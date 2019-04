Julian Assange: un activista en el cine y la televisión

Es un clásico de "Los Simpson": lograr que el absurdo sea un triunfo. Esta es una escena de su capítulo 500. Bart, relajado, le pregunta a Julian Assange: "¿Cómo estás?". El mandamás de Wikileaks –la web que filtra informaciones clasificadas– manipula una carne sobre la parrilla. Están en un paraje natural. Assange responde desconfiado: "Eso es información personal y no tienes derecho a saber de ella". A su lado, una antena parabólica inmensa gira dentro de una bola de cristal gigantesca.

Quizás esta sea la mejor recreación de Assange en una ficción: no tomarse nada en serio es un punto a su favor. En este episodio, la familia Simpson es expulsada de Springfield. Ellos recaen en The Outlands. Ahí tienen como vecino incómodo a Assange, quien en la vida real acaba de ser detenido, luego de que Ecuador decidiera finalizar su asilo en su embajada en Londres, después de casi 7 años. Luego Homero le dice a Assange: "Tengo un gran secreto para ti. No estoy usando ropa interior". Este dato no le impresiona al fundador de Wikileaks. Intrigante, él se acerca a una puerta e introduce una clave para que esta se abra. Assange se mete en una cueva. Marge comenta decepcionada: "Él no es Ned Flanders".

—Mundo desconcertante—

Las películas suelen retratar a Assange, de 47 años, con suspenso y seriedad. Así encarnó Benedict Cumberbatch al activista australiano en "El quinto poder" (2013), una película convencional y tremendista.

Más imprevisible y enigmático es lo que Assange genera o esconde en la realidad. Ahí está su lazo con Pamela Anderson (51 años), del que se sabe poco. Se conoce que la ex chica "Baywatch" lo ha visitado muchas veces. Se especula que ambos se conocieron gracias a la iconoclasta diseñadora Vivienne Westwood. Anderson ha comentado que le llevaba comida vegana. También se ha jactado de ser su amiga más cercana. En los últimos tiempos, ella ha consolidado su perfil de mujer activista.

Anderson recurrió al Twitter para protestar por la detención de su amigo: "Reino Unido, eres la perra de Estados Unidos". Y acotó, además, que todo es una distracción para ocultar el desastre del ‘brexit’. Esto se llama lealtad.