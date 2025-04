El actor Eric Dane, conocido por su papel como el carismático doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, sorprendió al mundo entero cuando, a principios de abril, reveló que le fue diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig. Dane, de 51 años, llevaba meses alejado de los reflectores y su equipo había justificado su ausencia como una pausa voluntaria por motivos personales.

La carrera de Dane estuvo marcada por su presencia magnética en pantalla. Además de su icónico rol en el drama médico, también participó en series como The Last Ship y películas como Marley & Me y X-Men: The Last Stand. Su versatilidad lo llevó de papeles secundarios a protagonismos que consolidaron su estatus en Hollywood.

Eric Dane se refiere sobre su adicción y salida de 'Grey's Anathomy. (Foto: AFP)

El diagnóstico llegó tras una serie de síntomas físicos que, al principio, fueron confundidos con estrés o agotamiento: torpeza motora, pérdida de fuerza en extremidades, dificultades para hablar con claridad. Tras meses de exámenes, los médicos confirmaron que padecía ELA.

Sin embargo, Eric Dane no es el primer personaje del mundo del espectáculo en enfrentar esta enfermedad neurodegenerativa. La ELA ataca las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, lo que provoca una parálisis progresiva que va apagando al cuerpo mientras la mente permanece lúcida. En las últimas décadas, la enfermedad ha afectado a múltiples figuras del arte, la ciencia y la cultura. Algunas lo hicieron público en vida; otras, recién fueron identificadas póstumamente con este padecimiento.

Otros casos

Sam Shepard

El aclamado dramaturgo, actor y director estadounidense Sam Shepard fue diagnosticado con ELA en los últimos años de su vida. Ganador del Premio Pulitzer y reconocido por sus actuaciones en películas como “The Right Stuff” y “Black Hawk Down", Shepard murió en 2017 a los 73 años. Su batalla contra la enfermedad fue reservada, y solo trascendió públicamente cuando ya estaba muy avanzado su deterioro físico. Aun así, continuó escribiendo hasta poco antes de su fallecimiento.

Shepard falleció el 27 de julio de 2017, a la edad de 73 años a consecuencia de la ELA, según informó la familia, en Midway, Kentucky, Estados Unidos. (Foto: Difusión)

Stephen Hillenburg

El creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, también fue víctima de la ELA. Biólogo marino de formación y animador de profesión, Hillenburg revolucionó la animación infantil con su excéntrica serie, que se convirtió en un fenómeno global. En 2017 anunció que padecía la enfermedad y falleció un año después, en 2018, a los 57 años. Su legado perdura en las generaciones que crecieron viendo Fondo de Bikini y sus peculiares personajes.

El 27 de noviembre de 2018 se confirmó en la cuenta de Twitter de Nickelodeon el fallecimiento a los 57 años de Stephen Hillenburg a causa de complicaciones provocadas por la Esclerosis lateral amiotrófica. (Foto: Difusión)

Peggy Rea

La actriz Peggy Rea, conocida por sus papeles secundarios en series como “The Waltons”, “Step by Step” y “Grace Under Fire”, también padeció ELA en sus últimos años. Falleció en 2011, y aunque su condición no fue ampliamente difundida, allegados confirmaron que vivió un proceso lento y doloroso. Su carrera abarcó décadas en la televisión estadounidense, donde fue una figura entrañable del entretenimiento familiar.

La actriz murió en el distrito de Toluca Lake en la ciudad de Los Ángeles, a sus 89 años por una esclerosis lateral amiotrófica, el 5 de febrero de 2011. (Foto: Difusión)

Constantino Romero

En España, el locutor y actor Constantino Romero, voz icónica de Darth Vader, Mufasa y Clint Eastwood en su versión castellana, fue diagnosticado con ELA poco antes de su muerte en 2013. Aunque su voz era su principal herramienta de trabajo, la enfermedad se la fue arrebatando de forma gradual. Romero se retiró en 2012 y murió un año después, dejando una huella imborrable en la cultura popular hispana.

Destacó por haber sido la voz habitual de actores como Clint Eastwood, James Earl Jones, Roger Moore, Arnold Schwarzenegger o William Shatner, entre otros, y del personaje de Darth Vader en la trilogía original de Star Wars (1977-1983). (Foto: Difusión)

Charles Mingus

El legendario contrabajista y compositor de jazz Charles Mingus también padeció ELA. Conocido por su energía en el escenario y sus innovaciones musicales, vio cómo su cuerpo se deterioraba hasta dejarlo inmovilizado. Murió en 1979 a los 56 años, dejando una obra inmensa que sigue influyendo a músicos de todo el mundo. Incluso en sus últimos años, dictaba composiciones que otros escribían por él.

A fines de 1978, Mingus se mudó a la ciudad de Cuernavaca (a 85 km al sur de la Ciudad de México), adonde viajó para recibir tratamiento alternativo (ya que no hay una cura para la ELA). Allí falleció a las pocas semanas, el 5 de enero de 1979. (Foto: Difusión)

David Niven

El actor británico David Niven, ganador del Oscar y recordado por películas como “La Pantera Rosa” y “Separadas al nacer”, murió en 1983 tras varios años con ELA. A medida que la enfermedad avanzaba, perdió la capacidad del habla y se alejó de la actuación. Intentó mantener su diagnóstico en privado, pero las señales eran evidentes. Su elegancia y sentido del humor permanecieron intactos hasta el final.

En 1980, a sus 70 años, Niven empezó a experimentar fatiga, debilidad muscular y pérdida de voz. En 1981, una entrevista en el show de Michael Parkinson alarmó a su familia y amigos, llegando incluso los televidentes a cuestionarse si Niven había estado bebiendo. A raíz de todo ello, a finales de ese año le fue diagnosticado de la temida enfermedad: esclerosis lateral amiotrófica (ELA). (Foto: Difusión)

Stephen Hawking

El físico teórico Stephen Hawking es quizás el caso más emblemático de una vida prolongada con ELA. Diagnosticado a los 21 años, desafió los pronósticos médicos viviendo más de cinco décadas con la enfermedad. A pesar de la parálisis casi total, siguió investigando, escribiendo y dictando conferencias por medio de un sintetizador de voz. Murió en 2018 a los 76 años, y su figura quedó como símbolo de resistencia intelectual frente al deterioro físico.