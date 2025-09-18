Jimmy Kimmel Live! suspendido indefinidamente: artistas se manifiestan en contra y Trump pide más cancelaciones

El lunes 15 de septiembre, Jimmy Kimmel Live! abrió con un monólogo que rompió la rutina habitual del late night, Jimmy Kimmel se refirió al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido días antes en Utah, y apuntó con sarcasmo a los intentos del movimiento MAGA de manipular políticamente la tragedia. “La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar rédito político”, lanzó el presentador, provocando risas nerviosas y aplausos en el estudio.

El comentario no tardó en desatar una tormenta. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) cuestionó públicamente al comediante y, en apenas 48 horas, ABC confirmó la suspensión indefinida del programa. La medida tomó por sorpresa al equipo de producción, que ya tenía lista la siguiente emisión y recibió la orden de detenerla minutos antes de que el público ingresara al estudio.

Jimmy Kimmel, conductor de Jimmy Kimmel Live! desde 2003, se consolidó como una de las voces más influyentes del late night en la televisión estadounidense. (Foto: ABC)

El estilo satírico de Jimmy Kimmel, nacido en Brooklyn en 1967, siempre estuvo presente a lo largo de su carrera que lo llevó a ser anfitrión de los Oscar y de los Emmy y, desde el 2003, conductor de Jimmy Kimmel Live!, uno de los programas más reconocibles del late night, donde incluso conversó con Donald Trump en 2016, cuando aún era candidato presidencial.

Hoy la situación es distinta con un Donald Trump que celebra este hecho. “El programa de Jimmy Kimmel, con bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer”, escribió en Truth Social. Y añadió más tarde: “Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si cabe. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC. ¡Háganlo, NBC!”.

Donald Trump durante su entrevista en Jimmy Kimmel Live! en 2016, cuando aún era candidato presidencial; años después Trump celebraría la salida de Kimmel. (Foto: Difusión)

Voces en protesta

La suspensión de Jimmy Kimmel Live! desató reacciones en Hollywood. Wanda Sykes, que estaba programada como invitada la misma noche de la cancelación, publicó en Instagram: “No terminó la guerra en Ucrania ni resolvió Gaza en su primera semana. Pero sí acabó con la libertad de expresión en su primer año. Para quienes rezan, ahora es el momento. Te quiero, Jimmy”. Otros colegas como Ben Stiller y Alison Brie fueron más concisos, pero no menos claros: el primero escribió un escueto “Esto no está bien”, mientras la actriz de Mad Men confesó que la situación era “surrealista y da mucho miedo”.

La actriz Jean Smart, ganadora del Emmy por Hacks, recordó su amistad con Kimmel y dijo estar “horrorizada” por la decisión de ABC. “Lo que dijo Jimmy era libertad de expresión, no discurso de odio. Parece que la gente quiere proteger la libertad de expresión solo cuando cumple sus propósitos. ¿Qué le pasa a nuestro país?”, se preguntó.

Donald Trump celebró la suspensión de Kimmel en su red Truth Social, pidiendo también la salida de otros presentadores como Jimmy Fallon y Seth Meyers. (Foto: Difusión)

Entre los propios humoristas también hubo un llamado a la solidaridad. Mike Birbiglia instó a sus colegas a no mirar hacia otro lado: “Si eres comediante y no denuncias la locura de sacar a Kimmel del aire, no vuelvas a hablar de libertad de expresión”. Asimismo, el sindicato SAG-AFTRA señaló en un comunicado que “la sociedad depende de la libertad de expresión”, mientras la Federación de Músicos de Estados Unidos y Canadá habló directamente de “censura estatal”.

El futuro de Jimmy Kimmel Live! permanece en suspenso. La cadena ABC no ha definido si el programa volverá al aire y el propio Kimmel -hasta el cierre de esta nota- mantiene un silencio expectante. Lo que sí resulta evidente es que el caso revivió el debate sobre el papel de la sátira y el humor en la conversación pública de un país cada vez más dividido, donde un monólogo puede convertirse en el epicentro de una tormenta nacional.