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Resumen

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Elisa Vegas agita su batuta frente a una orquesta sinfónica que lleva la partitura del ballet “Pulcinella”, obra neoclásica de Igor Stravinsky. Así cultiva su faceta de directora de orquesta tradicional, pero su personalidad más moderna y libre se funde entre luces de colores y una banda a ritmo de bajo eléctrico en un concierto alternativo que está disponible en su sitio de YouTube. De perfil caribonito y con los hombros que sueltan el peso de un día en el tráfico de Lima, se confiesa ante El Comercio, mientras mira boquiabierta el salón con los muebles más clásicos del Diario. Ella aprecia lo único, lo exquisito, en todas sus formas.

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Entrevista