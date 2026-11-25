Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, ganó Miss Universo 2026 y se convirtió en la primera madre en obtener la corona en los 75 años de historia del certamen de belleza. La puertorriqueña de 27 años consiguió el título este martes 24 de noviembre, durante la gala realizada en San Juan, y devolvió el reconocimiento a su país después de 20 años.

La nueva reina universal, también conocida como Jennifer Abreu Mora, nació el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez y creció en municipios como Isabela, San Sebastián y Aguadilla. Antes de participar en concursos de belleza, desarrolló una trayectoria académica y profesional vinculada con la salud mental y el trabajo social.

Barreto estudió Psicología en Kentucky, Estados Unidos, y posteriormente obtuvo dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social. También cuenta con formación en intervención en situaciones traumáticas, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

¿A qué se dedicaba antes de ganar Miss Universo?

Antes de alcanzar el título internacional, trabajó en el Departamento del Ejército de Estados Unidos, específicamente en Fort Cavazos, Texas. En 2021 se incorporó al Family Advocacy Program, donde se desempeñó como educadora y especialista en respuesta a situaciones de crisis, con labores relacionadas con la atención de casos de violencia doméstica y abuso infantil.

Posteriormente, asumió funciones como especialista en prevención y participó en iniciativas de apoyo a la Asociación de Diabetes Pediátrica en Puerto Rico.

Su esposo y su hija

En el ámbito personal, Jennifer Barreto está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército de Estados Unidos. Ambos tienen una hija llamada Penélope, quien nació en 2019.

La maternidad también influyó en su interés por la salud mental. Según los relatos sobre su trayectoria, después del nacimiento de su hija atravesó una etapa posparto difícil y buscó acompañamiento psicológico.

¿Por qué su triunfo es histórico?

Durante décadas, las reglas de Miss Universo restringieron la participación de mujeres casadas y madres. Sin embargo, la organización modificó sus condiciones y permitió que ambas pudieran competir desde la edición de 2023.

Con su victoria, Barreto se convirtió en la primera mujer casada y con hijos en ganar el certamen. Además, su triunfo devolvió la corona a Puerto Rico, que no obtenía el título desde 2006, cuando Zuleyka Rivera fue elegida Miss Universo.

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