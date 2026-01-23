Timothy Good: “Fue tanta la presión que terminé en una sala de hospital pensando que me daba un infarto”

Por Ángel Navarro Quevedo

Bella Ramsey grita, llora, suplica. La cámara no se aparta de su rostro y la escena se repite una y otra vez en una sala oscura, lejos del set, lejos del público. Quien más veces la vio no fue el director ni los actores: fue Timothy Good, uno de los editores de “The Last of Us”. Aquel octavo capítulo de la primera temporada lo editó cinco veces desde cero. Cada versión buscaba lo mismo: que el dolor no se volviera espectáculo.

