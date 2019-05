Geoffrey Rush gana demanda por difamación y obtiene un pago millonario

Unos US$1,9 millones. Ayer se conoció que este es el monto obtenido por el actor australiano Geoffrey Rush, luego de ganar una demanda por difamación contra un periódico. Se trata de un récord: es el pago de mayor cantidad a un individuo en este tipo de proceso judicial en la historia del país oceánico.

Años atrás, en pleno auge del movimiento Me Too y en medio de la caída de Harvey Weinstein, el diario australiano "The Daily Telegraph" publicó varios artículos que indicaban que Rush acosó sexualmente a una compañera de reparto de la obra teatral "El rey Lear", durante las temporadas del 2015 y 2016. Un texto llevaba un título que era un juego de palabras: "King Leer" ("El rey lascivo").

Los US$1,9 millones se suman a los cerca de US$530 mil concedidos por daños en abril último, de acuerdo con los documentos mostrados por la Corte Federal de Australia. En ese entonces, según "The Guardian", el juez Michael Wigney afirmó que el trabajo de "The Daily Telegraph" era "un periodismo sensacionalista, irresponsable e imprudente de la peor clase", y que la actriz Eryn Jean Norvill, la supuesta víctima, tendía a "la exageración y al lucimiento".

La actriz Eryn Jean Norvill, la supuesta víctima de Geoffrey Rush

Por estas denuncias, Rush –quien hoy tiene 67 años– renunció a la presidencia de la Academia de Cine de Australia en el 2017. El ganador del Óscar a Mejor Actor por "Shine" (1996) también ha señalado que no se le han presentado nuevas ofertas laborales por este escándalo.



—Antecedente—

El caso de Rush recuerda el de Morgan Freeman. En mayo del 2018, la web de la matriz estadounidense de CNN publicó un texto con el título "Mujeres acusan a Morgan Freeman de comportamiento indebido y acoso". Según sus autoras –las periodistas Chloe Melas y An Phung–, 16 personas afirmaban que había un patrón de conducta del ganador del Óscar a Mejor Actor Secundario por "Million Dollar Baby" (2004). Morgan siempre ha dicho que es inocente.



Morgan Freeman fue denunciado de ser un acosador por una nota de CNN. Sin embargo, la falta de evidencias y las pruebas editadas y sacadas de contexto ponen en duda la acusación. Hasta el momento, CNN no se ha retractado.

Las acusaciones han quedado en nada. Incluso el escritor mexicano Tomoo Terada, en un texto difundido en Red Ética, de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, puso en duda la denuncia al subrayar que las acusaciones carecían de evidencias y sustentos, y que las pruebas presentadas estaban editadas y sacadas de contexto. Hasta el momento, CNN no se ha retractado.