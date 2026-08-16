icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Karol G inició una nueva etapa de su gira Viajando por el mundo Tropitour en el SoFi Stadiumy promovió ayuda para los afectados por los terremotos en Colombia y Venezuela. (Foto: Captura de video X / @concertleaks)
Karol G inició una nueva etapa de su gira Viajando por el mundo Tropitour en el SoFi Stadiumy promovió ayuda para los afectados por los terremotos en Colombia y Venezuela. (Foto: Captura de video X / @concertleaks)
Por Agencia EFE

La cantante colombiana Karol G irrumpió este viernes en Los Ángeles con una versión renovada de su gira “Viajando por el mundo Tropitour”, en donde abrió un fondo de ahorro para los afectados por los terremotos de Venezuela y Colombia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.