Golden Disc Awards 2022: nominados, fecha, horario y todo sobre la gala que premia a lo mejor del K-pop

Los Golden Disc Awards (GDA), una de las premiaciones musicales coreanas más prestigiosas, está próxima a desarrollarse. La gala que reconoce a lo más sobresaliente del K-pop es organizada anualmente por la Asociación de la Industria Musical de Corea, y este año, varios idols de este género musical serán premiados por sus logros sobresalientes en la música durante el 2021.

En todas las entregas de los Golden Disk Awards exiten dos premios principales, el Bonsang y Daesang, los cuales se otorgan dependiendo el número de ventas (60%) y la puntuación de los expertos (40%).

En la categoría de álbunes, estos deben contener más de 6 canciones orginales. Mientras que en Rookie Artist Of the Year o Artista novato del año, se cuenta con el 30% con la venta de ábunes físicos, otro 30% con las ventas digitales y la puntuación de los expertos vale el 40%.

¿Cuándo son los Golden Disc Awards 2022?

Los 36th Golden Disc Awards son el 8 de enero del 2022 y a diferencia de otros años habrá una única gala que premiará a lo más sobresaliente del K-pop, principalmente en materia de ventas de álbumes y trasmisión digital. La ceremonia cumplirá con todas las medidas sanitarias.

Horarios:

Los Golden Disc Awards 2022 iniciarán a las 3.00 p. m. del 8 de enero (KST). A continuación te compartimos los horarios por países.

México y Costa Rica : 12.00 a. m.

: 12.00 a. m. Perú, Colombia y Ecuador : 1.00 a. m.

: 1.00 a. m. Venezuela y Bolivia : 2.00 a. m.

: 2.00 a. m. Brasil, Argentina y Chile : 3.00 a. m.

: 3.00 a. m. España: 7.00 a. m.

La gala de los 36th podrá verse a través de las cadenas JTBC, JTBC2 y TBC4

Lista de nominados:

Digital song bonsang de GDA 2022:

aespa por “Next level”

AKMU por “Nakka” (con IU)

ASH ISLAND por “Melody”

BEN por “Lonely night”

Big Mama por “One day more”

Brave Girls por “Chi mat ba ram”

BTS por “Butter”

Davichi por “Just hug me”

(G)I-DLE por “Hwaa”

Gyeongseo Yeji y Jeon Gunho por “If you lovingly call my name”

Heize por “Happen”

Huh Gak por “How did we”

HyunA por “I’m not cool”

ITZY por “In the morning”

IU por “Celebrity”

Jeon Somi por “Dumb dumb”

Joy de Red Velvet por “Hello”

Jung Dong Ha por “I still love you”

Lee Mujin por “Traffic light”

Lee Ye Joon por “On that day”

Lim Young Woong por “My starry love”

Oh My Girl por “Dun dun dance”

Red Velvet por “Queendom”

Rosé de BLACKPINK por “On the ground”

SHINee por “Don’t call me”

Sojeong por “If you were still here”

Song I Han por “I will be your shining star”

STAYC por “Asap”

Taeyeon por “Weekend”

TWICE por “Alcohol-free”.

Album division bonsang de GDA 2022:

2PM por Must

aespa por Savage

ASTRO por All yours

ATEEZ por Zero: Fever Part.3

BTS por Be

por Be CRAVITY por Hideout: Be our voice – season 3

D.O. de EXO por Empathy

ENHYPEN por Dimension: Dilemma

(G)I-DLE por I burn

Golden Child por Game changer

GOT7 por Breath of love: Last piece

Kim Ho Joong por The classic album I – My favorite arias

ITZY por Crazy in love

IU por Lillac

Key por Bad love

LOONA por [&]

MONSTA X por One of a kind

NCT por Resonance Pt. 2

NCT 127 por Sticker

NCT DREAM por Hot sauce

NU’EST por Romanticize

ONEUS por Blood moon

PENTAGON por Love or take

SEVENTEEN por Attacca

Stray Kids por Noeasy

SUPER JUNIOR por The renaissance

THE BOYZ por Thrill-ing

TWICE por Taste of love

TXT por The chaos chapter: Freeze

Yunho de TVXQ por Noir.

Rookie of the year o Artista novato del año de GDA 2022:

aespa

EPEX

Jo Yu Ri

Kwon Eun Bi

Lee Chan Won

MIRAE

OMEGA X

PURPLE KISS

STAYC

¿Estará BTS en los 36th Golden Music Awards 2022?

Como ya es conocido, BTS se encuentra en un periodo de descanso, por lo tanto no podrán asistir de manera presencial a los 36th Golden Music Awards. Sin embargo, para alegria de ARMY, Bangtan serán parte del lineup del evento a través de la proyección de performances de Permission to dance on stage en Los Ángeles.

La boyband surcoreana figura entre los nominados y actualmente es favorito en Most popular artist award, la única categoría del evento que es definida al 100% por voto del público.

BTS en Golden Disc Awards 2022

