Hay Festival Arequipa 2025: Inicia el encuentro que celebra la palabra en todas sus formas

Arequipa vuelve a ser una ciudad que se piensa a sí misma. Durante cuatro días, plazas, teatros, universidades y mercados serán escenario de conversaciones que cruzan fronteras, géneros y generaciones. En su undécima edición, el Hay Festival Arequipa 2025 propone un recorrido por la palabra en todas sus formas: lecturas, debates, conciertos y exposiciones que invitan a escuchar el pulso del presente desde el corazón del sur peruano.

El encuentro se celebrará del 6 al 9 de noviembre en distintas sedes de la ciudad, como el Teatro Municipal de Arequipa, la Casa Tristán del Pozo, la Universidad Continental, la Universidad Católica de Santa María, la Plaza San Francisco y el Mercado San Camilo, entre otras. Reunirá a 130 invitados de 15 países para reflexionar sobre literatura, pensamiento, ciencia, democracia, medioambiente, arte y actualidad.

El escritor y cineasta mexicano Guillermo Arriaga compartirá con el público arequipeño su mirada sobre la narrativa contemporánea y el poder de las historias que nacen del silencio. (Foto: Cortesía Hay Festival Arequipa) / vicrasuba

Esta edición rendirá homenaje al Nobel arequipeño Mario Vargas Llosa, fallecido este año, con tres conversaciones, una exposición fotográfica y la publicación del libro La palabra es fuego. Mario Vargas Llosa en el Hay Festival, editado junto al Fondo de Cultura Económica. En la Casa Tristán del Pozo – Fundación BBVA, se presentará la muestra “Varguitas, la verdad de las mentiras”, con fotografías de Morgana Vargas Llosa, mientras escritores como Héctor Abad Faciolince, Patricia del Río, Carlos Granés, Alonso Cueto, Verónica Ramírez y Juan Gabriel Vásquez reflexionarán sobre su legado y su vigencia en la literatura contemporánea.

El festival abrirá con el concierto de la cantante italonigeriana Afra Kane en el Teatro Municipal, una velada de soul y jazz que marcará el tono de la programación. Además, el Hay Festival Comunitario llevará actividades gratuitas a la Plaza San Francisco, el Mercado San Camilo, el COAR y los penales de varones y mujeres de Socabaya; mientras que el Hay Festival Joven convocará a estudiantes para dialogar con autores, científicos y filósofos en las universidades Continental y Católica de Santa María.

Los conciertos y presentaciones musicales del Hay Festival Arequipa 2025 acompañan la programación literaria, ofreciendo una experiencia que une arte, palabra y ritmo en el corazón de la ciudad. (Foto: Cortesía Hay Festival Arequipa) / DenisMayhua

Grandes invitados

La programación literaria reunirá a algunas de las voces más relevantes del panorama internacional. Desde Colombia llegarán Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana y Juan Gabriel Vásquez; desde México, Guillermo Arriaga y Ricardo Raphael; desde Chile, Alberto Fuguet y Alejandra Moffat; y desde Europa, Andrés Barba, Mathilde Forget, Jessica Andrews, Salma El Moumni y Thomas Reinertsen Berg. Todos ellos compartirán nuevas obras y miradas sobre los desafíos de la narrativa contemporánea.

El panorama peruano no se queda atrás. Jeremías Gamboa presentará El principio del mundo; Gustavo Rodríguez, Mamita, su novela más personal; y junto a Patricia del Río, Enrique Planas, Teresa Ruiz Rosas, Sonia Cunliffe y Zoila Vega Salvatierra mostrarán la vitalidad de la literatura nacional actual. La poeta María Luisa del Río y el narrador Carlos Enrique Freyre también formarán parte de una programación que mezcla generaciones y estilos.

El Hay Festival Arequipa 2025 rinde homenaje póstumo a Mario Vargas Llosa, con charlas, exposiciones y un libro que celebran la vigencia de su obra y su vínculo con la Ciudad Blanca. (Foto: Cortesía Hay Festival Arequipa)

La filosofía y el pensamiento crítico tendrán un papel central. El argentino Darío Sztajnszrajber ofrecerá dos charlas sobre el amor y la normatividad romántica, mientras Carlos Granés, Pedro Baños, Eduardo Dargent, Susan Neiman y Alberto Vergara debatirán sobre democracia, cultura y geopolítica. En paralelo, Rodrigo Quian Quiroga, Carla Arce-Tord y Laura G. de Rivera explorarán la ciencia desde sus fronteras más humanas, entre la neurociencia, la astrofísica y la ética de los algoritmos.

El medioambiente ocupará también un espacio destacado. John Vaillant, Fabian Drenkhan y Jhan Carlo Espinoza abordarán los efectos del cambio climático en los Andes, mientras Iñigo Maneiro y Nelly Luna compartirán la charla Saber escuchar el canto de las aves y el llanto de la tierra, dedicada a los retos del Amazonas.

Con las actividades de Hay Festival Presenta Barranco y Hay Festival Presenta Lima en la PUCP, que se realizaron ayer, esta edición consolida al festival como una cita imprescindible para repensar, desde los pies del volcán, el pensamiento y la cultura en América Latina.