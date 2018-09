Jaze, campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos: "Soñé mucho con este momento"

Juan Carlos Iwasaki La Puente es el último en subir a la tarima armada en la Plaza de Acho. Él, junto a quince raperos más, buscan consagrarse como campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2018. Con una amplia sonrisa, levanta la mano y saluda al público. Como si se tratase de un gladiador romano victorioso, el freestyler es ovacionado por la multitud. La primera batalla de la noche no la ha ganado Juan Carlos Iwasaki, la consiguió Jaze gracias a su talento.

Pero Jaze no lleva espada ni escudo. Él basa su ataque en palabras e imaginación. Golpea con rimas. Con el micrófono en la mano, y la mente clara, derrotó en octavos a Nekroos (favorito al título), venció en cuartos a Choque (campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2017), superó en la semifinal a Ghost y le ganó en la gran final a Strike.

"Ha sido bien fuerte desde el comienzo. Primero Nekroos, luego Choque, luego Ghost. De ahí un Strike brutal. Increíble. Siento una emoción gigante. Estoy bastante contento. Creo que se me dio hoy día. Estuve feliz en el escenario. Soñé mucho con este momento", comenta Jaze mientras su dorado título de campeón nacional brilla en su pecho.

El chico que ingresó en el primer puesto a la Escuela de Música de la Universidad Católica, fue bautizado por el público como MC Mochila. El nerviosismo y la ansiedad coincidieron en Jaze a principios de año y antes de subir al escenario en un evento de freestyle, se olvidó quitársela.

"Ahora MC Mochila es algo del pasado. A pesar que la gente grite MC Mochila, en verdad es un recuerdo nada más. Yo soy Jaze. Ese es mi nombre. Pero queda una anécdota bonita y un lindo recuerdo", expresa Jaze mirándote a los ojos.

Jaze

El campeón nacional no vive en una nube y acepta que tiene aspectos por mejorar. "Me canso mucho en el escenario. Quisiera encontrar la manera de no agitarme tanto. Pues me falta mucho el aire y mis minutos terminan flojos. Quiero que sea siempre un minuto fuerte", comenta aceleradamente.

Si hay algo que ha determinado la vida de Juan Carlos Iwasaki, es que constantemente se propone metas. Y las cumple. Así como cuando se trazó el objetivo de ingresar en el primer puesto a la Escuela de Música de la Universidad Católica del Perú o como cuando se preparó para la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos.

"Quiero ir a Argentina a divertirme. Ver a las más de 20 personas que estarán ahí. Cuando vi la final del año pasado (en México) dije que quería estar en ese lugar. Y lo he cumplido. Voy a estar en ese lugar (en la final internacional). Estoy muy contento", dice Jaze mientras sonríe.

Jaze soltando un punchline. (Foto: Red Bull Content Pool)

Ahora le toca a Jaze volver a cumplir su promesa. Esa que hizo antes de subir a la tarima en la Plaza de Acho. Esa que pensó antes de convertirse en campeón nacional. El deseo que otros han tratado: coronarse como campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2018.

"Soñé mucho con esto. Me esforcé mucho para esto. Así que voy a seguir intentando y mejorar y mejorar y mejorar. Esto no se acaba acá.Yo no voy a intentar llegar lo más lejos que pueda. Yo voy a ganar", termina Jaze.

El chico que ingresó en el primer puesto a la Escuela de Música de la Universidad Católica, se ha prometido convertirse en el primer peruano en consagrarse como campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos.