a una de las duplas más reconocibles de la comedia televisiva contemporánea.
    1/16

    Meg Stalter y Paul W. Downs llegaron juntos a los Emmy 2026, representando a una de las duplas más reconocibles de la comedia televisiva contemporánea.

    1/16

    Meg Stalter y Paul W. Downs llegaron juntos a los Emmy 2026, representando a una de las duplas más reconocibles de la comedia televisiva contemporánea.

  • Sunrise Coigney y Mark Ruffalo llegaron juntos a los Emmy 2026 y posaron ante las cámaras, compartiendo la alfombra en una noche especial para televisión.
    2/16

    Sunrise Coigney y Mark Ruffalo llegaron juntos a los Emmy 2026 y posaron ante las cámaras, compartiendo la alfombra en una noche especial para televisión.

    2/16

    Sunrise Coigney y Mark Ruffalo llegaron juntos a los Emmy 2026 y posaron ante las cámaras, compartiendo la alfombra en una noche especial para televisión.

  • Nicole Kidman captó las miradas en los Emmy 2026 con una creación de Chanel adornada con flores de seda, destacando entre los mejores looks nocturnos.
    3/16

    Nicole Kidman captó las miradas en los Emmy 2026 con una creación de Chanel adornada con flores de seda, destacando entre los mejores looks nocturnos.

    3/16

    Nicole Kidman captó las miradas en los Emmy 2026 con una creación de Chanel adornada con flores de seda, destacando entre los mejores looks nocturnos.

  • Mariska Hargitay llegó a los Emmy 2026 como anfitriona de la ceremonia, convirtiéndose además en una de las protagonistas de la alfombra de esta noche.
    4/16

    Mariska Hargitay llegó a los Emmy 2026 como anfitriona de la ceremonia, convirtiéndose además en una de las protagonistas de la alfombra de esta noche.

    4/16

    Mariska Hargitay llegó a los Emmy 2026 como anfitriona de la ceremonia, convirtiéndose además en una de las protagonistas de la alfombra de esta noche.

  • Florence Pugh apareció en la alfombra de los Emmy 2026 con un estilismo de impacto, sumándose a las figuras más fotografiadas de la noche angelina.
    5/16

    Florence Pugh apareció en la alfombra de los Emmy 2026 con un estilismo de impacto, sumándose a las figuras más fotografiadas de la noche angelina.

    5/16

    Florence Pugh apareció en la alfombra de los Emmy 2026 con un estilismo de impacto, sumándose a las figuras más fotografiadas de la noche angelina.

  • Rhea Seehorn recorrió la alfombra de los Emmy 2026 con un llamativo atuendo rojo, antes de celebrar su reconocimiento por su trabajo televisivo reciente.
    6/16

    Rhea Seehorn recorrió la alfombra de los Emmy 2026 con un llamativo atuendo rojo, antes de celebrar su reconocimiento por su trabajo televisivo reciente.

    6/16

    Rhea Seehorn recorrió la alfombra de los Emmy 2026 con un llamativo atuendo rojo, antes de celebrar su reconocimiento por su trabajo televisivo reciente.

  • Brenda Song y Macaulay Culkin desfilaron juntos por la alfombra de los Emmy 2026, consolidando una de las parejas más reconocidas de Hollywood actualmente.
    7/16

    Brenda Song y Macaulay Culkin desfilaron juntos por la alfombra de los Emmy 2026, consolidando una de las parejas más reconocidas de Hollywood actualmente.

    7/16

    Brenda Song y Macaulay Culkin desfilaron juntos por la alfombra de los Emmy 2026, consolidando una de las parejas más reconocidas de Hollywood actualmente.

  • Noah Wyle desfiló por la alfombra de los Emmy 2026, donde lució elegante y posó ante las cámaras antes del inicio de la ceremonia principal.
    8/16

    Noah Wyle desfiló por la alfombra de los Emmy 2026, donde lució elegante y posó ante las cámaras antes del inicio de la ceremonia principal.

    8/16

    Noah Wyle desfiló por la alfombra de los Emmy 2026, donde lució elegante y posó ante las cámaras antes del inicio de la ceremonia principal.

  • Zendaya deslumbró en la alfombra de los Emmy 2026 con un elegante vestido adornado y joyas de perlas, reafirmando su sello sofisticado contemporáneo.
    9/16

    Zendaya deslumbró en la alfombra de los Emmy 2026 con un elegante vestido adornado y joyas de perlas, reafirmando su sello sofisticado contemporáneo.

