Año 2018: los personajes peruanos e internacionales que nos dejaron

15 DE ENERO

​DOLORES O’RIORDAN

Cantante irlandesa / 46 años

Por Diana Foronda

Aprendí a tocar "Zombie" a los 15 años. Conocí a esta mujer hermosa, rebelde, frágil y de una voz única. Dolores O’Riordan sumó mucho a la música y al empoderamiento humano. Valiente, fuerte, fue la voz de los menos escuchados. Ella se aseguró de que el mundo se moviera y tomara conciencia desafiándolo a través de sus letras. Compositora, cantante, productora, siempre será una influencia en mi música y en mi vida.



17 DE ENERO

AUGUSTO POLO CAMPOS

Compositor peruano / 85 años

Por Cecilia Bracamonte

​Cada vez que tu recuerdo a mi mente regresa, vuelve a mí tu alegría, tu chispa, tu bondad. Tu creatividad, tu genialidad y tus ocurrencias hicieron de cada momento una aventura. Cómo no amarte, si entre tus toques de locura asomaba siempre tu infinita ternura. Le pusiste melodía al amor y a esas letras que tocaban tu más profunda raíz porque le escribías orgulloso a tu país. ¡Gracias por tanto! Pero nos faltas.

23 DE ENERO

NICANOR PARRA

Poeta y matemático chileno / 103 años

Por Carlos López Degregori

​"Poemas y antipoemas" es un torrente por el que aún discurre una buena parte de la poesía en nuestro idioma. Para conseguirlo, Parra desmontó los lenguajes prestigiosos y solemnes y entregó, a cambio, las palabras de todos los días, esas que viven en nosotros y se reflejan en el espejo cruel que nos deforma y juzga. Además, tuvo la osadía de vivir un siglo de irreverencia y creatividad. Estoy seguro de que lo seguiremos leyendo los próximos 100 años.

25 DE ENERO

EDUARDO MOLL

Pintor, crítico, galerista / 88 años

Por Moni Quimper

​Enfrentó la vida como lo hacen los grandes, con energía, creatividad y humor. Su partida lo tomó por sorpresa cuando trabajaba la serie con la que el 2019 celebraría 90 años de vida y más de 60 de labor artística. Moll amó el arte profundamente e hizo de él su forma de vida. Emprendió con sabiduría los diferentes caminos del quehacer artístico: escribió, enseñó, pintó y, sobre todo, compartió su experiencia dejando una huella imborrable.

8 DE FEBRERO

PALITO ORTEGA

Cineasta peruano / 50 años

Por Emilio Bustamante

Expresó en sus películas el horror provocado tanto por monstruos tradicionales andinos (jarjachas y condenados) como por el conflicto armado en Ayacucho. Fundador del llamado cine regional, aspiró a que los filmes producidos fuera de Lima elevaran su nivel técnico y artístico, adquirieran distribución nacional y compitieran en festivales internacionales. Su contribución a la diversidad del cine peruano de los últimos veinte años fue sustancial.

19 DE FEBRERO

DANIEL PEREDO

Periodista deportivo / 48 años

Por Mario Fernández

​Daniel fue el colega que siempre unió la frase deportiva bien hecha a lo que en vida él fue: un excelente jugador con la pelota en los pies. Un pata servicial siempre, que no te retaceó apoyo alguno. Un día, charlando con Nicolás Delfi no en un hotel de Uruguay, al verlo pasar delante de nosotros me dijo en voz baja: "Él me puso la chapa de 'Delfinosaurio'... ¡y mi familia lo celebró!". Su silencio eterno estará siempre lleno de memoria.

25 DE FEBRERO

ENRIQUE VICTORIA

Actor peruano / 92 años

Por Carlos Victoria

​¿Se imaginan, de niño, ver a su padre adoptar características de los personajes que interpretaba, llevándolos a la casa para darles vida? El mío buscaba siembre la forma para que esos personajes encarnaran en él, viviéndolos, sufriéndolos, trabajando sus formas de caminar, sus movimientos, sus formas de hablar. ¡Mi padre amaba el arte dramático! Luchó por él para que fuera respetado, para hacer valer sus derechos como artista, y que se nos reconozca a todos.

