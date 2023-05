El camino a “Guardians of the Galaxy Vol.3″ (”Guardianes de la galaxia Vol. 3″) no fue sencillo con el despido del director James Gunn y su posterior retorno. La incertidumbre con una de las historias más queridas del MCU se dejó sentir en los seguidores y los actores; estos últimos unidos desde un primer momento a favor del cineasta. Fue como sufrir un golpe emocional. Y como tal, es algo de lo que uno no se recupera, sino que aprende a vivir con ello.

“Guardians of the Galaxy” Vol. 3 La trama Los guardianes dejen su hogar en Knowhere cuando Adam Warlock (Will Poulter) llega para llevarse a Rocket (Bradley Cooper/ Sean Gunn). Así, Star-Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan) y Groot (Vin Diesel) buscarán al High Evolutionary (Chukwudi Iwuji), villano que tiene como objetivo crear una civilización perfecta, sin importar cuántos crímenes tenga que cometer para conseguirlo. Todos volverán a encontrarse con Gamora (Zoe Saldaña), la compañera que murió, pero que está nuevamente con vida por caprichos de los viajes en el tiempo.

Personajes en busca de un final

Una de las consecuencias de la salida de James Gunn fue su ingreso a DC, compañía a la que dedicará todos sus esfuerzos construyendo un universo cinematográfico. Así, “Guardianes de la galaxia Vol. 3″ no solo es el cierre de esta fase, sino la despedida del cineasta para esta narrativa compartida que le dejó liberar su creatividad ante millones. La nueva película tiene dos lecturas, la externa antes mencionada, y la interna; ambas tratan del aprecio que tenemos por una circunstancia y las personas que nos acompañan en la vida.

El “volumen tres” se enfoca en las despedidas. Hay arcos que se cierran como el de Drax, quien recibe las escenas justas para que brille; otros que si bien están incompletos, cuentan con el soporte del guion para reconocerse tal cual son como en el caso de Mantis. En una situación intermedia están las hermanas Nebula y Gamora, definidas por las desgracias a su alrededor, pero que consiguen cierta sensación de cierre además de afianzar los vínculos que la vida les negó.

De arriba hacia abajo, Bebé Rocket y Rocket adulto en "Guardians of the Galaxy Vol. 3". La película explora al detalle el pasado de este personaje. / Marvel Studios

El segundo personaje que más crece en esta cinta es Peter Quill. Dentro del registro de Chris Pratt, a quien le va mejor la risa que la lágrima, James Gunn consigue que las acciones definan al héroe humano antes que sus gestos y lenguaje corporal. Para lo otro se requiere un talento específico que no encontramos en Pratt, pero sí en sus compañeros de reparto.

Pero si un personaje gana más con la existencia de “Guardianes 3″, ese es el Rocket de Bradley Cooper (voz) y Sean Gunn (performance física). En esta entrega el nominado al Oscar tiene más emociones con las que trabajar: el dolor constante, la alegría breve que apreciamos en sus recuerdos, el estoicismo que no consigue ocultar con su sarcasmo. Este amplio rango nos presenta a un actor de voz consagrado que merece más roles de este tipo. Sean Gunn también eleva su trabajo al representar con pasión cómo la pena afecta físicamente al personaje. En las escenas del pasado (que son muchas y muy intensas), ambos actores nos ofrecen momentos que no solo pasarán al recuerdo, sino que cumplen la promesa de los tráilers: si no hay llanto desbocado en el espectador, sí uno que otro ojo acuoso.

Como toda película de superhéroes, “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ necesita un villano notable. El director encontró a su High Evolutionary en Chukwudi Iwuji, al que reconocerán por su trabajo en “Peacemaker” y que en esta ocasión recibió un personaje volcánico: poca paciencia, rabietas constantes y suficiente temple para cometer actos crueles y disfrutarlos. Es el equilibrio entre un villano de caricatura y uno de la vida real, con múltiples defectos en los que se sustenta su caída en desgracia. Está entre los mejores enemigos de una franquicia cuyos villanos casi siempre se decantan por el lado simplón.

Lo que sí podría considerarse un punto flojo es la presencia de Adam Warlock, quien parece estar más como referencia al futuro de Marvel Studios que para brindar alguna clase de peso a la película. Pero siendo justos, su presencia tampoco es del todo gratuita; se ata a ciertas narrativas presentes a lo largo de la saga que, si bien tienen poco peso, hacen que el “chico dorado” no sea un simple cameo. Will Poulter no lo hace mal, pero su trabajo tampoco es para admirar aquí.

En sentido horario, desde arriba: Teefs (Asim Chaudry), Lylla (Linda Cardellini), Rocket (Bradley Cooper) y Fllor (Mikela Hoover). Amigos inseparables. / Marvel Studios

Un corazón en el espacio

Mientras James Gunn se despide de sus personajes, estos hacen lo mismo el uno del otro. Al final de la película, los guardianes deciden que lo mejor es seguir cada uno su destino. Un final tópico, pero que encaja con la trilogía: la primera parte es el enamoramiento, la segunda el amor y la tercera, la separación. La cinta no se hace problemas y evita juntar definitivamente a Star-Lord y Gamora, cuyas vidas han ido en rumbos diferentes por obra de Thanos.

Este no es un final agridulce: es un final feliz donde todos están vivos (aunque la publicidad quiera hacer creer lo contrario), pero que aun así termina con el equipo en pedazos. Los guardianes que se alejan son los amigos con los que compartimos el colegio y eligen a otra universidad, o a los que conoces en el trabajo y después renuncian. Una conclusión que temáticamente coincide con el final de otra historia de Marvel, la serie “Agents of SHIELD”.

“Guardians 3″ es la película más madura de una trilogía que, como casi todo en Marvel, glorifica la infancia. El bueno vence, pero no se queda con la chica; los amigos sobreviven, pero aceptan que deben seguir sus respectivos caminos; aceptan estar solos, pero no por ello ser solitarios. Hay algunos temas que no terminan de cuadrar, como el rol del abuelo de Peter Quill (al que justo ahora se le da importancia) o lo disperso de la colección de canciones (que por sí solas son excelentes), pero aun así estamos ante una película que se sabe emotiva y no le huye a sus sentimientos por un chiste fácil. Eso, en Marvel, es un adiós bienvenido.

CALIFICACIÓN

4.5 ESTRELLAS DE 5