Wos: "Estoy en un evento y en frente de él me encuentro. En todos lados represento, con la mitad de tu altura pero el doble de talento".

Chuty: "Estoy en un evento y la verdad que me quedo contento. Estoy en un evento, en un enfrentamiento y perdiendo contra el mejor de todos los tiempos".

Nekroos: "Cualquiera se hace el valiente ya no me importa nada. Yo sé que de las palomas estos siempre me hablaban, te voy a traer palomas para ver cómo te las tragas. Te voy hacer comer un plato del que tanto hablabas".