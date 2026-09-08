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Resumen

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Gastón Rodrigo Acurio Velarde, ingeniero y tres veces senador de la República, falleció a los 95 años. Su trayectoria estuvo marcada por la política, la gestión pública y la familia. (Foto: Archivo GEC)
Gastón Rodrigo Acurio Velarde, ingeniero y tres veces senador de la República, falleció a los 95 años. Su trayectoria estuvo marcada por la política, la gestión pública y la familia. (Foto: Archivo GEC)
/ DAVID VEXELMAN
Por Ángel Navarro Quevedo

En 1994, el portero de Astrid & Gastón ve cada noche, alrededor de las diez, a un hombre mayor caminar frente al local, detenerse unos segundos, mirar la puerta y marcharse. “¿Qué lo trae por aquí, don Gastón?”, le pregunta un día al padre del chef, quien responde con un pequeño análisis. Esa noche hay quince carros estacionados frente al local, diez en uno de la competencia, doce en otro, once en el de más allá y, así, noche tras noche, lleva la cuenta en silencio. “A mi hijo le está yendo bien”, le dice el padre al portero, quien luego cuenta la historia a Gastón Acurio. El chef comprende entonces que nunca decepcionó a su papá al elegir la gastronomía. Aquel hombre, tres veces senador de la República, falleció ayer a los 95 años.

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