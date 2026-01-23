Timothy Good: “Fue tanta la presión que terminé en una sala de hospital pensando que me daba un infarto”

Bella Ramsey grita, llora, suplica. La cámara no se aparta de su rostro y la escena se repite una y otra vez en una sala oscura, lejos del set, lejos del público. Quien más veces la vio no fue el director ni los actores: fue Timothy Good, uno de los editores de “The Last of Us”. Aquel octavo capítulo de la primera temporada lo editó cinco veces desde cero. Cada versión buscaba lo mismo: que el dolor no se volviera espectáculo.

“Editar no es desentenderse de las emociones, sino adentrarte cada vez más. En ese proceso me acompañó Isabela Merced, una gran amiga que me contaba algunas cosita de Perú mientras editaba”, nos cuenta el editor de serie como “Gossip Girl”, “Fringe” o “The Umbrella Academy”. “Ella estuvo aprendiendo sobre edición conmigo. Nos sentábamos durante horas a ver cada detalle, repetir todo desde cero y divertirnos viendo cómo se armaba todo”.

Isabela Merced estuvo presente en el proceso de edición de “The Last of Us”, acompañando largas jornadas de trabajo en las que se revisaron escenas clave de la serie. (Foto: HBO)

Ese nivel de obsesión define a una serie que, desde su estreno en enero de 2023, se convirtió en un fenómeno cultural y televisivo. Creada por Craig Mazin y Neil Druckmann para HBO, “The Last of Us” no solo fue celebrada como la mejor adaptación de un videojuego, sino también como una producción que apostó por el drama íntimo en medio del colapso global. Una pandemia fúngica, ciudades en ruinas y criaturas infectadas eran solo el escenario.

La primera temporada, filmada entre 2021 y 2022 en Alberta, estableció el vínculo entre Joel y Ellie como el corazón del relato. La segunda, rodada en Columbia Británica entre febrero y agosto de 2024 y estrenada en abril de 2025, fue otra cosa: más oscura, más fragmentada y emocionalmente más exigente. Hoy, “The Last of Us” ya trabaja en su tercera temporada, actualmente en desarrollo y con estreno previsto para el próximo año, aún sin fecha confirmada. El rodaje volverá a Vancouver y, según su propio equipo, será una etapa decisiva.

Timothy Good sostiene el premio Emmy obtenido por su trabajo en “The Last of Us”, un reconocimiento que consolidó su trayectoria dentro de la televisión de alto nivel. (Foto: Difusión)

Armando The Last of Us

Antes de que una escena llegue a la pantalla, pasa por una frontera invisible: la sala de edición. Ahí, lejos de los reflectores, Timothy Good se convierte en el primer espectador real de “The Last of Us”. Y también en el más severo. “Todo parte siempre del personaje, el resto debe ser consecuente”, explica. “Incluso la acción tiene que responder a una necesidad emocional”.

La presión fue brutal desde el inicio. Cuando Good asumió la edición del episodio de Bill y Frank en la primera temporada, el miedo a fallar lo sobrepasó. “Fue tanta la presión que terminé en una sala de hospital pensando que me daba un infarto”, confiesa. No exagera: sufrió un ataque de pánico convencido de que no estaba haciendo justicia al guion.

La edición de “The Last of Us” prioriza el drama íntimo por encima del espectáculo, una decisión clave en el éxito de la serie desde su estreno en 2023. (Foto: Difusión)

La segunda temporada elevó ese nivel de exigencia. “Ya no podíamos cometer ni un solo error. No tanto errores técnicos, sino la conciencia permanente de que todo el mundo estaba mirando”. En uno de sus episodios más complejos, el equipo decidió eliminar cerca de 16 minutos de material. La estructura original alternaba una gran batalla con escenas íntimas protagonizadas por Joel. El problema fue inmediato: “Cada vez que Pedro Pascal aparecía, nadie quería ver otra cosa. El público lo ama”, recuerda Good. El público —incluso el staff— se negaba emocionalmente a abandonar al personaje en ese momento personal.

La solución fue quirúrgica: reordenar el episodio, adelantar toda la batalla y eliminar elementos puramente de acción. Explosiones, jinetes y distracciones estratégicas para los infectados quedaron fuera. “Quitamos todo porque, al final, ‘The Last of Us’ trata sobre la familia”, dice el editor.

El vínculo entre Joel y Ellie se construyó también en la postproducción, a partir de silencios, pausas y decisiones narrativas tomadas en la sala de edición. (Foto: HBO)

Una visión particular

No todas las decisiones se toman sin fricción, pero en “The Last of Us” la edición no funciona como un espacio de imposición. Funciona como un laboratorio. “No lo veo como una relación con límites”, dice Good sobre su trabajo con directores y showrunners. “Nos dicen qué quieren sentir y nos dejan encontrar cómo llegar ahí, por eso debe haber una relación especial editor-director”.

Cuando una idea no encaja del todo, el editor rara vez se opone frontalmente. Prefiere construirla, probarla y mostrarla. “Si no funciona, lo descubrimos juntos”. En ese proceso, muchas veces surge algo nuevo: una pausa distinta, un silencio más largo, una reacción mínima que cambia toda la escena. La edición, para Good, no es corrección: es descubrimiento.

El episodio de Bill y Frank es considerado uno de los momentos más potentes de la primera temporada de “The Last of Us”, tanto por su construcción narrativa como por sus decisiones de edición.

Esa filosofía fue clave en la segunda temporada, especialmente en escenas de alto impacto emocional. La recreación del duelo de Ellie fue una de las más duras. “Edité esta escena cinco veces desde cero”, explica. El objetivo no era intensificar el dolor, sino acompañar la transformación del personaje, su desesperación y su impotencia frente a lo irreversible.

Mientras la tercera temporada se prepara, Timothy Good ya mira también hacia adelante. Actualmente trabaja como editor supervisor en “Nemesis”, una serie de Netflix inspirada en el clásico “Heat” (1995), reimaginada desde la experiencia de la comunidad afroamericana en Los Ángeles. Luego volverá a Vancouver para retomar “The Last of Us”, donde el equipo filmará durante siete, ocho o nueve meses para luego dejarlo todo en manos de Tim Good.