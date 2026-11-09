Se viene la 47 edición de la Feria del Libro Ricardo Palma. (Foto: Cámara Peruana del Libro)
Se viene la 47 edición de la Feria del Libro Ricardo Palma. (Foto: Cámara Peruana del Libro)
Por Redacción EC

La 47.ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, vuelve al parque Kennedy de Miraflores a partir del 27 de noviembre al 9 de diciembre,ofreciendo a la comunidad lectora más de 200 actividades culturales y una amplia oferta de novedades, manteniendo el ingreso libre para todo el público.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?