La actriz peruana Haydeé Cáceres fue internada el jueves 16 de marzo en la unidad de cuidados intensivos del hospital EsSalud Angamos debido a una pancreatitis que comprometió sus pulmones, comentó su hija Trilce Cavero en un comunicado el mismo día que la hospitalizaron.

Este diario supo que el estado actual de la artista es favorable y ya se encuentra en la unidad de cuidados intermedios a la espera de una pronta recuperación. Por este percance, ella tuvo que ausentarse de la obra teatral “Eutanasia”.

El elenco de esta obra estaba compuesto inicialmente por Haydeé Cáceres, Milagros López Arias, Pedro Olórtegui, Ena Luna, Gianiré Rosalino y Percy Williams, siendo la primera quien enfermó el mismo día en que debía realizar una función en el Centro Cultural Ricardo Palma. Debido a la gravedad de la situación, Haydeé Cáceres tuvo que acudir al hospital, mientras Ena Luna la reemplazó temporalmente.

“De momento no vamos a cancelar la temporada, vamos a seguir adelante y esperamos que Haydee llegue para las últimas funciones”, comentó a este diario Gianfranco Mejía, director y escritor de la obra, quién mantendrá a Ena Luna en el papel de Haydeé este jueves 23 de marzo.

Por su parte, la hija de la actriz Trilce Cavero acompañó a la actriz e informó sobre la evolución del estado de su madre posterior a su internamiento. “Ay, mi madre, la Haydecita se encuentra hospitalizada por una Pancreatitis que ha comprometido a los pulmones, pero dice el doctor que normalmente se da eso. Gracias a Dios la están atendiendo muy bien, no permiten visitas porque está en emergencia. Yo he entrado a verla porque Dios es grande y bueno”, mencionó Trilce además de recalcar que no está atendiendo llamadas ni mensajes debido a la situación que se encuentra viviendo.

Al cierre de esta nota, Trilce Cavero emitió un último post en cuenta de Facebook. ”Buenos días compañeros y amigos, mi mamá está mejorando cada día, muy bien atendida. Le he mencionado sobre sus saludos y está muy agradecida. Por favor yo estaré informando por aquí. Esperamos su comprensión. Les quiero y muchas gracias”. De momento los seguidores de la actriz siguen mostrando su apoyo en redes sociales y están a la espera de novedades sobre Haydeé Cáceres.