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Resumen

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En algún lugar de la casa de José María ‘Chema’ Salcedo debe seguir guardado el guion de una segunda película sobre Los Shapis. Era una de esas ideas que, como tantas otras en su trayectoria, podían esperar. Hoy, tras fallecer a causa de una descompensación vinculada al cáncer, ese y otros proyectos quedan suspendidos como una muestra de que, incluso cerca del final, Salcedo aún tenía tela de donde cortar.

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