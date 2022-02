“All of us are dead” o “Estamos muertos” es una serie escrita por Chun Sung-il y dirigida por Lee Jae-kyoo y Kim Nam-Su. Se estrenó el viernes 28 de enero del 2022 a través de la plataforma streaming Netflix. El drama de origen coreano cuenta con 12 episodios que han cautivado al público en un abrir y cerrar de ojos posicionando a la serie como el contenido más visto del momento. Cada episodio de la serie tiene una duración promedio de una hora, varían de 50 a 70 minutos.

El drama de ciencia ficción está basado en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun que relata una trama similar sobre un grupo de estudiantes atrapados en el instituto Hyonsan luego que se propague un virus letal, el cual ha convertido a la población en zombies sedientos de carne humana. La trama toca temas como el bullying, la supervivencia humana, la amistad, el amor y desde luego, cuenta con su cuota sangrienta.

Todo parece apuntar que la industria audiovisual surcoreana sigue floreciendo y globalizándose, alcanzando la talla mundial de la norteamericana. Luego de títulos como “El juego del calamar”,“Estación Zombie” y la ganadora del Óscar,“Parásitos”, entre otras producciones, la industria cinematográfica surcoreana ha logrado llamar la atención del mundo y poner altas expectativas en sus futuras producciones como el reboot de “La casa de papel”.

“Estamos muertos” ha alcanzado el puesto #1 del ranking 10 en la plataforma streaming tras su estreno el viernes 28 de enero. También conocido en inglés como All of us are dead, el k-drama se ha convertido en lo más popular del momento superando a títulos como “Soy Georgina”, “Ozark”, “Café con aroma de mujer” y “Archivo 81″.

Top 10 de producciones más vistas de Netflix | Vía: Flixpatrol

Cast de All of us are dead

A continuación, te compartimos al cast del drama “All of us are dead”, el cual comprende a una serie de actores jóvenes:

Park Solomon como Lee Suhyeok

Park Ji-Hoo como Nam Onjo

Cho Yi-hyun como Nam Ra

Yoon Chan-young como Lee Cheongsan

Yoo In-soo como Yoon Gwinam

Lee Yoo-mi como Lee Nayeon

Kim Byung-chul como Lee Byung-chan

Ha Seung-ri como Jang Ha-ri

Lee Eun-saem como Park Mijin

Shin Jae-hwi como Chang-hoon

Lee Kyu-hyung como Song Jae-Ik

Bae Hae-sun como Park

Oh Hee-joon como Kang Jin-goo

¿All of us are dead tendrá segunda temporada?

Hasta el cierre de la nota, Netflix no ha anunciado, ni ha dado indicios de confirmar una segunda temporada. Por el guión y el final de la primera temporada, todo parece indicar que hay posibilidad para una segunda entrega de la serie en el que se explore más sobre la mutación del virus, los infectados y una posible cura.

El webtoon en el que fue basado “All of us are dead” cuenta con 130 episodios lo que nos hace pensar que habría material de sobra para seguir contando la historia de este grupo de sobrevivientes y la evolución del virus zombie.

Tráiler de “All of us are dead” o “Estamos muertos”