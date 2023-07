Karol Sevilla (Ciudad de México, 1999) cree en sus sueños, los celebra y los persigue hasta alcanzarlos. Bajo la carpa de un circo empezó a soñar con ser artista. Tenía 6 años. “Fue el primer escenario que pisé. Cantaba para unas tres o a veces diez personas”, recuerda. Diecisiete años después, la estrella del fenómeno internacional “Soy Luna”, se reencuentra con sus inicios artísticos. Vuelve a una carpa circense. Esta vez en Perú. De la mano de Ernesto Pimentel se integra al elenco de actores de El Circo de la Chola Chabuca. “Regresar a este espacio después de tantos años es como un regalo del corazón. Los sueños se hacen realidad”, asegura.

Karol Itzitery Piña Cisneros, nombre real de la figura mexicana, y Pimentel Yesquén coincidieron en diciembre del 2022, en el Festival de Payasos del Congreso Internacional De Circos Latinoamericanos, en México. En este evento el artista peruano fue condecorado tras participar como jurado.

“Conocí a Ernesto cuando se acercó a pedirme una foto. Conversamos bastante, hubo química. Nos hicimos amigos rápidamente porque tiene una energía bien bonita. Al día siguiente, luego de comer juntos, lo llevé al teatro. Me contó de sus proyectos, sobre todo de este espectáculo. Me preguntó si quería participar. Obviamente, le dije que sí. Para mí es un verdadero honor que me tomara en cuenta”, destaca la actriz.

Karol Sevilla llegó al Perú para sumarse al elenco de artistas del circo de La Chola Chabuca. (Foto: Alessandro Currarino)

En este espectáculo circense con más de 40 artistas en escena, Karol dará vida a Alicia, una soñadora joven que a través de sus canciones nos mostrará un mundo mágico, un País de las Maravillas, que es el Perú. Una apasionante entrega de fantasía que tendrá a la actriz Haydée Cáceres como La Reina de Corazones.

“Es una puesta espectacular que habla sobre soñar en grande, volar y llegar muy lejos.... Es bellísimo. Visualmente no es diferente a lo que ves en un teatro o un concierto. Aquí vamos a ver un poco de todo, pero de una forma mágica”, asiente la artista mexicana.

El Circo de la Chola Chabuca Presenta Maravillas se estrenará este 21 de julio en Plaza Norte. Las entradas están actualmente en preventa en Teleticket.

Amor incondicional

La abuela de Karol, Berta Hernández Sevilla, jugó un papel determinante en la carrera de la joven actriz. Fue ella quien descubrió su talento para la actuación y fue quien, a escondidas de sus padres, la llevó a sus primeros castings.

“Mi abuelita sabía que tenía que dedicarme a esto. Ella me metió en este mundo porque era su sueño. Y aunque ya no está entre nosotros, siento su presencia todo el tiempo, sobre todo en los momentos más importantes y decisivos de mi vida. El día que murió, me llamaron del CEA Infantil de Televisa para decirme que había sido seleccionada. Ella me había llevado a ese casting, seguro estaba muy feliz”, asiente.

─¿Es verdad que ella eligió tu nombre artístico?

El día que tenía que registrarlo soñé con ella. Siempre sueño con ella. Me dijo que tenía que llamarme Karol Sevilla. Karol por ni nombre y Sevilla por su apellido materno. También me dijo que sería una gran artista y que debía mantener los pies sobre la tierra. En momentos difíciles, en los que pierdo la paciencia, que son bastantes, como que la veo. En mis shows me pasa una casa rara, como que la siento a mi lado y la veo de reojo.

─Cuando llegó el éxito de “Soy Luna”, ¿la fama en algún momento te desestabilizó?

Claro que sí. Llegué a creerme intocable, hasta yo misma me caía muy mal (Ríe). Tenía quince años. No estaba preparada para una fama tan grande, internacional. Pero llegó un momento en que me fui contra la pared y el golpe fue fuerte. Perdí muchas cosas. Por suerte, mi mamá siempre estuvo a mi lado, pidiéndome que me relajara. De lo contrario, el golpe hubiese sido más duro.

─¿Qué perdiste con la fama?

Perdí mi esencia. Empecé a ser un personaje 24 / 7. Dejé de ser la Karol extrovertida, la que cuenta chistes. Perdí mi sonrisa. Cuando me veía al espejo, veía una tela negra, yo no existía. Y eso vive mucha gente hoy en redes. Viven el hecho de ser perfectos y de hacer lo que la gente quiere.

