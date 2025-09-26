Fusión encendió sabores frente al mar: la crónica de nuestra visita a la feria que invita a comer, bailar y disfrutar en familia

Apenas se cruza la entrada de Arena 1, en la Costa Verde, los sentidos se encienden: el humo de las brasas, el aroma de las parrillas, la música en vivo y el bullicio alegre de los asistentes anuncian la fiesta que está por comenzar. Así arrancó Fusión, la feria gastronómica organizada por América Multimedia que este 25 de setiembre celebró su primera edición. Serán cuatro días de sabores, cultura y entretenimiento frente al mar.

Los Fernández pusieron ritmo al inicio de la jornada, mientras los visitantes recorrían un espacio de más de 24,500 metros cuadrados dividido en cinco mundos temáticos: América, con platos variados; Fuego, dedicado a las brasas y parrillas; Contigo Perú, con la cocina tradicional; Pangucheable, donde todo cabe entre panes; y De Otros Mundos, abierto a la gastronomía internacional. Más de 55 propuestas culinarias se ofrecían como un viaje por la diversidad del paladar peruano y global.

Familias enteras disfrutaron de la primera jornada de Fusión. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec) / Mario Zapata N.

Jaime ‘Choca’ Mandros, gestor del proyecto, dio el mensaje de apertura y recordó cómo nació la idea tras dejar el periodismo de espectáculos para especializarse en la Basque Culinary Center de España. “El Perú necesitaba un espacio donde se pueda comer rico, entretenerse y celebrar en familia”, afirmó, agradeciendo a América Televisión por respaldar su propuesta. El alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, también estuvo presente y expresó su deseo de que Fusión se convierta en una tradición en el distrito.

Jaime Mandros junto a algunos cocineros participantes en el festival. (Foto: Mario Zapata @photo.gec) / Mario Zapata N.

Los restaurantes participantes ofrecieron una muestra de la riqueza gastronómica del país. En Contigo Perú, Las Reyes presentaron su ají de gallina; La Benita conquistó con rocoto relleno, ocopa arequipeña y queso helado; y Casa Mendoza encendió las brasas con su chancho al palo. En Sin Reservas, Omatsu sorprendió con un taquito de panceta nikkei, mientras que Almacén cevichería deleitó con su ceviche carretillero. Y entre los clásicos, Tori llegó con la propuesta de pollo de Micha, al lado de antojos populares como los picarones de Mary o los sánguches de El Chinito.

El entretenimiento estuvo asegurado desde el mediodía. Los más pequeños disfrutaron de espectáculos infantiles y juegos inflables, mientras que el escenario principal se llenó de música criolla, cumbia, salsa, rock y folclore. La primera noche cerró con las presentaciones de Ernesto Pimentel y su orquesta, Puro Sentimiento y Son del Duque, preludio de lo que vendrá: Yahaira Plasencia y un show especial de "Al fondo hay sitio" con Erick Elera, entre otros conciertos programados hasta el domingo.

Familias enteras disfrutaron de la primera jornada de Fusión. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)oto.gec / Mario Zapata N.

Una de las novedades fue el Mundo América, que transmitió en streaming a través de América TV, YouTube y TV Go, con la participación de Rebeca Escribens, Tato Luna, Cristhian Palomino y más talentos del canal, en diálogos sobre gastronomía, cultura e identidad.

A todo ello se suma el stand de El Comercio, donde los visitantes pueden acceder a sus mejores colecciones con descuentos especiales, además de suscripciones a precio promocional. También destaca El Mercadito, un espacio pensado para los amantes de la cocina que desean llevarse un pedazo de la feria a casa. Allí se ofrecen insumos y productos peruanos de gran calidad: granos andinos, cafés de origen, quesos, mieles y especias que ponen en valor la riqueza del campo y la despensa nacional.

El Comercio también se hace presente con un atractivo stand. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec) / Mario Zapata N.

Al caer la tarde, la brisa del mar se mezclaba con los aromas de los fogones y el bullicio de los conciertos. Fusión no es solo un lugar para comer: es un espacio para encontrarse, compartir y reconocerse en la diversidad de sabores que definen al Perú.

Como señaló Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia: “Cuando piensas en Perú, piensas en Machu Picchu, pero también en la comida. Este evento busca celebrar, reunirnos en familia, disfrutar de los shows y de un buen plato. Aquí se mezclan cultura, gastronomía y entretenimiento. Este es solo el comienzo”.

Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia, también se hizo presente en el día de inauguración de la feria. El Comercio también se hace presente con un atractivo stand. (Foto: Mario Zapata @photo.gec) / Mario Zapata N.