Katy Perry en Lima: nuestra crónica de su concierto en el Jockey Club 

Pasaron casi dos años y medio de la primera presentación de Katy Perry en nuestro país. La cantante, natural de California, volvería una vez más al Jockey Club para presentar esta vez su "Witness, the Tour". La apertura del show estuvo a cargo de Bebe Rexha, cantante que dejó una grata impresión durante su paso por Lima.

Mientras la gran mayoría de asistentes esperaba que, minutos después de las 9 p.m., Katy apareciera en el centro del escenario, la cantante sorprendió haciendo su aparición al final de la pasarela que cruzaba la zona principal del público. En medio de humo, escarcha, papel picado y todo lo brillante que uno se pueda imaginar, Katy saluda al público y comienza -cómo no- con el tema "Witness".

Luego llegarían temas como "Roulette", "Dark horse" y "Chained to the Rhythm", canción que fue marcada por un ambiente futurista y de ciencia ficción en todo el escenario. El show de Katy Perry no tiene muchas pausas, pero cuando se detiene, sea para cambiar de vestuario o conversar con el público, la cantante da que hablar.

En una de esas pausas, Marco, un fan de la cantante, subió al escenario para el respectivo selfie, pero también para dejarle un mensaje a Katy: "Te amamos, no queremos verte triste, tienes una linda sonrisa y tienes que mostrarla". Luego de lo dicho por el fan Katy se tomó varias fotografías con él, a quien le agradeció por lo dicho y de igual manera a los fans.

El show continuaría con temas como "Hot N Cold" y "California Gurls", tema particularmente recordado por los tiburones que acompañaron a Katy durante su presentación en el Super Bowl hace algunos años. La gente que asistió al Jockey Club disfruta de un espectáculo con una producción de primera.

En otra de las pausas del show Katy Perry contaba cómo la había pasado cada vez que visitó el Perú. La cantante conoció Ica y Paracas en esta ocasión (en 2015 visitó Cusco y Puno). También anunció que el de Lima era el último show de la gira sudamericana y que aquí había pasado uno de los mejores momentos de su vida.

Durante la presentación del "Witness, the Tour", también se dejarían oír temas como "E.T.", "Wide Awake" y "Unconditionally", balada que se desprende del álbum "Prism", uno de los más exitosos en la carrera de la cantante.

"Yo sé que ha sido un día interesante aquí, ¿no? Pero nunca olviden que ustedes son los que tienen el poder"



Las palabras de Katy Perry calan hondo, demuestran que conoce o se enteró de toda la coyuntura política vivida ayer, lo que genera los aplausos del público. El mensaje también sirvió para presentar el tema "Power", de su más reciente disco.

El final del show llegaría cerca a las 11 de la noche, con Katy aún bailando y cantando sobre el escenario -esta vez con la camiseta peruana bien puesta- el tema "Roar" y dejando para el final quizá su canción más exitosa: "Firework". Katy se despide del público limeño pero queda la certeza de que volverá.