1 DE MARZO

MARÍA RUBIO

Actriz mexicana / 83 años

Por Eduardo Adrianzén

​Fue mucho más que su villana Catalina Creel en "Cuna de Lobos" (1987). Actriz con estudios, nacida en una familia privilegiada y casada con el escritor Luis Reyes de la Maza, tuvo una larga carrera pero pasó a la historia como primera figura en telenovelas de Televisa en su época dorada. Me atrevo a decir que falleció de pena, cuatro meses después de la muerte de su hijo -director de TV- en un accidente. Tal vez nunca quiso que su vida privada fuese un melodrama, pero terminó así.

12 DE MARZO

LUIS LOAYZA

Escritor peruano / 83 años

Por Iván Thays

En su breve y perdurable obra, Loayza supo capturar el alma crepuscular de Lima y los limeños. Sus temas: la edad madura, el difícil aprendizaje, las oportunidades perdidas. Sus relatos y artículos exhiben una prosa elegante y una atención al detalle inusual en la literatura peruana. Como lector de literatura peruana era implacable; como escritor, delicado. Lo califi caron de excéntrico por su fobia social, pero su voz es central para entender el siglo XX.



14 DE MARZO

STEPHEN HAWKING

Físico británico / 76 años

Por Modesto Montoya

Stephen Hawking, investigador de los agujeros negros, explicaba sus teorías en términos simples. Su libro "Breve historia del tiempo" tuvo diez millones de ejemplares vendidos. Hawking también aumentó su audiencia abordando temas controvertidos. "No necesito a Dios para explicar los fenómenos naturales" y "la mujer es el misterio más intrigante del universo" son dos de sus frases más conocidas. Su fama contribuyó con la popularización de la teoría de los agujeros negros y de la física en general. Numerosos son los que escogieron la carrera de física después de leer sus libros.



14 DE MARZO

JORGE PÉREZ LÓPEZ

Músico peruano / 96 años

Por Fred Rohner

​'El Carreta' fue uno de los cantores más queridos y entrañables de la canción criolla. Nacido en Huaraz en 1922, inició su carrera al lado de Lucho Garland en 1950 con Los Bancarios y dos años después cambian el curioso nombre por Los Troveros Criollos. Su alianza con Mario Cavagnaro resultaría decisiva para la canción criolla: a ese trío debemos canciones como "Carretas, aquí es el tono" o "Yo la quería patita" en las que su voz rasposa, pícara y sandunguera resuena hasta nuestros días.

5 DE ABRIL

ISAO TAKAHATA

Cineasta y animador japonés /82 años

Por Eduardo Tokeshi

Soy hijo de sobrevivientes de los bombardeos de Okinawa. De niño, escuché durante años historias terribles de hermanos perdidos en acción, hermanas muriendo de terribles enfermedades, casas y jardines hermosos incendiados por los B-29 americanos. Tiempo después me encontré con "La tumba de las luciérnagas", película de Takahata, y fue como ver a mis padres adolescentes huyendo de la inanición y la miseria, pequeños héroes esquivando la mano de la muerte mientras rebuscaban camotes en la tierra quemada. Fue una cinta de animación la que me trajo la vida de mis padres haciéndose mayores a punta de bombazos. Su narración es dura y poética a la vez, emotiva y desgarradora. Este año, Takahata quebró ese tándem maravilloso que manejó junto a Miyazaki y que fue estudio Ghibli. Su

partida nos recordó, de pronto, que la vida se extiende más allá de la tragedia y que es posible aún asombrarse por el brillo mágico de las luciérnagas.



13 DE ABRIL

MILOS FORMAN

Cineasta checo / 86 años

Por Ricardo Bedoya

Emigrado temprano, el director checo llegó a Estados Unidos y se convirtió en un respetado hombre de Hollywood. A pesar de su triunfo profesional, Forman examinó los mitos de su país de adopción con mirada crítica, propia de un extranjero fascinado con las historias de éxito personal, pero incapaz de suscribirlas o de ensalzar a los

triunfadores. Siempre estuvo del lado de los perdedores invictos, como el McMurphy (Jack Nicholson), de "Atrapados sin salida", y el

Andy Kaufman de "El lunático", o de los ganadores excéntricos, como "Amadeus", o "Larry Flint, el nombre del escándalo".



