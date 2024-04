Gaby Espino (Caracas, 1977) no nació ni vivió en Perú, pero mantiene un profundo vínculo emocional con su tierra y su gente. Su conexión se remonta a su debut en televisión como dalina en la versión venezolana del famoso programa infantil peruano “Nubeluz” y se fortaleció con las amistades entrañables que cultivó a lo largo de los años. Los actores Christian Meier y Jason Day, así como la Miss Perú Universo 2022, Alessia Rovegno, encabezan esta lista.

“La etapa de ‘Nubeluz’ la recuerdo como una gran escuela, fue un gran comienzo para mí, aprendí demasiadas cosas. Era prácticamente una niña [tenía 18 años] cuando comenzó toda esta historia bonita que duró tres años”, comenta la actriz visiblemente emocionada, durante su paso como invitada en los Premios Platino Xcaret 2024.

En 1995 tras el fallecimiento de Mónica Santa María y la renuncia de otras dalinas, la nube más famosa de Latinoamérica se mudó a Venezuela para continuar su periplo en coproducción con la cadena Televen, luego con RCTV. Para lo que se tuvo que realizar una réplica exacta de la escenografía, de los juegos y del vestuario de las dalinas y gólmodis. El productor general Luis Carrizales Stoll y una parte del equipo de producción peruano viajaron a tierras venezolanas para dirigir el proyecto.

“Compartí con todo el equipo peruano de producción, pero no tuve oportunidad de conocer a ninguna dalina. Tengo el corazón peruano y un profundo agradecimiento por tu país. Además, su comida me encanta, es mi favorita”, asiente Gaby, quien planea visitar pronto Perú gracias a una alianza que tiene con una conocida marca peruana de ropa deportiva para mujeres. “Ya tenemos tres colecciones juntos, nos hemos hecho grandes amigos”, asegura.

Espino Rugero lleva casi tres décadas sobre el escenario. Su trayectoria abarca más de una treintena de telenovelas, series y películas, algunas de ellas con actores peruanos, como el largometraje “La mujer de mi hermano” (2005) con Christian Meier” y la serie “Jugar con fuego” (2019) con Jason Day.

“Ellos han sido compañeros que se convirtieron en grandes amigos. Los recuerdo con mucho cariño”, detalla la actriz, quien también mantiene una estrecha amistad con Alessia Rovegno, a quien en el Miss Universo 2022 no dudó en darle su apoyo emocional. A través de sus redes sociales escribió: “Vas a ganar. Eres la más bella”, originando la reacción airada de sus compatriotas a quienes no les gustó que respalde a la representante peruana y no a la venezolana.

“Conozco a Alessia, es una gran amiga. Me parece una chica increíble, talentosa, hermosa, y qué mejor que apoyar a Perú en el Miss Universo, un país muy especial para mí, que me ha dado mucho”, remarca.

Gaby Espino forma parte del elenco de actores de la tercera entrega de “El juego de las llaves”, serie emitida por las plataformas ViX y Amazon Prime Video. Actualmente se encuentra evaluando dos propuestas de actuación. Hollywood no forma parte de sus intereses prioritarios. Su prioridad, asegura, son sus hijos.

“Estoy en un momento pleno, de dicha, de tener esa alegría de despertarme todos los días, de hacer algo que me apasiona y que me hace feliz. Todas las mañanas me levanto con miles de ilusiones y metas. Tengo muchos sueños a nivel de proyectos personales, pero lo más importante para mí es criar a mis hijos de la mejor manera y que crezcan como personas de bien. Si saliera algo en Hollywood, lo recibiría con todo el agradecimiento del mundo, pero no es mi mayor propósito”, subraya.

