Esta historia se inicia en la década de 1930, cuando Julio C. Tello empezó sus exploraciones en el valle de Nepeña, en la costa del departamento de Áncash. Ahí, debajo de capas aluviales, divisó unas plataformas decoradas con figuras de felinos que lo llevaron a desenterrar el templo de Cerro Blanco y, kilómetros más allá, el de Punkurí. Hallazgos que reforzaron su tesis sobre el origen Chavín de la cultura peruana. En 1938, convencido de la trascendencia de sus descubrimientos, Tello hizo construir una simulación de estas huacas en el patrio central del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, una pieza hecha para que las generaciones futuras pudieran admirar los orígenes de nuestra peruanidad.

Lo que Tello no sospechaba era que sus teorías serían rebatidas con los años, a la luz de nuevos hallazgos arqueológicos que demostraban que Cerro Blanco y Punkurí eran anteriores a Chavín, y que la huaca ficticia enclavada en uno de los museos más importantes del país resultaba por decir lo menos incómoda para las nuevas generaciones de arqueólogos. Así, 35 años después de su construcción esta pieza fue destruida y parte de sus escombros sirvieron para hacer los cimientos de la biblioteca del museo ubicado en Pueblo Libre.

Esta huaca sustraída se ha convertido ahora en símbolo de una exposición de la artista Lorena Spelucín (Cusco, 1993), que se inicia el próximo lunes 5 de abril en Galería del Paseo, en Miraflores, bajo el título de “Reconstrucciones imaginarias”. Aquí ella traza el itinerario de esta pieza —su hallazgo, construcción y destrucción— para reflexionar sobre la subjetividad de los relatos históricos.

Lorena Spelucín (Cusco, 1993), la artista presenta la exposición "Reconstrucciones imaginarias", en Galería del Paseo. Foto: cortesía

“Tello era cercano al proyecto de la Patria Nueva de Leguía y en mi investigación descubro que esta pieza estaba vinculada a la estética del neoperuano (una corriente en boga en la época), y es más la encuentro registrada en un libro del arqueólogo Gabriel Ramón Joffré en el que se consignaban obras de este tipo. Ahí se decía, además, que estaba hecha de madera; pero, luego, cuando entrevisto al arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, quien mandó a desmontar esta pieza cuando fue director del museo, me contó que se tuvieron que usar picos y palas porque estaba hecha con ladrillos y cemento”, cuenta la artista.

Secuencia simbólica

Uno de los elementos centrales de la muestra de Spelucín es una imagen del patio central del museo de Pueblo Libre en el que aparece recortado, en blanco, el espacio en el que estaba ubicada la huaca con la que Tello trató de explicar nuestros orígenes: “Tello y la generación que trabajó con él —precisa Spelucín— tenía una forma de hacer arqueología que estaba muy vinculada al arte, a ese actuar intuitivo que iba cogiendo cada fragmento encontrado para ir armando con eso nuestra historia. Más allá de decir si esto estuvo bien o mal, me interesa reflexionar sobre por qué en cierto momento nosotros tenemos la necesidad de maximizar o minimizar ciertos sucesos. Por ejemplo, Tello creía que en esa huaca estaba el origen de nuestra civilización, por eso hizo esta pieza, para él eso era la historia. Era lo que la gente tenía que ver. Pero, con los años la arqueología evolucionó y un arqueólogo como Lumbreras la destruyó, no porque no le gustara, sino porque quería honrar su disciplina, a partir de otras motivaciones”.

Imagen de Julio C. Tello perteneciente a la serie "Secuencia simbólica", que forma parte de la exposición "Reconstrucciones imaginarias", de Lorena Spelucín.

A partir de una selección de documentos, planos y fotografías intervenidas —denominada “Secuencia simbólica”— Spelucín reconstruye la historia de este objeto. Luego, en un video titulado “Excavaciones” muestra la entrevista con Lumbreras y en una maqueta reproduce en barro la huaca imaginaria. La muestra se completa con la presentación de una revista ficticia académica titulada Yanqa, en la que se destaca un hallazgo arqueológico también falso.

La historia en cuestión

Esa capacidad de la artista para poner en crisis la construcción de la historia es destacada por la curadora de la muestra Luisa Fernanda Lindo: “(la historia) no siempre es un reflejo de los hechos, sino muchas veces depende de quién la cuenta o desde dónde esta se realiza”, dice. “Lorena Spelucín también se apropia de los contenidos visuales y del estilo academicista de las revistas de investigación y presenta un falso descubrimiento arqueológico, del cual se otorga el crédito. En todo momento, ella está poniendo en crisis cómo se construye la historia, nuestra historia, un relato también lleno de baches y especulaciones”, agrega la curadora.

“Reconstrucciones imaginarias” es parte de una muestra colectiva desarrollada por Luisa Fernanda Lindo denominada “La posibilidad de lo común”. Un proyecto curatorial que comprende cuatro exposiciones distintas, realizadas cada dos semanas de manera alternada en Galería del Paseo. La primera exhibición titulada “Ellas”, de Alexander Caballero, se realizó del 17 al 31 de marzo; ahora se presenta la de Lorena Spelucín, y posteriormente se desarrollarán “Shipibo-konibo: diálogo con las plantas”, de Florence Goupil; y “Simbiosis”, de Alejandra Ortiz de Zevallos.

Imagen creada por la artista Lorena Spelucín en la revista ficticia "Yanqa" (2020), donde simula la noticia de un hallazgo arqueológico. Pieza perteneciente a la exposición "Reconstrucciones imaginarias"

Con el conjunto del proyecto, Lindo dice que propone plantear preguntas respecto a nuestra identidad, a nuestro vínculo con el territorio, a nuestras relaciones familiares, a eso que nos vincula a los peruanos más allá del DNI.

“Personalmente —reflexiona— no sé qué se está festejando en términos del bicentenario si todavía vemos un país fragmentado y más bien me pregunto qué posibilidades hay de pensar lo común, si hablamos de varios países en uno o de varias Limas. Me valgo de ensayos, como los de Judith Butler, quien considera que es la vulnerabilidad lo que caracteriza a la humanidad, algo que tiene que ver con lo precario de la vida y con la necesidad del otro para sobrevivir, para pensar en esas interrelaciones que nos definen como peruanos o peruanas”.

En ese sentido, las dos muestras finales del proyecto buscan resaltar esas intersecciones que nos unen: en un caso, la sabiduría ancestral y nuestras relación con las plantas medicinales, como en la exposición de Florence Goupil; y en otro las redes del canal de Surco —el centro de la muestra de Alejandra Ortiz de Zevallos—, cuyas aguas riegan por debajo varios distritos de una Lima excluyente y diversa.

“La posibilidad de lo común” es parte de la segunda edición de PaseoLab, un proyecto de Galería del Paseo que tiene como objetivo dar visibilidad a artistas emergentes. Se puede visitar en calle General Borgoño 770, Miraflores, de lunes a sábado de 12:00 a 6:00 p.m.; o ver a través de la galería virtual en Galería del Paseo / Lima. “Reconstrucciones imaginarias”, de Lorena Spelucin (5 al 17 de abril); Shipibo-konibo: diálogo con las plantas”, de Florence Goupil (19 de abril al 1 de mayo); y “Simbiosis”, de Alejandra Ortiz de Zevallos (3 al 15 de mayo).