3 DE MAYO

DEMETRIO TÚPAC YUPANQUI

Traductor y profesor peruano / 94 años

Por Juan Carlos Fangacio

Pocas tragedias culturales tan atroces como la muerte de una lengua. Con ella mueren tradiciones completas, la belleza de sus modismos, una forma de ser frente al mundo. Para evitar que el quechua muera, Túpac Yupanqui le entregó su vida. Y lo hizo con un trabajo tan titánico como traducir el Quijote o tan íntimo como conectar a un médico hispanohablante con una aldea rural. Difusores como él quedan pocos. El quechua lo sobrevive.



13 DE MAYO

MARGOT KIDDER

Actriz canadiense / 69 años

Por Enrique Planas

​Terminada la aventura kriptoniana al lado de Christopher Reeve a fines de los 80, el regreso a la Tierra de la intrépida Lois Lane fue traumático. Su carrera como actriz se mantuvo a flote con pequeños papeles en teleseries y, víctima de un trastorno bipolar, vivió en la calle con el cielo como techo. La única mujer capaz de descubrir quién era Clark Kent tras sus lentes de botella (llegó incluso a apostar su vida para probar su teoría) murió de una sobredosis, con su propia identidad hecha añicos.

14 DE MAYO

TOM WOLFE

Escritor estadounidense / 88 años

Por Luis Jochamovitz

​Se le ocurrió que la diferencia entre periodismo y literatura era básicamente una ilusión. La idea era tan antigua que había sido descubierta y olvidada varias veces. Con esa portentosa idea, él y un grupo de periodistas escribieron algunas de las páginas más vibrantes de su tiempo. Muere en el año II de la era Trump, en el reino de las 'fake news', cuando la no ficción que ayudó a crear parece más necesaria que nunca.

22 DE MAYO

PHILIP ROTH

Escritor estadounidense / 85 años

11 DE AGOSTO

V.S. NAIPAUL

Escritor trinitense-británico /85 años

Por Jeremías Gamboa

Con una diferencia de apenas tres meses, este año tuvimos que presenciar la dolorosa partida de dos de las figuras centrales de la literatura en inglés. Tanto Roth como Naipaul erigieron obras monumentales dirigidas hacia el centro del canon desde la especificidad de sus orígenes raciales y culturales. El primero, judío de Newark, mediante el cultivo casi exclusivo de la ficción narrativa en pos de asuntos como el deber, la inhibición y el deseo; y el otro, trinitario de origen indio, a través de la ficción, de la crónica de viajes y del ensayo autobiográfico en torno a tópicos como la identidad, la memoria y las secuelas psíquicas de la experiencia colonial. Dos gigantes que dejan un vacío inconmensurable.



23 DE MAYO

CHACHI SANSEVIERO

Librera uruguaya. Dueña de la librería El Virrey / 72 años

Por Fernando Ampuero

Librera amiga de escritores, periodistas, artistas e intelectuales, Chachi fue siempre un carácter. Un gran carácter: una mujer que decía lo que pensaba, a veces con demasiado énfasis, sin que le importara un comino cómo la veían. "¡No es obligatorio tener que quedar bien todo el tiempo!", decía. "¿Quién inventó eso?". Se declaraba comunista, porque en los años setenta emigró con Eduardo, su marido, escapando de la dictadura en Uruguay. Pero entre nosotros estuvo llena de amigos de todos los tintes políticos y de todas las clases sociales, de preferencia si se trataba de lectores. Y es que Chachi amaba a los lectores.



29 DE MAYO

GORDO CASARETTO

Humorista peruano / 72 años

Por Jonatan Relayze Chiang

​Alejandro Guillermo Romero Cáceres, más conocido como el Gordo Cassareto, fue el primer actor confirmado para "Rosa Chumbe", años antes de conseguir financiamiento. Cuando lo conocí, recuerdo su mirada extrañada al contarle de qué trataba la película, pero se mostró muy entusiasmado y agradecido. Para el rodaje, su salud ya estaba deteriorada y caminaba con dificultad; sin embargo, cuando se prendían las cámaras, toda su humanidad recuperaba fuerzas y volvía

a ser el mismo que todos recordamos.

