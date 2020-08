La carrera musical de Feid no empezó como esperaba. Durante mucho tiempo se dedicó a componer temas para otros artistas dejando de lado su principal meta que era cantar sus propias creaciones. Finalmente, llegó el día en que decidió lanzarse como cantante y desde ese momento el público no ha visto otra cosa que una carrera en ascenso que ha sumado millones de seguidores y exitosos temas. “Hasta ahora, el momento más difícil de mi carrera ha sido dejar de escribir para otros y pensar 100% en mi, pero ha traído resultados muy bacanos”, señaló el cantante en conversación con El Comercio.

Feid no se considera un artista metódico; por el contrario, asegura que la creatividad siempre está y que no existen los días en blanco. Junto a él siempre está la música de Chris Brown, Bruno Mars, 50 cent y hasta The Beach Boys. “Soy muy consumidor de la música norteamericana, obviamente mis raíces me encantan, pero me gustan más los artistas contemporáneos. Escucho música rara, pero no todos son latinos”, señala.

Inesperado empuje

La canción “Porfa” ya venía siendo escuchada en distintas plataformas, pero fue una publicación de la actriz Ester Expósito en su cuenta de Instagram que sirvió de propulsor para que el tema llegase a millones de personas. Tras el video publicado por la actriz de “Élite” se comentó sobre la amistad entre ambos artistas, pero Feid ha señalado que solo se siguen a través de esta red social. “No sabía que la serie en la que ella actúa estaba tan de moda. La gente me escribió contando del video, pero no existe nada más allá de eso”, indicó el intérprete de “Confesión”.

Feid dice que desconocía del éxito de la serie española disponible en Netflix porque sus días están enteramente dedicados a la música. No ve televisión, ni cae en distracciones, simplemente dedica buena parte de su día a impulsar los proyectos que tiene en mente. ¿Qué lo inspira? “Las cosas del día, lo que sucede en el mundo o algo que me contaron. Cada canción tiene una idea diferente y nunca tienen una estructura igual. Son piezas muy especiales”, agrega.

Sorpresiva respuesta

La música urbana no ha estado libre críticas respecto al contenido machista de varias de sus letras. “Porfa” tiene una estrofa que dice “Te pido porfa, no te vayas, quédate conmigo / Perdí la cuenta de los días que no te he comido” y al ser consultado Feid si creía que esta frase podía ser catalogada de machista por cosificar a una mujer, respondió: “No sé, si tú la consideras machista, pues el machista eres tú. No yo.” Le preguntamos por qué esa respuesta y señaló que cada uno interpreta la letra de la canción como quiera y que en ningún momento habla de una mujer. “Pero la estrofa hace referencia a una persona”, acotamos. “Bueno, una persona, pero no una mujer”, fue lo último que señaló sobre el tema.

Es sabido que no todos los artistas reciben de buena manera las críticas, así que decidimos consultarle a Feid respecto al manejo de estos, pero aseguró que estas no son recurrentes, ni siquiera al inicio de su carrera. ¿Entonces eso ha permitido que compongas tus canciones sin ningún tipo de presiones?, preguntamos. “Sí, siempre mi medio de difusión ha sido el internet y ahí no hay censura. La gente agarra lo que quiere, es una generación diferente”, agregó.