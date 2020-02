Prenda el televisor y encontrará que por lo menos un canal tiene en su lista de programación alguna cinta de Harry Potter, visite una agencia de turismo y notará que una de las más recomendadas ofertas será la visita al parque de diversiones del joven mago, pero, sobre todo, haga una parada en una librería y notará que la colección completa de los libros escritos por J.K. Rowling ocupa buena parte de los estantes con las diversas ediciones que se han publicado de esta historia. Han transcurrido más de veinte años y esta peculiar saga inglesa continúa siendo un fenómeno cultural y un éxito de ventas. Frases como “Avada Kedravra”, “Alohomora”, “Espectro patronum”, entre otros son fáciles de reconocer y cargan consigo una fuerte dosis de nostalgia pues hacen recordar personajes y situaciones que emocionó a millones de lectores.

“La mayor razón detrás del éxito de estos libros es la construcción redonda de sus personajes principales que se sienten fuera de lugar. Harry es un mago que no encaja en la casa de sus tíos mientras Hermione es una mestiza entre dos mundos. ¿Qué mejor anzuelo psicológico para lectores jóvenes que también están buscando su lugar en esta realidad?”, señala Gustavo Rodríguez, escritor peruano que también cuenta con publicaciones pensadas en el público adolescente. Dicha búsqueda se transformó a lo largo de la saga y fue de la mano con el crecimiento de varios lectores quienes año tras año, desde 1997, esperaban la aparición del siguiente libro.

Harry Potter Book Night

-Saga generacional-

La llegada de “El cáliz de fuego”, el cuarto libro que este año cumple dos décadas de publicación, simbolizó el crecimiento de los personajes. “Fue un libro muy esperado, pues en un inicio podíamos leer los tres primeros de corrido. Su aparición nos mostró un Harry que deja de ser niño, que empieza a madurar y ahora debe enfrentarse a mayores peligros. La vida es realmente puesta en riesgo y esto lo diferencia de los primeros libros que se parecen mucho entre sí”, asegura Brenda Flores, la presidenta de “Orden del Sol”, nombre que lleva el club de fans de Harry Potter en nuestro país.

Es precisamente este libro donde los primeros guiños de amor aparecen en medio de un violento concurso en el que cuatro magos buscarán la gloria eterna. Sin embargo, la violencia se verá opacada con la aparición de Lord Voldemort quien esta vez logra recupera buena parte del poder que Harry le arrebató cuando esté intento matarlo.

Una característica que ha logrado que esta historia esté al alcance de lectores de diversas edades es la simpleza de su estilo. Sin embargo, esto no desmerece la calidad de la obra pues esta ha sabido diferenciarse de otras al construir un universo propio. Gustavo Rodríguez asegura que si bien la autora no ha variado su forma de escribir, sí se ha preocupado por densificar la relaciones entre sus personajes. “Por ello no se puede decir que sea una saga infantil o juvenil. Es literatura simplemente”, agrega. La aparición y protagonismo de seres como trolls, elfos, centauros y otros nacidos de la propia mente de la autora es lo que ha maravillado durante tanto tiempo a lectores de diversas edades.

A pesar de que la saga cuenta hasta con estanterías propias en diversas librerías, nunca se le ha apartado del sello de literatura juvenil e infantil aún cuando buena parte de sus lectores son personas adultas que nunca han logrado despegarse de la historia o que llegan a los libros motivados por las cintas que se han hecho. Para Vanessa Yepez, jefa de tienda de la librería SBS, señala que la calidad de la historia se basa en el manejo de la trama donde el lector se topa con una mezcla de thriller, novela fantástica, de aventuras, terror, etc donde se relacionan personajes arquetípicos que se pueden volver amigos o enemigos. “Uno de los mayores logros de esta saga es que convirtió en lectores a niños y adultos que no se habían sentido atraídos por los libros y que hoy siguen sumergidos en la literatura”, señala Yepez.

El Perú cuenta con una federación de Quidditch, el deporte mágico que aparece en los libros y películas de la saga.

-Más allá del papel-

El universo mágico creado por J.K Rowling se ha extendido a través de nuevos libros como “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”, la llegada de nuevas cintas a la pantalla grande así como el cariño de los seguidores que han venido creando clubs de fans en varias partes del mundo. Nuestro país no es la excepción respecto a estos grupos ni mucho menos a las celebraciones que cada año se realizan en torno a la historia del mago más famoso del siglo. El “Harry Potter Book Night” es uno de aquellos eventos a nivel mundial que reúne a apasionados seguidores de la saga a través de diversas actividades como clases sobre la historia del Colegio Hogwarts, el cuidado de seres mágicos, una recreación del recordado “Torneo de los 3 magos”, campeonatos de hechizos, entre otros.

Como cada año, la librería SBS se vuelve el punto de encuentro para estas actividades pensadas para los fanáticos más pequeños así como para los más grandes. Todo parece indicar que este tipo de actividades se irán convirtiendo en una tradición a medida que J.K. Rowling siga expandiendo su universo mágico y sus seguidores sigan fieles a las nuevas historias y personajes que irán apareciendo en el camino.

Más información

Las actividades en Lima serán este viernes 7 de febrero a partir de las 4:00 pm en la Librería SBS (Avenida Larco 1021, Miraflores)

Actividades del Harry Potter Book Night en Arequipa