5 DE JUNIO

FEDERICO DE CÁRDENAS

Crítico de cine peruano / 74 años

Por Isaac León Frías

¡Cuánto pierde la crítica de cine y la cultura en el Perú con la partida de Fico de Cárdenas! Ninguno como él hizo de su columna un espacio informativo y analítico de manera tan clara, didáctica y apasionada. De muy escasa figuración pública, la que evitó siempre por su personalidad discreta, fue, sin embargo, durante más de 50 años, uno de los más activos y productivos críticos de cine peruanos. Su infaltable asistencia a las salas de cine, muestras y festivales locales se ha hecho sentir.



27 DE JUNIO

JULIO HEVIA

Psicoanalista y catedrático peruano / 65 años

Por Jaime Bedoya

Julio tenía la espada del augurio: podía ver más allá de lo evidente. Julio usaba las onomatopeyas como si fueran palabras: la pelota salió puishhh, el arquero se quedó toing toing toing. Julio tenía cuatro oídos, dos de ellos registraban lo que los demás no entendían. Julio decía que el estadio era el único lugar donde la gente le daba la espalda al mundo, todos mirando ese manto verde como si fuera un mar, como si morir fuera solo no mirar el mar. Ahí lo imagino, sonriendo.



16 DE JULIO

JAIME GUARDIA

Charanguista peruano /85 años

Por Pepita García Miró

La primera impresión, dicen, es la que vale: recuerdo a don Jaime Guardia, con su poncho de vicuña, majestuoso y sólido como el Ande, preparándonos para escuchar, como un maestro que prepara el camino del entendimiento. Las notas de su charango, bajo sus grandes manos, casaban perfecto con su grave y cálida voz, un canto profundo y antiguo. Años después, le pedí tímidamente ser su alumna. La ternura y dedicación con las que me transmitió cada canto, cada historia detrás del canto, la dulzura de las letras y melodías, escribieron nuestra historia, la de una unión musical que trasciende todo menos la calidad del espíritu. Muchas gracias, maestro, por su fineza y generosidad. Mi voz lo extraña siempre.



27 DE JULIO

MARCO AURELIO DENEGRI

Periodista y polígrafo peruano / 80 años

Por Hugo Coya

​La partida de Marco Aurelio Denegri es una de las mayores pérdidas para el pensamiento crítico en nuestro país. Él sostenía que el inmediatismo, el fragmentarismo, el superficialismo y el facilismo estaban quitándole la potencia al ser humano. Sin él, no queda nadie en la televisión nacional que nos interpele y obligue a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Su espacio será imposible de llenar.

27 DE JULIO

ENRIQUE VERÁSTEGUI

Poeta peruano / 68 años

Por José Carlos Yrigoyen

​Con su muerte se apagó una de las voces más innovadoras y refulgentes de la segunda mitad del siglo XX peruano. Libros como "En los extramuros del mundo" o "Angelus Novus" deslumbran por los insólitos caminos que inauguraron entre nosotros: con talento y audacia, poetizó a partir de las ciencias, las matemáticas y la filosofía, obteniendo resultados excepcionales. Leerlo es siempre una aventura brillante, conmovedora e inagotable.

31 DE JULIO

ABELARDO OQUENDO

Editor y crítico literario / 88 años

Por Santiago Roncagliolo

​Abelardo Oquendo fue mi primer crítico literario. Y no era nada complaciente. De mi primer cuento publicado, solo sentenció: "Esperaba más". En realidad, él siempre esperaba más. Se dedicó a la crítica porque sabía todo lo que podía dar la literatura. No publicó novelas o poemarios porque se negaba a escribir algo que no estuviese a su altura como lector. En cambio, nos enseñó a sus alumnos cómo otros escritores obraban el milagro.

