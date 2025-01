En solo tres horas, el incendio que comenzó el martes por la mañana en Pacific Palisades, uno de los barrios más exclusivos de Los Angeles, consumió casi 3,000 acres. La rápida propagación del fuego, alimentada por los fuertes vientos, llevó a la evacuación de más de 30,000 personas, amenaza con consumir 10,000 hogares ubicados entre las montañas de Malibú y la zona costera más exclusiva de la región.

Durante la evacuación, miles de residentes salieron de la zona de peligro para refugiarse en alguna propiedad de amigos o familiares. Entre las celebridades que tuvieron que irse de sus hogares se encuentran Mark Hamill, famoso por su papel de Luke Skywalker en la saga “Star Wars”, quien, tras llegar a la casa de su hija junto a su esposa, escribió en sus redes sociales: “El más horrendo incendio desde 1993. Manténganse a salvo”.

Mark Hamill recordó el incendio ocurrido en mayo de 1993 en el área de Westlake, donde un edificio habitado principalmente por inmigrantes latinos fue consumido por las llamas. En aquel trágico incidente, perdieron la vida 10 personas, entre ellas 7 niños. (Foto: Difusión)

Otros evacuados que se pronunciaron al respecto incluyen al director de cine Guillermo del Toro, la actriz Mandy Moore (“This Is Us”), Miles Teller (“Whiplash”), Steve Guttenberg (“Police Academy”), Denise Crosby (“Star Trek: The Next Generation”), Eugene Levy (“American Pie”), Jennifer Love Hewitt (“The Audrey Hepburn Story”), el rapero Big Sean, y los hijos del miembro de Blink-182, Travis Barker: Alabama y Landon Barker.

“Había tanto caos que era como un infierno. Todas las casas a nuestro alrededor estaban en llamas”, dijo sobre la huida de su hogar. “Nos evacuaron con la ropa que teníamos puesta”, contó para CNN el actor James Woods (“Once Upon a Time in America”), quien evacuó tras activarse todas las alarmas de incendio de su casa.

Además del de Palisades, otros tres grandes incendios forestales afectan al condado de Los Ángeles, provocando la movilización de miles de bomberos de distintas partes del estado. (Foto: Difusión)

Pérdidas millonarias

Las evacuaciones en Los Ángeles dejaron atrás vehículos de alta gama abandonados en las calles, maletas en las puertas y lujosas mansiones, hogares de algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood, como Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, Reese Witherspoon, Adam Sandler y Michael Keaton, quienes tuvieron que dejar sus propiedades ante la amenaza inminente de los incendios.

Una de las últimas figuras de Hollywood en ver su residencia en peligro fue el actor Ben Affleck, quien regresó a su casa en Pacific Palisades la noche del martes, solo para descubrir que el incendio forestal avanzaba rápidamente y estaba cerca. El protagonista de “Batman” (2015) adquirió en 2022 una mansión en la zona, que está valorada en más de 20 millones de dólares, y ahora enfrenta el riesgo de ser consumida por las llamas, al igual que muchas otras propiedades cuyo destino aún es incierto.

Un coche y una casa arden durante el incendio de Eaton en la zona de Altadena, en el condado de Los Ángeles, California, como parte de los distintos siniestros que se reportan | Crédito: Josh Edelson / AFP

El caos generado por los incendios también alteró los planes de la industria del entretenimiento. El Sindicato de Actores de Cine de Estados Unidos (SAG) anunció que, debido a la emergencia, suspenderá la ceremonia en vivo para dar a conocer a los nominados a sus premios y, en su lugar, publicará un comunicado en su página web.

Además, varios estudios cinematográficos y plataformas de streaming han tenido que cancelar los preestrenos de importantes proyectos que estaban programados para esta semana. Entre ellos se encuentran “Unstoppable”, de Amazon MGM, con Jennifer López; “Better Man”, la cinta biográfica del cantante británico Robbie Williams, de Paramount Pictures; y “Wolfman”, de Universal Studios, que también suspendieron sus eventos debido a la emergencia.

Sumado a las decisiones tomadas por la industria del entretenimiento, que destacan la magnitud de los incendios, Netflix decidió suspender un evento programado para promocionar “Emilia Pérez”, la película que cuenta con la participación de la ganadora del Globo de Oro, Karla Sofía Gascón.

Aunque las pérdidas ascienden a millones en daños a la propiedad y alteraciones en los itinerarios de la industria del entretenimiento, para muchos actores esto no solo implica pérdidas materiales, sino también la desaparición de sus hogares y los recuerdos, tanto físicos como intangibles, que estos albergaban.