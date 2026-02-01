Escuchar
(2 min)
Otras celebridades como Kehlani y la compositora Amy Allen también usaron los pins en su llegada al Crypto.com Arena en el centro de Los Ángeles. Foto: billieeilish.colombia / biebercolombia Instragram

Otras celebridades como Kehlani y la compositora Amy Allen también usaron los pins en su llegada al Crypto.com Arena en el centro de Los Ángeles. Foto: billieeilish.colombia / biebercolombia Instragram

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Otras celebridades como Kehlani y la compositora Amy Allen también usaron los pins en su llegada al Crypto.com Arena en el centro de Los Ángeles. Foto: billieeilish.colombia / biebercolombia Instragram
Otras celebridades como Kehlani y la compositora Amy Allen también usaron los pins en su llegada al Crypto.com Arena en el centro de Los Ángeles. Foto: billieeilish.colombia / biebercolombia Instragram
Por Agencia EFE

La cantante californiana Billie Eilish, Justin Bieber y su esposa Hailey fueron algunos de los asistentes a la 68 edición de los premios Grammy que pasearon por la alfombra roja con un pin contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por las agresivas redadas en Mineápolis.

Grammys 2026: Olivia Dean gana el premio a Mejor Artista Nuevo
Música

Grammys 2026: Olivia Dean gana el premio a Mejor Artista Nuevo

Grammys 2026: Chappell Roan impresiona con transparencias en la alfombra roja
Luces

Grammys 2026: Chappell Roan impresiona con transparencias en la alfombra roja

Grammys 2026: Lista completa de todos los ganadores de la gran noche de la música
Música

Grammys 2026: Lista completa de todos los ganadores de la gran noche de la música

“Vivir de lo que hiciste hace 40 años sería conformista”: Christian Meier habla de sus inicios, la fama, la pausa y la vigencia
Historias

“Vivir de lo que hiciste hace 40 años sería conformista”: Christian Meier habla de sus inicios, la fama, la pausa y la vigencia