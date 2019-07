La foto que muestra a los integrantes de la mesa de inauguración de la FIL Lima despertó controversias. Entre los ocho invitados no había ni una sola mujer. Las opiniones no se dejaron esperar. Por ejemplo, la escritora María José Caro, autora de los libros "¿Qué tengo de malo?", "La primaria" y "Perros de negros", opina que no se puede permitir este tipo de comportamientos.

"Es inaceptable que no hayan invitado, por ejemplo, a la ministra de Educación. Es paradójico, porque uno de los ejes de la FIL de este año es género, igualdad, hay mesas de género, que han sido bien pensadas y organizadas, pero se ven opacadas por una mesa de inauguración de ocho hombre y ni una mujer. Me sorprende muchísimo, parece que el machismo está tan enquistado, que los organizadores no se han dado cuenta. Han dicho, repliquemos lo de los años anteriores y punto", asevera.

María José Caro. (Foto: El Comercio)

Por su parte, el autor de "La risa de tu madre" y "Trece mentiras cortas", Gustavo Rodríguez explica que si bien la Cámara Peruana del Libro tiene la intención de visibilizar mejor a las autoras mujeres y por eso organizo mesas con ese fin, sigue protocolos que deben ser revisados.

Gustavo Rodríguez. (Foto: El Comercio)

"El machismo está más incrustado en nuestras percepciones de lo que creemos. A pesar de que la Cámara ha hecho esfuerzos por tener mesas inclusivas, a la hora de pensar en un acto simbólico, lo hizo bajo la misma fórmula de años anteriores. Volvió a invitar a los cargos de ediciones anteriores por inercia. Y estos cargos representan el machismo de la sociedad. Y sin buscártelo tienes una presencia tremenda del macho que domina. Por eso, creo que son saludables las protestas que están habiendo porque obligarán a cambiar los protocoles de inercia".

Finalmente, José Carlos Alvariño, presidente de la Cámara Peruana del Libro pidió disculpas por lo que él llamó "una metida de pata" y justifica que el contexto actual influyó en los invitados. "Hay una coyuntura política sensible por la ley del libro. No podíamos dejar de invitar al presidente Vizcarra ni al ministro de Cultura, ni al alcalde de Lima, ni a nuestro premio Nobel. Coincidentemente todos son hombres. Es verdad que podíamos haber invitado a la ministra de Educación y se nos pasó. Fue una metida de pata, y me cae el golpe, pero no porque no creamos en la igualdad y en la visibilización de la mujer", sostuvo.