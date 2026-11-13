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Resumen

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Lorenzo Zubiate, conocido popularmente como ‘Mondonguito’
Lorenzo Zubiate, conocido popularmente como ‘Mondonguito’
Por Leonardo Ledesma Watson

Ciertas amistades se van forjando debido a la necesidad de encontrar en ellas a una familia. Entre José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido por todos como “Mondonguito”, y José Luis Cachay, colega y amigo querido, quien conversó con El Comercio para recordar cómo compartieron habitaciones en Francia e Italia, caminaron juntos por ciudades donde apenas encontraban compatriotas y aprendieron a reconocerse lejos del país, la complicidad trascendió la risa, la comedia y el sketch para formar parte de una narrativa que sobrevive en la mente de quienes despiden a los seres amados que se van.

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