16 DE AGOSTO

ARETHA FRANKLIN

Cantante estadounidense / 76 años

Por Lucho Quequezana

​El universo musical se nutre constantemente de propuestas, colores y texturas sonoras. Pero son los superdotados que aparecen cada cierto tiempo los que generan nuevas rutas. La Reina del Soul no solo pasó a la historia como una de las voces más particulares del género, sino también por usar ese instrumento en su lucha a favor de los derechos

civiles y establecer sólidamente el rol de la mujer en la música popular

29 DE AGOSTO

JOSÉ RUIZ ROSAS

Poeta peruano / 90 años

Por Teresa Ruiz Rosas

Caballero de limpio corazón. Poeta insomne, extasiado ante el amor y

el universo, que escudriñaba el sufrimiento, ciego de tanto ver. Esposo feliz, padre entrañable, maravillado de cuatro hijos, cinco nietos, bisabuelo juguetón. Ajedrecista, caminante, estoico, generoso, justo, optimista, veraz… "Haya paz, no a la guerra", insistió, y con iguales delicadeza, ternura, humanidad de 90 años, en un abrazo silente, expiró.



6 DE SETIEMBRE

BURT REYNOLDS

Actor estadounidense / 82 años

Por Hernán Migoya

​El hombre objeto más sexy del Hollywood setentero sabía reírse de su cosificación: ¡y qué sonrisa! Perdió –decía– una nominación al Óscar en "Deliverance" por desnudarse para "Playgirl", pero a cambio protagonizó legendarias comedias de pitorreo contra el sistema: ¡"Smokey and the Bandit"! ¡"The Longest Yard"! Rodando con su único rival, Clint Eastwood, sufrió el accidente que le apeó del estrellato. Paul Thomas Anderson lo recuperó en su peor película y Tarantino lo homenajeó en una de sus mejores. Freddie Mercury quiso tenerlo como referente, luego solo tenerlo. ¡DEP, Burt!

18 DE SETIEMBRE

CARMENCITA LARA

Cantante peruana / 91 años

Por La Lá

La adorada Carmencita Lara fue investida como la reina de las provincias y de las rocolas por quienes lloraron sus penas de amor acompañados de su canto. Pese a sus letras dolorosas, las canciones interpretadas por ella mecían y arrullaban, gracias a la perfecta y poderosa dulzura y candor de su voz. Su versatilidad ante los géneros la hizo abrazar públicos variados: sentimentales del huaino, del pasillo, del vals o del bolero. Todos se despidieron de la eterna compañera de sus cuitas.



1 DE OCTUBRE

CHARLES AZNAVOUR

Cantante y compositor francés /94 años

Por Gustavo Rodríguez

El pasado 19 de setiembre, un encogido anciano de camisa negra y tirantes rojos tomó con ambas manos un micrófono y cantó tembloroso en Osaka. Doce días después murió en una bañera. Tenía 94 años y un nombre armenio, 1,60 m, 200 millones de discos vendidos, papeles en 70 películas y hasta un legendario episodio protagonizado con Los Muppets. Las noticias aullaron el sagrado nombre de Charles Aznavour hasta el cosmos, allá donde Sinatra lo esperaba para cantar su siguiente dúo.



5 DE OCTUBRE

EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ

Escritor peruano / 85 años

Por Karina Pacheco

​Nació en Jauja en 1933. Desde ese territorio, que el mito europeo convirtió en símbolo de la riqueza y la felicidad, irrumpió en las letras peruanas iluminando lo universal en la literatura andina, navegando en las múltiples posibilidades del mestizaje, tejiendo historias que emergen como sueños oscilantes entre los Andes, el mundo griego y las nieblas de la costa. Con una voz única, compaginó el candor de sus novelas con las honduras de la muerte y la memoria de sus cuentos. Como el canto del pájaro azul que desde un árbol antiguo alumbra la noche.

6 DE OCTUBRE

MONTSERRAT CABALLÉ

Soprano española / 85 años

Por Juan Diego Flórez

Lo primero que viene a mi mente al recordar a Monserrat Caballé es su increíble voz, única y de gran belleza. La delicadeza, el control y el efecto mágico, casi hipnótico de su canto celestial me capturaron desde el primer momento que la escuché. Sonidos que me llegaron al alma, acariciadores, de otro mundo. Tuve el privilegio de compartir el escenario con ella: era el año 2017 y cantaba la ópera "La hija del regimiento" de Donizetti en la Staatsoper de Viena. Caballé apareció en escena interpretando a la Duquesa de Crackenthorpe, tenía ya 74 años, pero su espíritu y profesionalismo nos inspiraban a todos. Siempre traía felicidad con su buen humor, atrevido y cándido, coronado de carcajadas contagiosas. Sin duda, ha sido una de las más grandes cantantes de todos los tiempos. Tras su debut en el Carnegie Hall, un crítico del "New York Times" escribió: "Callas + Tebaldi = Monserrat Caballé".