─¿Cómo lograste recuperar tu esencia?

Dejé mis proyectos. Dejé de actuar durante mucho tiempo porque me quedé bastante abrumada de la actuación. Me dediqué a hacer música. Poco a poco me fui reencontrando con esta versión de mí, que es más honesta y feliz.

─¿En tu vida hubo un antes y un después de “Soy Luna”?

Totalmente. Iniciar una carrera como artista independiente, luego de vivir una fama tan grande de la mano de una empresa como Disney, cuesta mucho. Empecé a tocar puertas y a iniciar proyectos propios. Y en eso estoy. En el circo verán a una Karol completamente diferente porque crecí actoralmente y vocalmente. Ernesto Pimentel es como mi hada madrina. Me está cumpliendo el sueño de regresar al circo en un país que amo.

─¿Es verdad que tuviste episodios de depresión?

Descubrí qué es ser infeliz. Me di cuenta que vivía una historia bella, pero no la estaba disfrutando. Me la pasaba llorando, deprimida, sobre todo en los últimos años de “Soy Luna”. Necesitaba respirar, hacer otra cosa. Cuando llegué a México sentía que seguía en el papel. Literalmente, el personaje me consumió. En ese momento, justo cuando iba a empezar Que Se Pare El Mundo Tour, mi primera gira como solista, le pedí a mi mamá cancelar todo. No podía subirme a un escenario, mucho menos cantar. No estaba lista. Mi mamá me apoyó pese a que habían fechas pagadas.

─¿Te hastiaste de la fama?

De la exposición, de que la gente todo el tiempo estuviera detrás de mí. Le dije a mi mamá que quería ser una chica normal. Ya no quería ser artista. El plan era subir en las redes un comunicado anunciando mi renuncia, por así decirlo, del medio artístico. Iba a cerrar mis redes sociales y volverme una chica normal. Iba a estudiar fotografía en la universidad.

─¿Qué te convenció de volver a actuar?

Cuando estaba en esa etapa de que ya no quería nada, fui a una cafetería con unos amigos. A ese lugar llegó una niña con un polo que tenía un estampado de mi cara. Se sentó frente a mi. Creí que me pediría un autógrafo; pero eso no pasó. Me quedé pensando en lo que había pasado. Y cuando llegué a mi casa le pedí a mi mamá retomar el tour. Esa pausa me hizo muy bien. Regresé con mucho más amor y entrega.

─¿Cuánto duró la pausa que te tomaste?

Duró como un mes. Siendo realista, creo que tampoco hubiese podido hacer otra cosa porque lo mío es lo artístico. Nunca fui buena en la escuela. La secundaria la llevé virtual. No tengo buenos recuerdos de mi etapa de estudiante.

─¿Es verdad que en la primaria sufriste bullying por ser famosa?

A algunas compañeras no les gustaba que faltara a la escuela por las grabaciones de “La rosa de Guadalupe”. Un día me pegaron tan fuerte, que estuve como mes y medio con collarín. También me cortaron el cabello con las tijeras y me rompieron el cuaderno. Fue una agresión que me marcó. Por eso no quise hacer la secundaria presencial. Hasta ahora cuando veo una escuela, siento miedo. Creo que jamás voy a poder superarlo. Fue muy fuerte.

─También sufriste bullying cibernético.

Así es. Y gracias a esos comentarios malos que recibí por las redes sociales descubrí muchas inseguridades que tengo. Actualmente, estoy trabajando en ellas para ser feliz, para aceptarme y aceptar mi cuerpo. Si bajo de peso que sea por mi trabajo y no porque la gente me diga que tengo que estar flaca.

─¿Qué representa la música en tu carrera?

No me gustaba cantar. Lo mío era actuar. Pero me di la oportunidad de hacer música y encontré un espacio para poder expresar mis sentimientos y emociones. Por ejemplo, a través de “Miedo de sentir” pude expresar esa vulnerabilidad que siempre es difícil mostrarle al público. Llevé técnicas vocales y ahora te puedo decir que aprendí a amar mi voz. Lograrlo ha sido un sueño cumplido.

─¿Qué sueño tienes pendiente cumplir?

A mí me gusta soñar en grande porque esos son los requieren de mayor esfuerzo y dedicación. Quiero ganar un Oscar y un Grammy. Y subir al escenario a recibir los trofeos con una foto de mi familia porque gracias a ellos soy quien soy hoy en día.

Karol Sevilla alcanzó fama internacional al protagonizar la serie de Disney "Soy Luna". (Foto: Alessandro Currarino)