    9/16

    Zendaya deslumbró en la alfombra de los Emmy 2026 con un elegante vestido adornado y joyas de perlas, reafirmando su sello sofisticado contemporáneo.

  • Oscar Isaac y Elvira Lind llegaron juntos a los Emmy 2026 y posaron ante las cámaras, compartiendo una de las apariciones más esperadas de la ceremonia.
    10/16

    Oscar Isaac y Elvira Lind llegaron juntos a los Emmy 2026 y posaron ante las cámaras, compartiendo una de las apariciones más esperadas de la ceremonia.

    10/16

    Oscar Isaac y Elvira Lind llegaron juntos a los Emmy 2026 y posaron ante las cámaras, compartiendo una de las apariciones más esperadas de la ceremonia.

  • Selena Gomez llegó a la alfombra de los Emmy 2026 con un vestido dorado de acabado metálico, uno de los looks más comentados de esta noche.
    11/16

    Selena Gomez llegó a la alfombra de los Emmy 2026 con un vestido dorado de acabado metálico, uno de los looks más comentados de esta noche.

    11/16

    Selena Gomez llegó a la alfombra de los Emmy 2026 con un vestido dorado de acabado metálico, uno de los looks más comentados de esta noche.

  • Harrison Ford y Calista Flockhart compartieron la alfombra de los Emmy 2026, protagonizando una de las apariciones más entrañables de la ceremonia televisiva.
    12/16

    Harrison Ford y Calista Flockhart compartieron la alfombra de los Emmy 2026, protagonizando una de las apariciones más entrañables de la ceremonia televisiva.

    12/16

    Harrison Ford y Calista Flockhart compartieron la alfombra de los Emmy 2026, protagonizando una de las apariciones más entrañables de la ceremonia televisiva.

  • Gary Oldman asistió a los Emmy 2026 con un elegante traje oscuro, mientras se preparaba para otra noche dedicada a las grandes figuras televisivas internacionales.
    13/16

    Gary Oldman asistió a los Emmy 2026 con un elegante traje oscuro, mientras se preparaba para otra noche dedicada a las grandes figuras televisivas internacionales.

    13/16

    Gary Oldman asistió a los Emmy 2026 con un elegante traje oscuro, mientras se preparaba para otra noche dedicada a las grandes figuras televisivas internacionales.

  • Steve Carell posó ante los fotógrafos de los Emmy 2026 con un clásico traje oscuro, manteniendo la sobriedad que caracteriza sus apariciones públicas en ceremonias.
    14/16

    Steve Carell posó ante los fotógrafos de los Emmy 2026 con un clásico traje oscuro, manteniendo la sobriedad que caracteriza sus apariciones públicas en ceremonias.

    14/16

    Steve Carell posó ante los fotógrafos de los Emmy 2026 con un clásico traje oscuro, manteniendo la sobriedad que caracteriza sus apariciones públicas en ceremonias.

  • Jimmy Kimmel y Molly McNearney compartieron la alfombra de los Emmy 2026, donde el conductor y su esposa combinaron elegancia y complicidad durante la velada.
    15/16

    Jimmy Kimmel y Molly McNearney compartieron la alfombra de los Emmy 2026, donde el conductor y su esposa combinaron elegancia y complicidad durante la velada.

    15/16

    Jimmy Kimmel y Molly McNearney compartieron la alfombra de los Emmy 2026, donde el conductor y su esposa combinaron elegancia y complicidad durante la velada.

  • Michelle Pfeiffer y David E. Kelley asistieron juntos a los Emmy 2026, donde la actriz destacó mientras ambos posaban ante los fotógrafos de la ceremonia.
    16/16

    Michelle Pfeiffer y David E. Kelley asistieron juntos a los Emmy 2026, donde la actriz destacó mientras ambos posaban ante los fotógrafos de la ceremonia.

    16/16

    Michelle Pfeiffer y David E. Kelley asistieron juntos a los Emmy 2026, donde la actriz destacó mientras ambos posaban ante los fotógrafos de la ceremonia.

Por Redacción EC

La alfombra roja volvió a convertirse en el primer gran escenario de los Emmy 2026. En el Peacock Theater de Los Ángeles, las estrellas de la televisión llegaron a la gala principal con sus mejores looks, entre vestidos de alta costura, trajes clásicos y apuestas que no pasaron desapercibidas.

VIDEO RECOMENDADO

Los Premios Emmy 2021 se acercan, por lo cual damos un repaso a cinco series nominadas de diversos géneros que merecen ser vistas
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.