11 DE OCTUBRE

HUMBERTO SATO

Chef peruano / 78 años

Por Mitsuharu Tsumura

Hace 40 años, don Humberto iba con su familia a las playas de Chorrillos y encontraba mucho pulpo, porque nadie lo comía. Al recogerlos, la gente los miraba y decía "¿Qué hacen estos japoneses que se llevan estos bichos raros?". Hoy día, todos lo comemos, y el gran plato nikkei es el pulpo al olivo. Siempre con una sonrisa, un vodka en la mano y un cigarro en la otra, veía la vida con sencillez. La gente le preguntaba por qué ponía aceite de oliva al cebiche, y él decía, simplemente: "Porque es rico". Es la respuesta más inteligente que he escuchado en mi vida. Él nunca se encasilló, hizo una cocina libre, avanzada para su tiempo.



29 DE JUNIO

STEVE DITKO

Historietista estadounidense / 90 años



12 DE NOVIEMBRE

STAN LEE

Editor de Marvel / 95 años

Por Javier Flórez del Águila

Curiosamente, este 2018 el Hombre Araña perdió a sus dos creadores. Uno, Stan Lee, el guionista, quiso tener el superhéroe ideal y planeó su creación; pero fue el otro, Steve Ditko, el dibujante, quien desarrolló al personaje, creó sus poderes, le dio personalidad propia, lo hizo débil emocionalmente, con sus temores y angustias, y sobre todo lo vistió con esa característica malla roja y azul. Sin embargo, esta genial creación, en vez de unirlos, los distanció. Dos personalidades totalmente distintas y ninguno de ellos poseía empatía. Ditko, genio solitario, misógino, asocial, nunca se sometió a los cambios ni a las ideas del narcisista y avasallador Lee, creador del universo Marvel. Así, tras 38 episodios, se separaron definitivamente. Lee murió en un hospital de Los Ángeles, cerca de su hija Joan Celia. Ditko fue encontrado en su departamento de Nueva York. Había muerto como vivió. En soledad.

13 DE NOVIEMBRE

LUCHO GATICA

Cantante de boleros chileno / 90 años

Por Alfredo Kato

​Con su hermano Arturo cantaba música folclórica chilena y estudiaba para técnico dental. Pero cuando conoció a Olga Guillot, Gatica optó por el bolero. Sonaban entonces Leo Marini, Gregorio Barrios, Fernando Albuerne, etc., colocándose entre ellos gracias a su fraseo tan especial (propongo volver a escuchar su "Contigo a la distancia"). Murió a los 90 años y ha quedado inmortalizado en discos, películas y novelas de Vargas Llosa y Bryce Echenique



26 DE NOVIEMBRE

BERNARDO BERTOLUCCI

Director de cine italiano / 77 años

Por Andrés Cotler

Bertolucci mencionó que su sueño siempre fue enlazar el cine con la vida –"pensar cinematográficamente, comer cinematográficamente, dormir cinematográficamente"–, resumiendo la intensidad de los

años sesenta y la cinefilia como marcas de una nueva generación.

La importancia de su legado está en su envolvente trabajo visual –movimientos de cámara, iluminación, composiciones visuales– junto con el genial fotógrafo Vittorio Storaro y el impacto artístico de un puñado de películas ("El conformista", "El último tango en París", "Novecento"). Cine estilizado, intenso, polémico.



28 DE DICIEMBRE

AMOZ OZ

Escritor israelí / 79 años

Por Alonso Cueto

Su autobiografía "Una historia de amor y de oscuridad" es un mosaico infinito. En el centro de ese mosaico está el hecho del suicidio de su madre y de la soledad de cualquier ser humano. El amor, tal como lo describe allí ("una curiosa mezcla de contrarios, la fusión entre el extremo egoísmo y la total devoción") es un bálsamo para la soledad. Me quedo con otra frase: "La amistad entre un hombre y una mujer es algo más raro y precioso que el amor". Pocos escritores que hablan de sus propias vidas han escrito tan bien sobre la vida.