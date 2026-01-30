Por Leslie A. Galván

No es la intención de Roddy Dextre dar lecciones de vida a quienes más tienen. Pero la cámara del cineasta peruano tampoco puede dejar de observar ciertas realidades. Esas que traen a la mesa la vulnerabilidad de algunos peruanos, en especial de los niños y adolescentes, que se quedan fuera del encuadre público. “Allá en el cielo”, su cortometraje seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), cuenta la historia de un niño jugando fútbol en un cementerio. Allí, el pequeño trabaja con flores y camina entre vivos y muertos como si no hubiera una frontera clara entre ambos mundos.

