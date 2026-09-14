La alfombra roja volvió a convertirse en el primer gran escenario de los Emmy 2026. En el Peacock Theater de Los Ángeles, las estrellas de la televisión llegaron a la gala principal con sus mejores looks, entre vestidos de alta costura, trajes clásicos y apuestas que no pasaron desapercibidas.
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