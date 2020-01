La periodista Juliana Oxenford anunció a través de sus redes sociales su regreso a la pantalla chica a través de la señal de ATV.

Oxenford precisó que su nuevo programa ‘Al estilo Juliana’ saldrá al aire el próximo lunes 13 de enero a las 7 p.m.

►Juliana Oxenford vuelve a referirse a su salida de Latina y hace aclaración: “Nadie me sacó”

►Juliana Oxenford: “90 Central” y el emotivo video de despedida a la periodista | VIDEO

"El lunes 13 regreso a la TV con un programa cargado de información, con reportajes y entrevistas de actualidad", aseguró en su cuenta de Twitter.

Ok, se los digo ahora. El lunes 13 regreso a la TV con un programa cargado de información, con reportajes y entrevistas de actualidad, de la mano de mi productor @avilagutierrez , en el horario de siempre, con el estilo que conocen, y ahora por @atvpe . Estoy más que feliz! pic.twitter.com/prArzbwOzC — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) January 7, 2020

Hace unos días, Juliana Oxenford se despidió de la conducción del noticiero ’90 Central’ de Latina.

Si bien su salida despertó rumores de haber sido despedida, la periodista aclaró que buscaba asumir un nuevo reto.

"Nadie me sacó de Latina. Al contrario. Fui yo la que decidió no renovar contrato para asumir un nuevo reto. Me fui súper bien, como tiene que ser”, escribió en su cuenta de Twitter.