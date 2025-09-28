El festival Filo confirma su llegada a Piura con una edición especial que combinará lo mejor de la gastronomía del país con una propuesta musical liderada por Armonía 10. El evento se realizará en el Fundo Stewart el próximo sábado 18 de octubre.

Esta vez, el festival combinará lo mejor de la tradición con propuestas innovadoras de la región, resaltando el aporte histórico a la cocina del norte del Perú. Las entradas están disponibles en Joinnus, con precios de S/30. Además, si compras con método de pago BCP, accedes al 2x1 de entradas.

Durante toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica que incluirá platos típicos como el tradicional Seco de chabelo, distintos ceviches, anticuchos carretilleros, y la clásica Sopa de novios, así como opciones contemporáneas como el Chancho acevichado, el Mostrito peruanazo, la Leche de tigre ahumada, y preparaciones de cocina nikkei al wok.

Filo llega a Piura con una gran propuesta que combina la gastronomía y la música. (Foto: Instagram)

Además, no faltarán propuestas más urbanas y casuales como hamburguesas y sánguches preparados con ingredientes locales y técnicas modernas.

El festival contará con la participación de reconocidos restaurantes de Piura y otras regiones del país. Entre ellos destacan: Filomeno, Piqa, Tao, La Cholita Cataquense, Picantería Mixtura, La Predegaleña, El Nuevo Ajicito, Samaka, Puerto Madero, El Tambo, Festa, Norte, Boycott y El Chalán.

¿Qué artistas se presentarán?

Como parte de su propuesta integral, Filo Piura incluirá también una potente agenda musical. En el escenario principal se presentarán artistas de gran convocatoria como Armonía 10, ícono de la cumbia peruana; DJ Peligro, con sus mezclas urbanas y festivas; De la Kaye, La Vieja y Playback, que aportarán energía y variedad musical para complementar la experiencia.

El ingreso al festival Filo estará abierto al público a precios populares en el Fundo Stewart, el próximo 18 de octubre. Las entradas ya se encuentran en Joinnus a S/30, y en caso de comprar con método de pago BCP acceden a 2x1 en entradas.