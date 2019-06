HBD: “Team Perú debería escoger a Team México en primera ronda para arrancar el problema de raíz” [VIDEO]

Faltan pocas horas para conocer al campeón de God Level 2019. La tercera fecha del campeonato internacional de freestyle 3vs3 concluirá este sábado en Perú. Y es el cuadro local el que tiene más opciones de ganar. Potenciados por el alto nivel de Jaze, Nekroos y Choque, el Team Perú tiene más de una razón para ir sintiendo el peso del trofeo en sus manos. La gloria internacional está a un par de rimas.

En ese escenario el youtuber -y rapero- HBD, referencia a nivel hispano con su canal de videos 'Detodoy rap', nos brinda un panorama más claro de lo que le depara al Team Perú en la tercera fecha de God Level 2019, por qué debería elegir al Team México en primera ronda y sus futuros en la música urbana.

"Ha sorprendido a mucha gente el desempeño de Perú. Yo hice una pregunta en Instagram sobre quién iba a ganar en la primera jornada de God Level 2019 si España o Perú, y el 70% de gente dijo España", responde HBD sin parpadear.

El youtuber peruano HBD reafirma su postura y expresa que los nacionales "sí sorprendieron" en la God Level. "Lo mejor que ha sabido hacer Perú es acoplarse. Juntar bien sus estilos y combinarlos para que tengan más potencia de lo normal", afirma el joven de 24 años.

Hijo intelectual de la Pontífice Universidad Católica del Perú, HBD no es impulsivo al responder. El chico que vive en el distrito de San Miguel -y tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de YouTube- procesa la idea cual render de un video de edición y analiza cada palabra para dar una respuesta más instruida.

"Deberían observar para ellos quién es el team más complicado -desde su perspectiva de ganarle- y escogerlo en primera ronda. Creo que Chile hizo algo parecido en la anterior jornada que escogieron a México: Aczino, Rapder, RC, un equipo bien difícil de ganar. Digamos para acabar con el problema principal desde el inicio", manifiesta HBD.

En los confines del pesimismo y del desgano -y sin haberse matriculado en ningún curso en la PUCP por un viaje de Work and Travel que no sucedió, le hicieron una mala operación y quedó, literalmente, varado en su cuarto angustiado- HBD contó con un considerable tiempo para realizar sus fanatismos. Apasionado por la cámara, por grabar y por transmitir, el fan de 'Canserbero' tomó un lapicero y escribió primero alrededor de 50 títulos para producirlos y subirlos a YouTube. El primer click -y vista- había sucedido.



"Al final de ese año fueron 45 mil y me di cuenta que no podía para. Al siguiente cerré con 200 mil y al siguiente con un millón", expresa HBD mientras gesticula con su mano derecha cada frase que menciona. En este 2019, el youtuber peruano ha alcanzado fama y prestigio internacional. Invitado a los principales eventos de freestyle en todo habla hispana, él no quiere ser sólo un visitante por el amplio mundo del rap. Su visión es enfocarse más en su disco y en su carrera.

"Siempre lo digo, y es algo que todavía no lo he hecho, y lo tengo que hacer: sacar mis canciones. El año pasado saqué tres. Este año espero sacar más. No es tan complicado, pero yo me lo estoy complicando. Quiero hacer buenos videoclips, pero sinceramente siento que estoy complicándome más de lo que debería. Pero van a salir. Hasta tengo el sueño de hacer un libro".

