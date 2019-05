Juanes: "Creo en la fuerza del amor y su importancia" | ENTREVISTA

Juanes acaba de estrenar su nuevo sencillo, "Querer mejor", balada que invita a bailar y reflexionar sobre la importancia de aprender a amar. Allí colabora con la artista canadiense Alessia Cara, quien se anima a cantar en español. El Comercio se contactó con él para hablar sobre el nuevo tema y la afinidad que tiene con Cara, con quien compartió escenario en los Latin Grammy del 2017.

Esta es la segunda vez que colaboras con la cantante Alessia Cara ¿Qué fue lo que te animó a realizar esta colaboración en particular? ¿Cómo fue trabajar con ella nuevamente, ya que esta es una canción completa en español?

Yo conocí a Alessia en los Grammy Latino hace dos años, porque ahí hicimos la canción de Logic, y quedé impresionado con su forma de cantar, la letra de sus canciones y me pareció una chica muy especial. Cuando estábamos terminando esta canción y pensando con quién podíamos colaborar sobre todo por la letra de la canción que habla sobre la importancia de aprender a amar en este camino de la vida, se me vino a la mente Alessia. La contactamos como a fin de año y afortunadamente, ella aceptó la invitación [...] Me pareció muy chévere que ella también quisiera cantar en español por primera vez, bueno ella tiene la facilidad con el español por sus raíces italianas. Es increíble como lo hizo.



Remontándome a una entrevista que brindaste el año pasado, en donde destacas la importancia de enriquecerte de los artistas jóvenes, en el caso de Alessia, ¿Qué pudiste aprender de ella a través de esta experiencia?

Una vez Juan Luis Guerra me dijo que era muy importante estar escuchando a los nuevos artistas porque uno puede nutrirse de ellos, ya tienen otra visión de las cosas. [...] Los últimos tres o cuatro años he trabajado con mucha gente diferente y ha sido muy enriquecedor. [...] Creo que es un aprendizaje mutuo, cuando hay buena energía y amor por lo que uno hace, los resultados son positivos.



¿Cuál consideras que es el elemento más importante para realizar un dueto?

Para mí todo es energía, lo que yo siento, lo que yo vivo con la persona, obviamente, admirar a la persona como artista es muy importante. Creo que la vibra hace que uno se lleve bien con esa persona, eso hace que artísticamente tenga sentido. [...]



Esta es una balada llena de sentimiento, es un tema sobre el amor verdadero y el compromiso a amarse a pesar de las vueltas del destino. ¿Qué fue lo que te inspiró para realizar esta canción?

Para mí siempre es muy importante pensar en ese proceso que tenemos en la vida de aprender a amar, creo que la única lección que realmente tenemos que aprender aquí, es amarse a uno mismo y amar a los demás. Me llama tanto la atención este tema, por eso a lo largo de mi carrera y en mis canciones lo he hecho varias veces porque creo mucho en la fuerza del amor y su importancia.



¿Sientes que a esta altura de tu vida has aprendido a querer mejor?

Yo creo que la oportunidad de ser padre de tres hijos, me ha enseñado sobre el amor puro y original, el amor que no tiene ningún tipo de mezcla, y también mi relación con Karen durante estos años, ha sido un proceso de aprendizaje constante. Yo creo que uno aprende a amar, el amor se transforma y evoluciona con uno.



Un video con colores neones pero a la vez muy simple y orgánico, que refleja la conexión de dos personas a pesar de la distancia ¿Cómo se te ocurrió crear este concepto?

Queríamos que el video sea muy sencillo pero que le diera vida a la canción correctamente, ya que la letra lo dice todo. Alessia estaba de gira por Europa y yo estaba en Madrid, entonces coincidimos en esa ciudad que es preciosa y pudimos aprovechar para hacer el video ahí. Este muestra a dos personas que están cada una por su lado, pero a la vez están pensando uno en el otro, y al final se encuentran. Es como esa conceptualización de que cuando sientes que estás lejos amas más a esa persona y que es todo para ti y esperas que cuando tu corazón se arrugue puedas haber aprendido amar a esa persona lo suficiente.



En tu gira por EE.UU, donde has presentado tus últimos éxitos "Pa Dentro" y "La Plata" pero también canciones como "A Dios le pido", "Mala gente" por mencionar algunas ¿Qué sientes al cantar hoy en día tus éxitos pasados?

Estoy muy agradecido por haber podido componer esas canciones y agradezco mucho al público por disfrutar de estos temas. A pesar que han pasado los años siguen yendo a mis shows y eso significa que también la música nueva está llegando. Entonces esa mezcla de todo lo que ha sido la historia de mi carrera más lo nuevo es una sensación de alegría y de realización como artista.



Felicitaciones por tu presentación en el séptimo festival anual de BottleRock en Napa Valley, en donde tú y Santana son los únicos artistas latinos ¿Cómo te sientes con respecto a que la música en español hoy en día tenga mayor apertura al mundo?

Estoy muy contento, me parece maravilloso lo que está pasando con la música en español. [...] Las plataformas digitales y la tecnología han acercado la música a todo el mundo, incluso hay una democratización de la música muy importante [...]



Tus fanáticos celebran que no hayas perdido tu esencia musical a pesar de colaborar con artistas de distintos géneros ¿Cómo has hecho para seguir como Juanes?

Yo creo que tiene que ver con el amor por la música, pero al mismo tiempo el deseo de querer renovar siempre mi sonido [...] Yo hago las cosas que me gustan y lo que no me gusta realmente no lo hago. También creo que el haber tomado riesgos desde el principio de mi carrera, me obligó a siempre estar tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo.



¿Nos podrías brindar un adelanto de lo que veremos en tu nuevo disco?

Estoy trabajando en mi nuevo disco ya hace un tiempo y tengo muchas canciones que he grabado, por ahí unas 10 o 12 que me encantan. La idea es ir sacando canción por canción por ahora y al final del proceso lanzar el álbum con todos los temas, por ahora están "La Plata", "Pa Dentro" y "Querer Mejor". Yo creo que para fin de año posiblemente esté listo.