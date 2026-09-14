Michelle Pfeiffer y David E. Kelley asistieron juntos a los Emmy 2026, donde la actriz destacó mientras ambos posaban ante los fotógrafos de la ceremonia.

Michelle Pfeiffer y David E. Kelley asistieron juntos a los Emmy 2026, donde la actriz destacó mientras ambos posaban ante los fotógrafos de la ceremonia.

Jimmy Kimmel y Molly McNearney compartieron la alfombra de los Emmy 2026, donde el conductor y su esposa combinaron elegancia y complicidad durante la velada.

Jimmy Kimmel y Molly McNearney compartieron la alfombra de los Emmy 2026, donde el conductor y su esposa combinaron elegancia y complicidad durante la velada.

Steve Carell posó ante los fotógrafos de los Emmy 2026 con un clásico traje oscuro, manteniendo la sobriedad que caracteriza sus apariciones públicas en ceremonias.

Steve Carell posó ante los fotógrafos de los Emmy 2026 con un clásico traje oscuro, manteniendo la sobriedad que caracteriza sus apariciones públicas en ceremonias.

Gary Oldman asistió a los Emmy 2026 con un elegante traje oscuro, mientras se preparaba para otra noche dedicada a las grandes figuras televisivas internacionales.

Gary Oldman asistió a los Emmy 2026 con un elegante traje oscuro, mientras se preparaba para otra noche dedicada a las grandes figuras televisivas internacionales.

Harrison Ford y Calista Flockhart compartieron la alfombra de los Emmy 2026, protagonizando una de las apariciones más entrañables de la ceremonia televisiva.

Harrison Ford y Calista Flockhart compartieron la alfombra de los Emmy 2026, protagonizando una de las apariciones más entrañables de la ceremonia televisiva.

Selena Gomez llegó a la alfombra de los Emmy 2026 con un vestido dorado de acabado metálico, uno de los looks más comentados de esta noche.

Selena Gomez llegó a la alfombra de los Emmy 2026 con un vestido dorado de acabado metálico, uno de los looks más comentados de esta noche.

Oscar Isaac y Elvira Lind llegaron juntos a los Emmy 2026 y posaron ante las cámaras, compartiendo una de las apariciones más esperadas de la ceremonia.

Oscar Isaac y Elvira Lind llegaron juntos a los Emmy 2026 y posaron ante las cámaras, compartiendo una de las apariciones más esperadas de la ceremonia.

Zendaya deslumbró en la alfombra de los Emmy 2026 con un elegante vestido adornado y joyas de perlas, reafirmando su sello sofisticado contemporáneo.

Zendaya deslumbró en la alfombra de los Emmy 2026 con un elegante vestido adornado y joyas de perlas, reafirmando su sello sofisticado contemporáneo.

Noah Wyle desfiló por la alfombra de los Emmy 2026, donde lució elegante y posó ante las cámaras antes del inicio de la ceremonia principal.

Noah Wyle desfiló por la alfombra de los Emmy 2026, donde lució elegante y posó ante las cámaras antes del inicio de la ceremonia principal.

Brenda Song y Macaulay Culkin desfilaron juntos por la alfombra de los Emmy 2026, consolidando una de las parejas más reconocidas de Hollywood actualmente.

Brenda Song y Macaulay Culkin desfilaron juntos por la alfombra de los Emmy 2026, consolidando una de las parejas más reconocidas de Hollywood actualmente.

Rhea Seehorn recorrió la alfombra de los Emmy 2026 con un llamativo atuendo rojo, antes de celebrar su reconocimiento por su trabajo televisivo reciente.

Rhea Seehorn recorrió la alfombra de los Emmy 2026 con un llamativo atuendo rojo, antes de celebrar su reconocimiento por su trabajo televisivo reciente.

Florence Pugh apareció en la alfombra de los Emmy 2026 con un estilismo de impacto, sumándose a las figuras más fotografiadas de la noche angelina.

Florence Pugh apareció en la alfombra de los Emmy 2026 con un estilismo de impacto, sumándose a las figuras más fotografiadas de la noche angelina.

Mariska Hargitay llegó a los Emmy 2026 como anfitriona de la ceremonia, convirtiéndose además en una de las protagonistas de la alfombra de esta noche.

Mariska Hargitay llegó a los Emmy 2026 como anfitriona de la ceremonia, convirtiéndose además en una de las protagonistas de la alfombra de esta noche.

Nicole Kidman captó las miradas en los Emmy 2026 con una creación de Chanel adornada con flores de seda, destacando entre los mejores looks nocturnos.

Nicole Kidman captó las miradas en los Emmy 2026 con una creación de Chanel adornada con flores de seda, destacando entre los mejores looks nocturnos.

Sunrise Coigney y Mark Ruffalo llegaron juntos a los Emmy 2026 y posaron ante las cámaras, compartiendo la alfombra en una noche especial para televisión.

Sunrise Coigney y Mark Ruffalo llegaron juntos a los Emmy 2026 y posaron ante las cámaras, compartiendo la alfombra en una noche especial para televisión.

Meg Stalter y Paul W. Downs llegaron juntos a los Emmy 2026, representando a una de las duplas más reconocibles de la comedia televisiva contemporánea.

Meg Stalter y Paul W. Downs llegaron juntos a los Emmy 2026, representando a una de las duplas más reconocibles de la comedia televisiva contemporánea.

La alfombra roja volvió a convertirse en el primer gran escenario de los Emmy 2026. En el Peacock Theater de Los Ángeles, las estrellas de la televisión llegaron a la gala principal con sus mejores looks, entre vestidos de alta costura, trajes clásicos y apuestas que no pasaron desapercibidas.

La alfombra roja volvió a convertirse en el primer gran escenario de los Emmy 2026. En el Peacock Theater de Los Ángeles, las estrellas de la televisión llegaron a la gala principal con sus mejores looks, entre vestidos de alta costura, trajes clásicos y apuestas que no pasaron desapercibidas.

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