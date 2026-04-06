En algún lugar de la casa de José María ‘Chema’ Salcedo debe seguir guardado el guion de una segunda película sobre Los Shapis. Era una de esas ideas que, como tantas otras en su trayectoria, podían esperar. Hoy, tras fallecer a causa de una descompensación vinculada al cáncer, ese y otros proyectos quedan suspendidos como una muestra de que, incluso cerca del final, Salcedo aún tenía tela de donde cortar.

Nacido en Bilbao en 1946, hijo de un combatiente de la Guerra Civil española, llegó al Perú a los cuatro años como migrante y pasó su infancia, adolescencia y adultez en Miraflores, distrito que en 2021 lo condecoró con la Medalla Cívica Municipal. Su propia historia —la de alguien formado entre dos orígenes— marcó su manera de observar al Perú: un territorio atravesado por historias que merecían ser contadas.

Durante el rodaje de “Rwanda, mi última utopía”, José María ‘Chema’ Salcedo trasladó su mirada periodística a África, explorando memoria, conflicto y reconstrucción desde una perspectiva humana. (Foto: RPP)

Su trayectoria pública se sostuvo durante más de cinco décadas en el periodismo. Inició en el diario “La Prensa” en 1974 y posteriormente se consolidó como cronista en la revista Quehacer, donde abordó temas como la cultura popular urbana —incluida la música chicha en Lima— desde una perspectiva analítica poco habitual en su momento. Más adelante, asumió cargos de dirección como jefe del diario “Marka” y presidente del directorio del IRTP, ampliando su influencia en el ecosistema mediático nacional.

A ese recorrido se sumó también su labor como formador. Durante varios años dictó cursos de posgrado en radio y periodismo, trasladando a nuevas generaciones una manera de entender el oficio basada en la escucha, la verificación y la claridad antes que en el impacto inmediato. Esa dimensión pedagógica, menos visible que su trabajo en medios, terminó siendo una extensión natural de su práctica profesional.

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En 1984 realizó una de sus investigaciones más recordadas al internarse como falso paciente en el Hospital Víctor Larco Herrera para documentar las condiciones de la salud mental en el país. Durante la década de 1990 se incorporó a RPP, donde acompañó al público desde “La rotativa del aire”, “Ampliación de noticias” y “Encendidos”, siendo director de noticias entre 1997 y 1999. Fue también durante su periodo en RPP donde consolidó un estilo reconocible por su claridad expositiva, especialmente en espacios como “Así de Claro”.

Con más de cinco décadas en medios, ‘Chema’ Salcedo se consolidó como una de las voces más reconocibles del periodismo peruano, especialmente desde la radio, donde explicó la coyuntura con claridad y rigor. (Foto: Alberto Valderrama) / Alberto Valderrama

Un hombre diverso

En paralelo a su trabajo en medios, Chema Salcedo desarrolló una producción intelectual sostenida que incluyó libros de crónica e investigación. Entre ellos destacan “Uchuraccay. Testimonio de una masacre”, donde abordó uno de los episodios más complejos de la violencia política en el Perú, y “El jefe. De ambulante a magnate”, centrado en el crecimiento del emporio comercial de Gamarra.

Ese interés por explicar el país desde distintos ángulos también se expresó en otros títulos como “El vuelo de la bala”, “Ruidos” o “El libro de las sospechas”, así como en compilaciones que reúnen décadas de trabajo periodístico. En todos ellos aparece una constante: la necesidad de ir más allá del dato inmediato para construir contexto, incluso cuando eso implicaba incomodar certezas instaladas.

José María ‘Chema’ Salcedo participó como actor en la película “Sin compasión” (1994), dirigida por Francisco J. Lombardi, ampliando su trabajo narrativo al lenguaje cinematográfico. (Foto: Captura de video)

El interés por narrar lo llevó al cine, donde participó como guionista en la película “Alias la gringa” (1991), en colaboración con José Watanabe y el director Alberto Durant, y también trabajó en proyectos junto al cineasta boliviano Antonio Eguino. Esa misma línea se extendió al documental, un terreno en el que desarrolló una obra consistente con títulos como “Amazónico hoy”, premiado internacionalmente, “Asháninka” (2010), “Aita, padre” y “Rwanda, mi última utopía”, donde trasladó su mirada a contextos diversos sin perder el enfoque humano.

Su vínculo con la cultura también se expresó en el teatro. Participó en la puesta en escena de “Ubú Presidente”, dirigida por Luis Peirano, y más adelante desarrolló propuestas personales como el unipersonal “Tu amor es mi enfermedad”, donde abordó su experiencia frente al cáncer desde un registro íntimo, combinando relato, música y reflexión. Y, en otra de sus facetas, fue candidato a la alcaldía de Miraflores por Izquierda Unida en 1989, año en que Alberto Andrade Carmona ganó las elecciones municipales.

José María 'Chema' Salcedo afrontó el cáncer de encía con la misma discreción y fuerza con la que contaba historias, sin perder nunca su mirada crítica y buen humor. (Foto: Renzo Salazar) / Renzo Salazar

En 2018 se sometió a una cirugía exitosa contra el cáncer. Sin embargo, en sus últimos años, ya desde PBO Radio, las señales del deterioro de su salud eran cada vez más evidentes. A inicios de este año decidió retirarse de los micrófonos. No dejó una despedida solemne ni un cierre definitivo. Como en sus mejores momentos al aire, prefirió apartarse sin ruido, dejando que fueran las historias —y no él— las que siguieran hablando.